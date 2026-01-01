Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin und her zu wechseln, um ein formelles Meeting zu planen, synchronisiere dich live mit deinem Team in Slack – dort, wo alle bereits arbeiten. Du kannst ganz schnell Begriffe mit Hashtags versehen und Notizen hinzufügen, damit du sie immer zur Hand hast. Vielleicht hast du dann endlich mal weniger Meetings in deinem Kalender!

In diesem Tutorial erfährst du, wie du Slack für Folgendes verwenden kannst: Ein Meeting starten

Teilnehmende hinzufügen

Notizen machen und teilen

Badge entsperren: Fahre auf Trailhead mit diesem Tutorial fort und verbessere deine neuen Fähigkeiten in Sachen Slack-Produktivität.



Ein Meeting planen und starten

Bis zu 50 Personen können sich gleichzeitig in einem Slack Huddle treffen. Du kannst einen Huddle in einer Unterhaltung zu einer bestimmten Zeit starten, zu der alle Teilnehmenden dabei sein können, oder du kannst den Link zu einem Huddle kopieren und ihn zu einer Kalendereinladung hinzufügen.

Vor dem Meeting

Huddle starten Huddle-Link kopieren Öffne auf deinem Desktop den Channel, von dem aus du den Huddle starten möchtest. Klicke auf das Kopfhörersymbol. Dein Huddle wird automatisch gestartet, und die Channel-Mitglieder sehen eine Nachricht in der Unterhaltung mit einem Button, um beizutreten. Öffne auf deinem Desktop den Channel, von dem aus du den Huddle starten möchtest. Klicke auf den Pfeil neben dem Kopfhörersymbol. Wähle Huddle-Link kopieren aus. Füge den Link zu einer Kalendereinladung hinzu, oder poste eine Nachricht im Channel, in der du dein Team über den Meeting-Zeitpunkt informierst und den Link mitsendest. Tipp: Bis zu zwei Personen können gleichzeitig ihren Bildschirm teilen, und Personen auf Computern und mobilen Geräten können mit ein- oder ausgeschaltetem Video teilnehmen.



Während des Meetings

Unterhaltung in einem Thread Notizen machen Wenn der Huddle beginnt, wird der Thread automatisch im Hauptfenster des Huddle geöffnet. Sende eine Nachricht, um die Teilnehmenden zu begrüßen, und teile dann die Agenda, Links zu Folien oder andere relevante Inhalte. Klicke auf das Thread-Symbol in der unteren rechten Ecke des Huddle, um den Thread ein- oder auszublenden. Sobald ein Huddle beginnt, können die Teilnehmenden den speziellen Thread für den Austausch von Links, Nebengesprächen und mehr nutzen. Klicke auf das Canvas-Symbol im Huddle-Fenster, um ein Canvas für Meeting-Notizen zu erstellen. Mache dir Notizen. Mehrere Personen können ein Canvas gleichzeitig bearbeiten, sodass bei Bedarf mehr als eine Person Notizen machen kann. Nach dem Meeting wird dein Canvas mit den Meeting-Notizen dem Unterhaltungs-Headerals Tab hinzugefügt. Du kannst Notizen direkt im Huddle-Thread machen oder ein Canvas verwenden. Und so funktioniert`s:



Nach dem Meeting

Sobald der Huddle endet, bleibt der Thread im Channel oder in der DM, zusammen mit der Nachricht, dass der Huddle begonnen hat. Wenn du dir Notizen in einem Canvas gemacht hast, kopiere den Link zum Canvas und teile ihn im Huddle-Thread, indem du mit dem Cursor über die Huddle-Nachricht fährst und auf das Thread-Symbol klickst. Du kannst den Link auch als Lesezeichen speichern, damit du ihn beim nächsten Mal leichter findest.

👏 Das war’s auch schon. Du hast gerade dein erstes Meeting in Slack abgehalten. Klicke dich zum nächsten Tutorial durch, um zu erfahren, wie du ein neues Projekt in Angriff nimmst.



Als Nächstes: Projekte schneller abschließen