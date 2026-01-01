Gestire le notifiche per canali specifici e messaggi diretti
Gestire le notifiche per canali specifici e messaggi diretti
Le notifiche su Slack sono progettate per metterti al corrente delle novità ovunque tu sia. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti che ti interessano di più, imposta le preferenze per le notifiche per canali e messaggi diretti (MD) specifici con tre o più persone.
Configurare notifiche specifiche per le conversazioni
Puoi scegliere di ricevere delle notifiche per tutti i post o solamente per i tag negli MD di gruppi e canali. Per disattivare tutte le notifiche di una conversazione, puoi silenziarla.
Desktop
Dispositivo mobile
Apri un canale o un MD di gruppo.
Clicca sull’icona Notifiche in alto nella conversazione e seleziona Tutti i nuovi post o Solo tag.
Da un canale o MD di gruppo, tocca il nome della conversazione.
Tocca Impostazioni e dettagli.
Tocca Notifiche.
Scegli la preferenza per la conversazione.
Imposta ulteriori preferenze per le notifiche specifiche per la conversazione
Se vuoi, puoi scegliere le seguenti opzioni per personalizzare ulteriormente le notifiche di certi canali o DM:
Notifiche su desktop Vedi un banner sul desktop quando ricevi una notifica.
Notifiche su dispositivo mobile Vedi un banner sul dispositivo mobile quando ricevi una notifica.
Ricevi notifiche diverse su dispositivo mobile Sceglie un’opzione per le notifiche diversa per dispositivo mobile.
Contrassegna tutti i messaggi non letti Mostra un badge nella barra laterale per ogni nuovo messaggio.
Segui tutte le conversazioni Ricevi notifiche per ogni nuova conversazione e le relative risposte.
Desktop
Dispositivo mobile
Apri un canale o un MD di gruppo.
Clicca sull’icona Notifiche in alto nella conversazione e seleziona Opzioni avanzate.
Fai clic sul tasto di attivazione vicino alle impostazioni che vuoi modificare.
Da un canale o MD di gruppo, tocca il nome della conversazione.
Tocca Impostazioni e dettagli.
Tocca Notifiche.
Tocca il tasto di attivazione vicino alle impostazioni che vuoi modificare.
Rivedere le notifiche specifiche per le conversazioni
Puoi visualizzare un elenco di canali e di MD di gruppo con impostazioni di notifica specifiche per le conversazioni (incluse le conversazioni silenziate) dalle tue preferenze.
Desktop
Dispositivo mobile
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche.
Scendi fino a Eccezioni alle impostazioni predefinite.
Clicca su megafono, tag o icona silenzia per regolare le impostazioni di notifica per una con o clicca sull’icona chiudi per ripristinare le notifiche alle impostazioni predefinite.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
In Eccezioni alle impostazioni predefinite, tocca Canali o Messaggi diretti.
Tocca una conversazione per regolare le impostazioni.