Gestionar las notificaciones de canales y mensajes directos determinados
Gestionar las notificaciones de canales y mensajes directos determinados
Las notificaciones en Slack se han diseñado para mantenerte al tanto de todo en la oficina o en cualquier otro lugar. Para recibir notificaciones sobre lo que te más importa, puedes establecer tus preferencias de notificaciones para canales y mensajes directos específicos con tres o más personas.
Configuración de las notificaciones de conversaciones específicas
Tienes la opción de recibir notificaciones de todas las publicaciones nuevas o únicamente de las menciones en canales y en mensajes grupales. Para dejar de recibir avisos de una conversación, solo tienes que silenciarla.
Ordenador
Móvil
Abre un canal o un mensaje de grupo.
Haz clic en el icono de notificaciones en la parte superior de la conversación y selecciona Todas las publicaciones nuevas o Solo menciones.
En un canal o mensaje de grupo, pulsa el icono de detalles.
Pulsa Ajustes e información.
Pulsa Notificaciones.
Configura tus preferencias para la conversación.
Configura otras preferencias de notificaciones por conversación
Si quieres, puedes elegir entre las siguientes opciones para personalizar aún más las notificaciones de ciertos canales o mensajes directos:
Notificaciones en el ordenador Verás un banner en tu escritorio cuando recibas una notificación.
Notificaciones en el móvil Verás un banner en tu dispositivo móvil cuando recibas una notificación.
Configura notificaciones específicas para el móvil Elige una opción de notificación diferente para tu dispositivo móvil.
Marcar cada mensaje sin leer Muestra una insignia en tu barra lateral por cada mensaje nuevo.
Seguir todos los hilos Recibe notificaciones de cada hilo nuevo y sus respuestas.
Ordenador
Móvil
Abre un canal o un mensaje de grupo.
Haz clic en el icono de notificaciones en la parte superior de la conversación y selecciona Opciones avanzadas.
Haz clic en la opción junto a los ajustes que quieras modificar.
En un canal o mensaje de grupo, pulsa el icono de detalles.
Pulsa Ajustes e información.
Pulsa Notificaciones.
Pulsa la opción junto a los ajustes que quieras modificar.
Revisión de las notificaciones de conversaciones específicas
Puedes ver una lista de los canales y los mensajes de grupo mediante los ajustes de las notificaciones de conversaciones específicas (incluidas las conversaciones silenciadas), desde tus preferencias.
Ordenador
Móvil
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones.
Desplázate hacia abajo hasta Excepciones a los valores predeterminados.
Haz clic en el icono de megáfono, en el icono de mención o en el icono de silencio para ajustar las notificaciones de una conversación. Si quieres volver a la configuración predeterminada, haz clic en el icono de cerrar.
Pulsa en tu foto de perfil, situada en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulsa Notificaciones.
Debajo de Excepciones a los valores predeterminados, pulsa Canales o Mensajes directos.
Toca una conversación para ajustar la configuración.