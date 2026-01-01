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Gestire il tuo percorso predefinito di download
Se vuoi salvare sul desktop file aggiunti a Slack, puoi scaricarli. Se hai bisogno di cambiare la destinazione di download di default, segui i passi qui sotto.
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Avanzate.
- Alla voce Percorso di download, clicca su Modifica e seleziona la tua preferenza.
Nota: questa opzione è disponibile solo se hai scaricato l’app di Slack direttamente dalla pagina dei download di Slack.
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