Una connessione Salesforce consente al team di utilizzare le funzioni integrate con Salesforce. Gestisci la connessione Salesforce per mantenerla aggiornata, modificarne la configurazione o rimuoverla quando non ti occorre più.

Nota: collabora con un amministratore in Salesforce per completare tutti i passaggi di configurazione in Salesforce.



Aggiornare la connessione

Aggiorna l’origine dati di Salesforce

Se modifichi la configurazione di Salesforce (per esempio, aggiungendo o modificando i campi per un oggetto Salesforce), puoi aggiornarne manualmente la connessione a Slack per assicurarti di avere l’ultima versione dei dati.

Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce. Scegli un’organizzazione Salesforce. Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Sincronizza origine dati.



Aggiorna la connessione legacy

Potrebbe essere necessario aggiornare le connessioni più vecchie per accedere alle nuove funzioni di Salesforce. Ecco come aggiornare la connessione legacy:

Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce. Clicca su Aggiorna accanto a un’organizzazione Salesforce. Segui le istruzioni per aggiornare la connessione.



Modifica le impostazioni della connessione Salesforce

Mostra il banner della connessione Salesforce

Per i membri, che mappi manualmente, puoi scegliere di mostrare un banner di connessione Salesforce nella barra laterale per facilitare l’autenticazione dei loro account Salesforce.

Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce. Scegli un’organizzazione Salesforce. Seleziona la scheda Connessione e autenticazione. Clicca sull'interruttore accanto a Mostra banner nella Home di Slack.



Gestisci le modalità di mappatura degli account dei membri

Scegli se mappare gli account dei membri manualmente o in modo automatico (tramite l’e-mail o l’elemento SAML NameID). Puoi gestire l’associazione degli account solo per le connessioni configurate manualmente. Se la connessione è stata configurata mediante la creazione di un’area di lavoro di Slack tramite Salesforce oppure utilizzando Slack CRM, gli account dei membri sono stati mappati automaticamente e non è possibile modificare questa impostazione.

Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura. Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Gestisci connessione di Slack. Accanto a Mappatura degli account utente, clicca su Gestisci. Accanto a Abilita mappatura automatica degli account, clicca su Abilita o Disabilita. Se abiliti la mappatura automatica degli account, scegli il campo da utilizzare. Seleziona Richiedi aggiornamento. La tua richiesta verrà inviata a Slack per l’approvazione. In Slack, clicca sul nome dell’area di lavoro (oppure su Amministratore ) nella barra laterale.

Clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce. Seleziona una connessione Salesforce per aprire una richiesta in sospeso. Clicca su Rivedi. Se abiliti la mappatura automatica degli account, seleziona il campo di associazione corrispondente. Clicca su Approva per terminare.

Nota: l’aggiornamento delle modalità di mappatura degli account dei membri non avrà effetto sugli account già mappati.



Gestisci chi può connettere il proprio account

Quando connetti Salesforce e Slack, chiunque nella tua organizzazione Salesforce può connettere il proprio account in Slack. Se lo desideri, puoi limitare chi può connettere il proprio account assegnando un set di autorizzazioni di Salesforce.

Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura. Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Gestisci connessione di Slack. Accanto a Consenti l’autenticazione di Slack solo per determinati utenti, clicca per attivare il pulsante di alternanza. Clicca su Visualizza set di autorizzazioni in Configurazione. Seleziona un set di autorizzazioni personalizzato oppure creane uno nuovo. Aggiungi l’autorizzazione Accesso a Slack al set di autorizzazioni. Clicca su Gestisci assegnazioni, quindi clicca su Aggiungi assegnazioni. Seleziona le caselle accanto ai nomi degli utenti a cui vuoi assegnare il set e clicca su Avanti. Se vuoi, imposta una data di scadenza per l’assegnazione del set di autorizzazioni. Clicca su Assegna.

Nota: Suggerimento: Visita Gestione di assegnazioni di set di autorizzazioni nel Centro assistenza di Salesforce per ulteriori dettagli sull’assegnazione e la gestione delle autorizzazioni.



Disconnettere Salesforce e Slack

Se non hai più bisogno di essere connesso a un’organizzazione Salesforce, puoi rimuoverla. Quando disconnetti Salesforce e Slack, le funzioni di Slack che si basano sulla connessione (come Flussi Salesforce, notifiche di Salesforce e altro) smetteranno di funzionare e potrebbero dover essere riconfigurate se ti riconnetti a Salesforce.

Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un’organizzazione Salesforce, quindi seleziona Disconnetti organizzazione. Rivedi i dettagli, quindi clicca su Disconnetti per terminare.



Limitare la disconnessione ai proprietari principali

Per impostazione predefinita, i Proprietari e i Proprietari principali possono disconnettere Salesforce e Slack, ma puoi limitare questa operazione ai soli Proprietari principali.

Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce. Scegli un’organizzazione Salesforce. Seleziona la scheda Connessione e autenticazione. Clicca sull’interruttore accanto a Richiedi al proprietario principale dell'organizzazione di disconnettere.