Für mehr Sicherheit kannst du eine Sitzungsdauer festlegen und so begrenzen, wie lange deine Mitglieder auf ihren Desktops bei Slack angemeldet bleiben können.
So funktioniert es
Wenn du eine Sitzungsdauer einrichtest, kannst du festlegen, dass sich Mitglieder immer dann wieder anmelden, wenn sie Slack schließen, oder nach einer bestimmten Zeitspanne.
Für möglichst wenig Störungen kannst du deine Mitglieder warnen, bevor ihre Sitzungen ablaufen, und ihnen die Option geben, sich nach der Warnung neu zu authentifizieren. Mitglieder werden zwei Stunden vor Ablauf der Sitzung gewarnt und erhalten 15 Minuten, bevor sie abgemeldet werden, eine letzte Erinnerung.
Änderungen an der Sitzungsdauer treten an dem Tag in Kraft, an dem du sie vornimmst, und Sitzungen von Mitgliedern werden beliebig über den Zeitrahmen beendet, den du ausgewählt hast. Wenn du zum Beispiel eine Sitzungsdauer von sieben Tagen festlegst, werden Sitzungsabläufe am selben Tag umgesetzt und nach und nach über die folgenden sieben Tage fortgeführt, bis alle Mitglieder abgemeldet wurden.
Sitzungsdauer festlegen
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator.
Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Sicherheit.
Klicke auf Bearbeiten neben Desktop-Sitzungsdauer oder Mobile Sitzungsdauer.
Wähle aus, ob Mitglieder abgemeldet werden sollen, sobald sie Slack schließen, oder nach einer bestimmten Zeitspanne. Wenn du die Dauer der Desktop-Sitzung konfigurierst, kannst du auch festlegen, dass Mitglieder benachrichtigt werden, wenn sie sich wieder anmelden müssen.
Klicke auf Speichern.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus.
Klicke neben Desktop-Sitzungsdauer oder Mobile Sitzungsdauer auf Bearbeiten.
Wähle aus, ob Mitglieder abgemeldet werden sollen, sobald sie Slack schließen, oder nach einer bestimmten Zeitspanne. Wenn du die Dauer der Desktop-Sitzung konfigurierst, kannst du auch festlegen, dass Mitglieder benachrichtigt werden, wenn sie sich wieder anmelden müssen.
Klicke auf Speichern.
Tipp: Wenn du einen Enterprise- Plan nutzt, kannst du die Sitzungsdauer-API verwenden, um die Sitzungsdauer für eine Untergruppe von Mitgliedern so anzupassen, dass sie kürzer oder länger als deine Sitzungsdauer auf Org.-Ebene ist.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber:innen/-Administrator:innen und Organisationsinhaber:innen/-administrator:innen