Risolvere il bug relativo alla condivisione schermo negli incontri sull'app desktop di Slack per Mac
Risolvere il bug relativo alla condivisione schermo negli incontri sull'app desktop di Slack per Mac
Abbiamo identificato un bug relativo alla condivisione dello schermo negli incontri che interessa gli utenti desktop Mac che sono passati dalla versione con download diretto di Slack alla versione dell’App Store Mac. Se visualizzi un errore quando provi a condividere lo schermo anche se hai concesso a Slack l'accesso alla registrazione dello schermo, continua a leggere per scoprire i passaggi che puoi seguire per risolvere questo problema.
Quando provi a condividere lo schermo in un incontro, vedrai un errore che ti chiede di consentire l'accesso alla registrazione dello schermo nelle impostazioni di sistema del Mac.
Nelle impostazioni di sistema, apparirà come se a Slack fosse già stato consentito l'accesso e la modifica dell'autorizzazione non avrà alcun effetto. Di conseguenza, non riuscirai a condividere lo schermo.
Passaggi per risolvere il problema
Se riscontri questo problema, hai alcune opzioni per risolverlo.
Rimuovere manualmente Slack dalle app con accesso
Rimuovi Slack dall'elenco delle applicazioni a cui è consentito l'accesso alla registrazione dello schermo. In questo modo potrai consentire l'accesso la prossima volta che condividerai lo schermo in un incontro.
Clicca sull’icona Apple nell’angolo in alto a sinistra della schermata, quindi seleziona Impostazioni di sistema.
Seleziona Privacy e sicurezza nella barra laterale a sinistra, quindi seleziona Registrazione audio sistema e schermo.
Dall’elenco di applicazioni, clicca su Slack.
Clicca sull’icona meno - nell’angolo in basso a sinistra dell’elenco di applicazioni.
Esci, riapri l'app desktop di Slack e segui le istruzioni per consentire l'accesso alla registrazione dello schermo la prossima volta che condividi lo schermo.
Eseguire un comando da terminale
Usa un comando da terminale per rimuovere Slack dall'elenco delle applicazioni a cui è consentito l'accesso alla registrazione dello schermo. La prossima volta che condividi lo schermo in un incontro, puoi consentire a Slack l'accesso alla registrazione dello schermo.
Apri una finestra del Finder, quindi seleziona Applicazioni.
Cerca e apri l’app Terminale.
Inserisci il comando seguente: tccutil reset ScreenCapture com.tinyspeck.slackmacgap
Esci, riapri l'app desktop di Slack e segui le istruzioni per consentire l'accesso alla registrazione dello schermo la prossima volta che condividi lo schermo.
Tornare alla versione con download diretto
Tornando alla versione di Slack che utilizzavi in precedenza risolverai il problema delle autorizzazioni nelle impostazioni di sistema. Una volta tornato, non ti verrà chiesto di consentire l'accesso alla registrazione dello schermo.
Disinstalla dal computer l’app desktop di Slack esistente.