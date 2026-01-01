Wir haben einen Fehler bei der Bildschirmfreigabe in Huddles identifiziert, der sich auf Mac-Desktop-Benutzer:innen auswirkt, die von der Version zum direkten Download von Slack zur Mac App Store-Version gewechselt haben. Wenn dir eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn du versuchst, deinen Bildschirm zu teilen, obwohl du Slack Zugriff auf die Bildschirmaufnahme gewährt hast, lies weiter, um zu erfahren, wie du dieses Problem beheben kannst.

Problemübersicht

Dieser Fehler kann dich betreffen, wenn du von der Version zum direkten Download von Slack zur Mac App Store-Version gewechselt hast.

Wenn du versuchst, deinen Bildschirm in einem Huddle zu teilen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der du aufgefordert wirst, den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme in deinen Mac-Systemeinstellungen zuzulassen.

In deinen Systemeinstellungen sieht es so aus, als ob der Zugriff auf Slack bereits gewährt wurde, und das Umschalten der Berechtigung hat keine Auswirkungen. Infolgedessen kannst du deinen Bildschirm nicht teilen.

Schritte zur Fehlerbehebung

Wenn dieses Problem bei dir auftritt, hast du mehrere Möglichkeiten, um es wieder in den Griff zu bekommen.

Manuelles Entfernen von Slack aus Apps mit Zugriff

Entferne Slack aus der Liste der Apps, die Zugriff auf die Bildschirmaufnahme haben. Wenn du das tust, kannst du das nächste Mal, wenn du deinen Bildschirm in einem Huddle teilst, den Zugriff erfolgreich erlauben.

Klicke auf das Apple-Symbol oben links und wähle dann Systemeinstellungen aus. Wähle links in der Seitenleiste Datenschutz und Sicherheitund anschließend Bildschirm- und System-Audioaufnahme. Klicke in der Liste der Anwendungen auf Slack. Klicke in der Liste der Anwendungen unten links auf das Minuszeichen. Beende die Slack-Desktop-Anwendung, und öffne sie erneut. Befolge die Anweisungen, um den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme zu erlauben, wenn du deinen Bildschirm das nächste Mal teilst.

Ausführen eines Terminal-Befehls

Verwende einen Terminal-Befehl, um Slack aus der Liste der Anwendungen zu entfernen, die Zugriff auf die Bildschirmaufnahme haben. Das nächste Mal, wenn du deinen Bildschirm in einem Huddle freigibst, kannst du zulassen, dass Slack auf deine Bildschirmaufzeichnung zugreift.

Öffne ein Suchfenster und wähle dann Anwendungen aus. Suche nach der App Terminal und wähle sie aus. Gib den folgenden Befehl ein: tccutil reset ScreenCapture com.tinyspeck.slackmacgap Beende die Slack-Desktop-Anwendung, und öffne sie erneut. Befolge die Anweisungen, um den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme zu erlauben, wenn du deinen Bildschirm das nächste Mal teilst.

Zurück zur Version zum direkten Download wechseln

Wenn du zu der Version von Slack zurückkehrst, die du zuvor verwendet hast, wird das Berechtigungsproblem in deinen Systemeinstellungen behoben. Sobald du wieder zurück wechselst, wirst du nicht mehr aufgefordert, den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme zu erlauben.

Deinstalliere die vorhandene Slack-Desktop-App von deinem Computer. Gehe zu slack.com/downloads/mac. Klicke auf Download, um den Download zu starten. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffne das Finder-Fenster und wähle dort den Download-Ordner aus. Öffne die Slack-DMG-Datei. Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster. Ziehe per Drag-and-Drop das Slack-Symbol in den Ordner Anwendungen im Fenster. Öffne den Ordner Anwendungen, doppelklicke auf das Slack-Symbol und klicke dann auf Anmelden, um die Slack-App erneut zu öffnen.

Es gibt immer noch Schwierigkeiten? Unser Support-Team hilft immer gerne. Falls du Fragen hast, gib uns bitte Bescheid.