Las notificaciones en Slack se han diseñado para mantenerte al tanto de todo en la oficina o en cualquier otro lugar. Para recibir notificaciones sobre lo que te más importa, puedes establecer tus preferencias de notificaciones para canales y mensajes directos específicos con tres o más personas.



Configuración de las notificaciones de conversaciones específicas

Tienes la opción de recibir notificaciones de todas las publicaciones nuevas o únicamente de las menciones en canales y en mensajes grupales. Para dejar de recibir avisos de una conversación, solo tienes que silenciarla.

Ordenador Móvil Abre un canal o un mensaje de grupo. Haz clic en el icono de notificaciones en la parte superior de la conversación y selecciona Todas las publicaciones nuevas o Solo menciones. En un canal o mensaje de grupo, pulsa el icono de detalles. Pulsa Ajustes e información. Pulsa Notificaciones. Configura tus preferencias para la conversación.

Configura otras preferencias de notificaciones por conversación

Si quieres, puedes elegir entre las siguientes opciones para personalizar aún más las notificaciones de ciertos canales o mensajes directos:

Notificaciones en el ordenador

Verás un banner en tu escritorio cuando recibas una notificación.

Verás un banner en tu escritorio cuando recibas una notificación. Notificaciones en el móvil

Verás un banner en tu dispositivo móvil cuando recibas una notificación.

Verás un banner en tu dispositivo móvil cuando recibas una notificación. Configura notificaciones específicas para el móvil

Elige una opción de notificación diferente para tu dispositivo móvil.

Elige una opción de notificación diferente para tu dispositivo móvil. Marcar cada mensaje sin leer

Muestra una insignia en tu barra lateral por cada mensaje nuevo.

Muestra una insignia en tu barra lateral por cada mensaje nuevo. Seguir todos los hilos

Recibe notificaciones de cada hilo nuevo y sus respuestas.

Ordenador Móvil Abre un canal o un mensaje de grupo. Haz clic en el icono de notificaciones en la parte superior de la conversación y selecciona Opciones avanzadas. Haz clic en la opción junto a los ajustes que quieras modificar. En un canal o mensaje de grupo, pulsa el icono de detalles. Pulsa Ajustes e información. Pulsa Notificaciones. Pulsa la opción junto a los ajustes que quieras modificar.



Revisión de las notificaciones de conversaciones específicas

Puedes ver una lista de los canales y los mensajes de grupo mediante los ajustes de las notificaciones de conversaciones específicas (incluidas las conversaciones silenciadas), desde tus preferencias.