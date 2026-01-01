Gestire la connessione Salesforce
Una connessione Salesforce consente al team di utilizzare le funzioni integrate con Salesforce. Gestisci la connessione Salesforce per mantenerla aggiornata, modificarne la configurazione o rimuoverla quando non ti occorre più.
Nota: collabora con un amministratore in Salesforce per completare tutti i passaggi di configurazione in Salesforce.
Aggiornare la connessione
Aggiorna l’origine dati di Salesforce
Se modifichi la configurazione di Salesforce (per esempio, aggiungendo o modificando i campi per un oggetto Salesforce), puoi aggiornarne manualmente la connessione a Slack per assicurarti di avere l’ultima versione dei dati.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Scegli un’organizzazione Salesforce.
- Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Sincronizza origine dati.
Aggiorna la connessione legacy
Potrebbe essere necessario aggiornare le connessioni più vecchie per accedere alle nuove funzioni di Salesforce. Ecco come aggiornare la connessione legacy:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Clicca su Aggiorna accanto a un’organizzazione Salesforce.
- Segui le istruzioni per aggiornare la connessione.
Modifica le impostazioni della connessione Salesforce
Mostra il banner della connessione Salesforce
Per i membri, che mappi manualmente, puoi scegliere di mostrare un banner di connessione Salesforce nella barra laterale per facilitare l’autenticazione dei loro account Salesforce.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Scegli un’organizzazione Salesforce.
- Seleziona la scheda Connessione e autenticazione.
- Clicca sull'interruttore accanto a Mostra banner nella Home di Slack.
Gestisci le modalità di mappatura degli account dei membri
Scegli se mappare gli account dei membri manualmente o in modo automatico (tramite l’e-mail o l’elemento SAML NameID). Puoi gestire l’associazione degli account solo per le connessioni configurate manualmente. Se la connessione è stata configurata mediante la creazione di un’area di lavoro di Slack tramite Salesforce oppure utilizzando Slack CRM, gli account dei membri sono stati mappati automaticamente e non è possibile modificare questa impostazione.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Gestisci connessione di Slack.
- Accanto a Mappatura degli account utente, clicca su Gestisci.
- Accanto a Abilita mappatura automatica degli account, clicca su Abilita o Disabilita.
- Se abiliti la mappatura automatica degli account, scegli il campo da utilizzare.
- Seleziona Richiedi aggiornamento. La tua richiesta verrà inviata a Slack per l’approvazione.
- In Slack, clicca sul nome dell’area di lavoro (oppure su Amministratore ) nella barra laterale.
- Clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona una connessione Salesforce per aprire una richiesta in sospeso.
- Clicca su Rivedi.
- Se abiliti la mappatura automatica degli account, seleziona il campo di associazione corrispondente.
- Clicca su Approva per terminare.
Nota: l’aggiornamento delle modalità di mappatura degli account dei membri non avrà effetto sugli account già mappati.
Gestisci chi può connettere il proprio account
Quando connetti Salesforce e Slack, chiunque nella tua organizzazione Salesforce può connettere il proprio account in Slack. Se lo desideri, puoi limitare chi può connettere il proprio account assegnando un set di autorizzazioni di Salesforce.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Gestisci connessione di Slack.
- Accanto a Consenti l’autenticazione di Slack solo per determinati utenti, clicca per attivare il pulsante di alternanza.
- Clicca su Visualizza set di autorizzazioni in Configurazione.
- Seleziona un set di autorizzazioni personalizzato oppure creane uno nuovo.
- Aggiungi l’autorizzazione Accesso a Slack al set di autorizzazioni.
- Clicca su Gestisci assegnazioni, quindi clicca su Aggiungi assegnazioni.
- Seleziona le caselle accanto ai nomi degli utenti a cui vuoi assegnare il set e clicca su Avanti.
- Se vuoi, imposta una data di scadenza per l’assegnazione del set di autorizzazioni.
- Clicca su Assegna.
Nota: Suggerimento: Visita Gestione di assegnazioni di set di autorizzazioni nel Centro assistenza di Salesforce per ulteriori dettagli sull’assegnazione e la gestione delle autorizzazioni.
Disconnettere Salesforce e Slack
Se non hai più bisogno di essere connesso a un’organizzazione Salesforce, puoi rimuoverla. Quando disconnetti Salesforce e Slack, le funzioni di Slack che si basano sulla connessione (come Flussi Salesforce, notifiche di Salesforce e altro) smetteranno di funzionare e potrebbero dover essere riconfigurate se ti riconnetti a Salesforce.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un’organizzazione Salesforce, quindi seleziona Disconnetti organizzazione.
- Rivedi i dettagli, quindi clicca su Disconnetti per terminare.
Limitare la disconnessione ai proprietari principali
Per impostazione predefinita, i Proprietari e i Proprietari principali possono disconnettere Salesforce e Slack, ma puoi limitare questa operazione ai soli Proprietari principali.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Scegli un’organizzazione Salesforce.
- Seleziona la scheda Connessione e autenticazione.
- Clicca sull’interruttore accanto a Richiedi al proprietario principale dell'organizzazione di disconnettere.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+), proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e persone con il ruolo di sistema Amministratore Salesforce in Slack
- Disponibile per tutti i piani