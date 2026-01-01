I ruoli degli ospiti ti consentono di lavorare con persone, come collaboratori esterni, stagisti o clienti, che hanno solo accesso limitato all’area di lavoro di Slack della tua organizzazione. Gli ospiti sono disponibili solo nei piani a pagamento di Slack.



Ospiti e Slack Connect

L’invito di ospiti alla tua area di lavoro implica che la tua azienda è responsabile del pagamento dei loro account. Gli account ospiti sono utili se lavori con collaboratori esterni che non hanno una loro area di lavoro o se hai bisogno di aggiungerli e rimuoverli da canali specifici nella tua area di lavoro.

Se la persona che vuoi aggiungere usa già Slack nella sua azienda, prova a usare invece Slack Connect per collaborare dalle vostre aree di lavoro separate.

Scopri di più sulla differenza tra Slack Connect e gli account ospiti.



Ospiti e Membri operativi

Gli account dei membri operativi sono progettati per i dipendenti della tua azienda che non hanno bisogno di tutte le funzioni di Slack, ma solo dell’accesso a più di un singolo canale.

Scopri di più sulla differenza tra i membri operativi e gli account ospite.



Fatturazione per gli ospiti

Gli account ospite sono disponibili solo con i piani a pagamento. Esistono due tipi di ruoli di ospiti:

Gli ospiti multicanale hanno accesso esclusivamente ai canali da te specificati. Gli ospiti multicanale vengono fatturati come membri ordinari e possono essere aggiunti a un numero illimitato di canali.

hanno accesso esclusivamente ai canali da te specificati. Gli ospiti multicanale vengono fatturati come membri ordinari e possono essere aggiunti a un numero illimitato di canali. Gli ospiti di un canale singolo sono gratuiti e possono accedere soltanto a un canale. È possibile aggiungere un massimo di 5 ospiti per ciascun membro a pagamento della tua area di lavoro. Ad esempio, se i membri sono 10, potrai invitare fino a 50 ospiti di un canale singolo.

Gestire gli account ospite

Invitare un nuovo ospite

I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono invitare ospiti in un’area di lavoro, ma i membri possono inviare richieste per invitare ospiti. Scopri di più sugli inviti.



Convertire un membro in un ospite

I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono cambiare il ruolo di un membro in ospite. Scopri come cambiare il ruolo di un membro.



Impostare le disattivazioni automatiche per gli ospiti

I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono stabilire la durata dell’accesso degli ospiti a un’area di lavoro. Puoi fare quanto segue:

Disattivare automaticamente un ospite dopo un determinato periodo di tempo

Impostare una data personalizzata per la disattivazione

Consentire a un ospite di avere accesso in modo indefinito

Cinque giorni prima della disattivazione, l’ospite e il proprietario o l’amministratore che ha impostato la data riceveranno un promemoria da parte di Slack. Se necessario, il proprietario o l’amministratore potranno decidere di estendere la durata dell’accesso.

Nota: gli account degli ospiti multicanale a tempo determinato vengono fatturati come membri ordinari. Se questi sono attivi solamente in un periodo del ciclo di fatturazione della tua area di lavoro, verseremo dei crediti proporzionali sul tuo account.

Gestire l’accesso ai canali

Gli ospiti devono essere aggiunti ai canali nella tua area di lavoro di Slack. Ecco come gestire i canali a cui un ospite ha accesso:

Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Gestisci membri dal menu. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al membro che intendi modificare. Per gli ospiti di un canale singolo, clicca su Modifica canale e cambia il canale di cui fanno parte al momento. Per gli ospiti multicanale, clicca su Modifica canali. Clicca su Aggiungi, poi seleziona la casella accanto ai canali ai quali avranno accesso. Per rimuoverli da un canale, seleziona la casella accanto al canale, poi clicca su Rimuovi.

I membri possono aggiungere ospiti multicanale ad altri canali privati dopo essere entrati nell’area di lavoro. Possono anche richiedere di aggiungere ospiti di un canale singolo ad altri canali. Solo i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono gestire l’accesso al canale pubblico degli ospiti multicanale e l’accesso al canale degli ospiti di un canale singolo.

Suggerimento: gli ospiti multicanale hanno un quadrato accanto al nome, mentre gli ospiti di un canale singolo hanno un triangolo.

Visualizzare i profili degli ospiti nella directory dell’area di lavoro

Quando aggiungi un ospite alla tua area di lavoro, si popolerà automaticamente un nuovo profilo nella directory con le seguenti informazioni:

Il proprietario o l’amministratore dell’area di lavoro che ha invitato l’ospite

I canali a cui l’ospite ha accesso

La data in cui l’account ospite verrà disattivato, se è previsto un limite di tempo



Visualizzare il profilo dell’ospite

Dal desktop, fai clic su Directory in alto sulla barra laterale. Dalla scheda Persone, scrivi il nome di un ospite, il nome visualizzato, il titolo o l’indirizzo e-mail nel campo Cerca. Clicca su Filtri e seleziona Ospiti dal menu a discesa Tipo account per sfogliare tutti gli ospiti. Clicca sulla foto del profilo dell’ospite per aprire il profilo e visualizzare altre opzioni.

Nota: i campi del profilo dell’ospite non sono disponibili nelle app per dispositivi mobili di Slack.

Autorizzazioni per gli ospiti

Scopri quali autorizzazioni hanno gli ospiti in Slack. In alternativa, consulta Autorizzazioni in base al ruolo in Slack per ulteriori informazioni.

✓ - Disponibile

◼ - Disponibile solo se stabilito dal proprietario dell’area di lavoro

*Un ospite può avviare un MD soltanto con un membro presente nello stesso canale. Un membro, invece, può inviare un MD a qualsiasi ospite, anche se non fa parte dello stesso canale. In Grid, per inviare un MD a un ospite, i membri devono condividere con tale ospite l’iscrizione all’area di lavoro. La modifica del ruolo o dell'iscrizione a un canale di un ospite non interrompe i messaggi diretti esistenti.

†I manager di workflow possono modificare le autorizzazioni di un workflow per consentire solo a persone specifiche di trovarlo e utilizzarlo. Un ospite può eseguire solo i workflow che è autorizzato a utilizzare e non può eseguire workflow con passaggi che contengono funzioni non disponibili per loro (come ad esempio creare canali).