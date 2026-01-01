Invece di passare da uno strumento all’altro per pianificare una riunione formale, sincronizzati dal vivo con il tuo team in Slack, dove tutti già lavorano. Puoi discutere rapidamente qualcosa e aggiungere note in modo che siano lì se ne hai bisogno. Probabilmente ti ritroverai con meno riunioni che intasano il calendario.
Con questo tutorial, imparerai a utilizzare Slack per:
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Pianifica e avvia una riunione
Fino a 50 persone possono riunirsi contemporaneamente in un incontro Slack. Puoi avviare un incontro in una conversazione a un orario specifico a cui tutti possono partecipare, oppure copiare il link a un incontro e aggiungerlo a un invito sul calendario.
Prima della riunione
Avvia un incontro
Copia un link all’incontro
Dal desktop, apri il canale in cui desideri organizzare l’incontro.
Clicca sull’icona delle cuffie.
L’incontro inizierà automaticamente e i membri del canale vedranno un messaggio nella conversazione con un pulsante per entrare.
Dal desktop, apri il canale in cui desideri organizzare l’incontro.
Clicca sulla freccia accanto all’icona delle cuffie.
Seleziona Copia link all’incontro.
Aggiungi il link a un invito sul calendario o pubblica un messaggio nel canale per comunicare al tuo team l’orario della riunione, inserendo anche il link.
Suggerimento: fino a due persone alla volta possono condividere lo schermo e le persone che utilizzano computer e dispositivi mobili possono partecipare attivando o disattivando il video.
Durante la riunione
Chat in una conversazione
Prendi note
Una volta iniziato l’incontro, i partecipanti possono utilizzare la conversazione dedicata per condividere link, avere conversazioni secondarie e altro ancora.
Quando inizia l’incontro, la conversazione si aprirà automaticamente nella finestra principale dell’incontro.
Invia un messaggio per salutare le persone che partecipano, poi condividi il programma del giorno, i link alle slide o altri contenuti rilevanti.
Per mostrare o nascondere la conversazione, clicca sulla relativa icona nell’angolo in basso a destra dell’incontro.
Puoi prendere note direttamente nella conversazione dell’incontro, oppure utilizzare un canvas. Ecco come:
Clicca sull' icona canvas nella finestra dell'incontro per creare un canvas delle note della riunione.
Segna le note. Più persone possono modificare un canvas allo stesso tempo, quindi se vuoi puoi avere più di un annotatore.
Dopo la riunione, il canvas delle note della riunione verrà aggiunto come scheda all'intestazione della conversazione.
Dopo la riunione
Una volta terminato l’incontro, la conversazione rimarrà nel canale o nell’MD insieme al messaggio che informa dell’inizio dell’incontro. Se hai preso appunti in un canvas, copia il link al canvas, quindi condividilo nella conversazione dell’incontro passando il puntatore sopra il messaggio dell’incontro e cliccando sull’icona Conversazione. Puoi anche aggiungere il link ai segnalibri in modo che sia facile ritrovarlo la prossima volta.
👏 Tutto qui! Hai appena effettuato la tua prima riunione in Slack. Clicca sul prossimo tutorial per scoprire come avviare un nuovo progetto.