Per un’ulteriore sicurezza, puoi impostare la durata della sessione per limitare il tempo che i membri trascorrono collegati a Slack.
Funzionamento
Quando imposti la durata della sessione, puoi scegliere di richiedere ai membri di accedere nuovamente ogni volta che chiudono Slack o dopo un certo periodo di tempo.
Per ridurre al minimo le interruzioni, puoi avvisare i membri prima che le sessioni scadano e dare loro la possibilità di autenticarsi nuovamente in quel momento. I membri verranno avvisati due ore prima della scadenza della sessione con un promemoria finale 15 minuti prima di essere disconnessi.
Le modifiche alla durata della sessione entrano in vigore il giorno in cui le apporti e termineranno le sessioni dei membri in modo casuale nel periodo di tempo che hai selezionato. Ad esempio, se imposti una durata della sessione per sette giorni, le scadenze delle sessioni inizieranno quel giorno e continueranno gradualmente nei sette giorni successivi finché tutti i membri non saranno stati disconnessi.
Impostare la durata della sessione
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Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavorodal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Clicca su Modifica vicino a Durata della sessione su desktop o Durata della sessione su mobile.
Scegli di disconnettere i membri ogni volta che chiudono Slack o dopo un determinato periodo di tempo. Se stai configurando la durata della sessione su desktop, puoi anche scegliere di avvisare i membri quando devono effettuare nuovamente l'accesso.
Clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza, quindi seleziona Impostazioni di sicurezza.
Accanto a Durata della sessione su desktop o Durata della sessione su mobile, clicca su Modifica.
Scegli di disconnettere i membri ogni volta che chiudono Slack o dopo un determinato periodo di tempo. Se stai configurando la durata della sessione su desktop, puoi anche scegliere di avvisare i membri quando devono effettuare nuovamente l'accesso.
Clicca su Salva.
Suggerimento: se hai un piano Enterprise, puoi usare l’API per la durata della sessione per personalizzare la durata della sessione per un sottoinsieme di membri in modo che sia più breve o più lunga della durata della sessione a livello di organizzazione.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione