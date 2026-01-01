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Enterprise-Pläne

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben Desktop-Sitzungsdauer oder Mobile Sitzungsdauer auf Bearbeiten. Wähle aus, ob Mitglieder abgemeldet werden sollen, sobald sie Slack schließen, oder nach einer bestimmten Zeitspanne. Wenn du die Dauer der Desktop-Sitzung konfigurierst, kannst du auch festlegen, dass Mitglieder benachrichtigt werden, wenn sie sich wieder anmelden müssen. Klicke auf Speichern.

Tipp: Wenn du einen Enterprise- Plan nutzt, kannst du die Sitzungsdauer-API verwenden, um die Sitzungsdauer für eine Untergruppe von Mitgliedern so anzupassen, dass sie kürzer oder länger als deine Sitzungsdauer auf Org.-Ebene ist.