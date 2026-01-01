Mit Gastrollen kannst du mit Leuten wie Auftragnehmern, Praktikantinnen und Praktikanten oder Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, die nur begrenzten Zugriff auf den Slack-Workspace deines Unternehmens haben. Gäste sind nur bei bezahlten Plänen in Slack verfügbar.



Gäste im Vergleich zu Slack Connect

Beim Einladen von Gästen in deinen Workspace ist dein Unternehmen für die Bezahlung des Accounts verantwortlich. Gast-Accounts sind nützlich, wenn du mit externen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern zusammenarbeitest, die keinen eigenen Workspace haben, oder wenn du sie zu bestimmten Channels in deinem Workspace hinzufügen oder aus ihnen entfernen musst.

Wenn die Person, die du hinzufügen möchtest, in ihrem Unternehmen auch Slack verwendet, kannst du stattdessen Slack Connect verwenden, um von euren Workspaces aus gemeinsam zusammenzuarbeiten.

Erfahre mehr über den Unterschied zwischen Slack Connect und Gast-Accounts.



Gäste im Vergleich zu Frontline-Mitglieder

Frontline-Mitglieder-Accounts sind für Mitarbeitende deines Unternehmens gedacht, die zwar nicht den gesamten Funktionsumfang von Slack benötigen, aber Zugriff auf mehr als einen Channel benötigen.

Erfahre mehr über den Unterschied zwischen Frontline-Mitgliedern und Gast-Accounts.



Rechnungsstellung für Gäste

Gast-Accounts sind nur in bezahlten Plänen möglich. Es gibt zwei Arten von Gastrollen:

Multi-Channel-Gäste haben nur zu den von dir festgelegten Channels Zugang. Sie werden als reguläre Mitglieder abgerechnet und können einer unbegrenzten Anzahl von Channels hinzugefügt werden.

haben nur zu den von dir festgelegten Channels Zugang. Sie werden als reguläre Mitglieder abgerechnet und können einer unbegrenzten Anzahl von Channels hinzugefügt werden. Reguläre Channel-Gäste sind kostenlos und haben Zugang zu nur einem Channel. Für jedes bezahlte aktive Mitglied in deinem Workspace kannst du bis zu fünf Gäste hinzufügen. Lass uns z. B. annehmen, dass du zehn Mitglieder hast. Das bedeutet, dass du bis zu 50 Reguläre Channel-Gäste einladen kannst.

Gast-Accounts verwalten

Neue Gäste einladen

Workspace-Inhaberinnen/Inhaber und -Administratorinnen/Administratoren können Gäste zu einem Workspace einladen, Mitglieder dagegen können Anfragen zum Einladen von Gästen senden. Mehr Infos über Einladungen.



Ein Mitglied in einen Gast umwandeln

Workspace-Inhaberinnen/Inhaber und -Administratorinnen/Administratoren können die Rolle jedes Mitglieds zu Gast ändern. Hier erfährst du, wie du die Rollen von Mitgliedern ändern kannst.



Automatische Deaktivierungen für Gäste festlegen

Inhaberinnen und Inhaber sowie Administratorinnen und Administratoren eines Workspace können festlegen, wie lange Gäste Zugriff auf einen Workspace haben. Du hast folgende Möglichkeiten

Deaktiviere einen Gast nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch

Benutzerdefiniertes Datum für die Deaktivierung festlegen

Gewähre einem Gast zeitlich unbegrenzten Zugriff

Fünf Tage vor der Deaktivierung erhalten der Gast und der:die Inhaber:in oder der:die Administrator:in, der:die das Datum festgelegt hat, eine Erinnerung von Slack. Der:die Inhaber:in oder der:die Administrator:in kann die Frist bei Bedarf verlängern.

Hinweis: Multi-Channel-Gast-Accounts mit zeitlicher Begrenzung werden wie normale Mitglieder abgerechnet. Falls der Gast-Account nur während eines Teils des Abrechnungszyklus deines Workspace aktiviert ist, schreiben wir deinem Account den anteiligen Betrag gut.

Zugriff auf Channels verwalten

Gäste müssen Channels in deinem Slack-Workspace hinzugefügt werden. So verwaltest du, auf welche Channels ein Gast Zugriff hat:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Mitglieder verwalten aus dem Menü aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Mitglied, das du bearbeiten möchtest. Klicke bei einem Regulären Channel-Gast auf Channel bearbeiten und ändere dessen aktuellen Channel. Klicke bei Multi-Channel-Gästen auf Channels bearbeiten. Klicke auf Hinzufügen, und aktiviere das Kontrollkästchen neben den Channels, auf die sie Zugriff haben sollen. Wenn du Gäste aus einem Channel entfernen möchtest, aktiviere das Kontrollkästchen neben dem Channel, und klicke auf Entfernen.

Mitglieder können weiteren Geschlossenen Channels Multi-Channel-Gäste hinzufügen, nachdem diese dem Workspace beigetreten sind. Sie können auch das Hinzufügen von regulären Channel-Gästen zu weiteren Channels anfordern. Nur Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können den Zugriff von Multi-Channel-Gästen auf Offene Channels und den Zugriff von Regulären Channel-Gästen auf Channels verwalten.

Tipp: Bei Multi-Channel-Gästen wird neben ihrem Namen ein Quadrat angezeigt, bei Regulären Channel-Gästen ein Dreieck.

Gastprofile im Mitgliederverzeichnis deines Workspace anzeigen

Sobald du einen Gast zu deinem Workspace hinzufügst, wird im Mitgliederverzeichnis automatisch ein neues Profil mit den folgenden Informationen erstellt:

Name der Workspace-Inhaberin bzw. des -Inhabers oder der Administratorin / des Administrators, die/der den Gast eingeladen hat

Channels, zu denen der Gast Zugang hat

Zeitpunkt der Deaktivierung des Gast-Accounts, sofern festgelegt



Gastprofile anzeigen

Klicke auf dem Desktop oben in der Seitenleiste auf Verzeichnisse. Gib im Tab Personen den Namen, den Anzeigenamen, den Job-Titel oder die E-Mail-Adresse eines Gasts in das Feld Suchen ein. Klicke auf Filter und wähle im Drop-down-Menü Account-Typ die Option Gäste aus, um alle Gäste zu durchsuchen. Klicke auf das Profilbild des Gastes, um das Profil zu öffnen und mehr Optionen anzuzeigen.

Hinweis: Gastprofilfelder sind für mobile Apps von Slack nicht verfügbar.

Berechtigungen für Gäste

Informiere dich, wozu Gäste in Slack berechtigt sind. Mehr dazu findest du unter Berechtigungen nach Rolle in Slack.

✓ - Verfügbar

◼ - Nur nach Genehmigung durch Workspace-Inhaberin/-Inhaber verfügbar

* Ein Gast kann eine Unterhaltung per DM nur mit Mitgliedern des jeweiligen Channels beginnen. Ein Mitglied kann hingegen mit jedem Gast eine Direktnachricht starten, auch wenn die Person nicht im selben Channel ist. Bei Grid müssen Mitglieder die Mitgliedschaft im Workspace mit einem Gast teilen, um mit dieser Person eine DM zu starten. Durch das Ändern der Channel-Mitgliedschaft oder -Rolle eines Gasts werden vorhandene DMs nicht beendet.

†Workflow-Manager:innen können die Berechtigungen für einen Workflow so anpassen, dass nur bestimmte Personen ihn finden und nutzen können. Ein Gast kann nur Workflows ausführen, für die er die entsprechende Berechtigung hat, und kann keine Workflows ausführen, deren Schritte Funktionen enthalten, die ihm nicht zur Verfügung stehen (wie zum Beispiel das Erstellen von Channels).