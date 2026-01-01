Deine Salesforce-Verbindung verwalten
Eine Salesforce-Verbindung ermöglicht es deinem Team, in Salesforce integrierte Funktionen zu nutzen. Verwalte deine Salesforce-Verbindung, um sie auf dem neuesten Stand zu halten, die Konfiguration anzupassen oder die Verbindung zu entfernen, wenn du sie nicht mehr benötigst.
Hinweis: Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um beliebige Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.
Kontakt aktualisieren
Salesforce-Datenquelle aktualisieren
Wenn du deine Salesforce-Einstellungen änderst (z. B. durch Hinzufügen oder Ändern von Feldern für ein Salesforce-Objekt), kannst du deine Verbindung zu Slack manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass du die aktuellsten Daten hast.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke oben rechts auf Verwalten und wähle dann Datenquelle synchronisieren.
Deine veraltete Verbindung aktualisieren
Möglicherweise musst du ältere Kontakte aktualisieren, um auf neuere Salesforce-Funktionen zugreifen zu können. So aktualisierst du einen älteren Kontakt:
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf Aktualisieren.
- Befolge die Anweisungen, um deinen Kontakt zu aktualisieren.
Einstellungen für Salesforce-Verbindung anpassen
Salesforce-Verbindungsbanner anzeigen
Du kannst bei Mitgliedern, die du manuell zuweist, ein Salesforce-Verbindungsbanner in der Seitenleiste anzeigen lassen, damit sie sich einfacher in ihren Salesforce-Accounts authentifizieren können.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Wähle den Tab Verbindung und Authentifizierung aus.
- Klicke auf den Umschalter neben Banner in Slack Home anzeigen.
Festlegen, wie Mitglieder-Accounts zugeordnet werden
Entscheide, ob Mitglieder-Accounts manuell oder automatisch zugeordnet werden sollen (per E-Mail oder SAML NameID). Die Zuordnung der Accounts kannst du nur für manuell konfigurierte Verbindungen verwalten. Wenn deine Verbindung durch die Erstellung deines Slack-Workspaces über Salesforce oder mithilfe von Slack CRM hergestellt wurde, wurde die Zuordnung der Accounts automatisch vorgenommen und du kannst diese Einstellung nicht anpassen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Verbindung verwalten und wähle diese Option aus.
- Klicke neben Benutzer-Account-Zuordnung auf Verwalten.
- Klicke neben Automatische Account-Zuordnung aktivieren auf den Umschalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Wenn du die automatische Zuordnung von Accounts aktivierst, wähle aus, welches Feld verwendet werden soll.
- Wähle Aktualisierung anfordern aus. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Slack gesendet.
- Klicke in Slack auf deinen Workspace-Namen (oder Administrator:in) in der Seitenleiste.
- Klicke auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Verbindung aus, um die ausstehende Anfrage zu öffnen.
- Klicke auf Überprüfen.
- Wenn du die automatische Zuordnung von Accounts aktivieren möchtest, wähle ein entsprechendes Zuordnungsfeld aus.
- Klicke auf Genehmigen, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Eine Änderung der Zuordnung von Mitglieder-Accounts hat keine Auswirkungen auf bereits zugeordnete Mitglieder-Accounts.
Verwalte, wer das eigene Account verbinden kann
Wenn du Salesforce und Slack miteinander verbindest, kann jedes Mitglied deiner Salesforce-Organisation seinen Account mit Slack verbinden. Nach Bedarf kannst du durch die Zuweisung eines Salesforce-Berechtigungssatzes einschränken, wer Accounts verknüpfen darf.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Verbindung verwalten und wähle diese Option aus.
- Klicke neben Slack-Authentifizierung nur für bestimmte Benutzer:innen zulassen auf den Umschalter, um die Option zu aktivieren.
- Klicke auf Berechtigungssatz in Setup anzeigen.
- Wähle einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz aus oder erstelle einen neuen.
- Füge deinem Berechtigungssatz die Berechtigung für den Slack-Zugriff hinzu.
- Klicke auf Zuweisungen verwalten und klicke dann auf Zuweisungen hinzufügen.
- Aktiviere die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer:innen, denen du die Berechtigung zuweisen möchtest, und klicke auf „Weiter“.
- Wenn du möchtest, lege ein Ablaufdatum für die Zuweisung des Berechtigungssatzes fest.
- Klicke auf Zuweisen.
Hinweis: Tipp: Gehe zu Zuweisungen von Berechtigungssätzen verwalten in der Salesforce-Hilfe, um weitere Informationen zum Zuweisen und Verwalten von Berechtigungen zu erhalten.
Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennen
Wenn du eine Verbindung mit einer Salesforce-Organisation nicht mehr benötigst, kannst du sie entfernen. Wenn die Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennst, sind Funktionen in Slack, die diese Verbindung benötigen (z. B, Salesforce-Flows, Salesforce-Benachrichtigungen und andere) nicht mehr verfügbar und müssen bei einer erneuten Verbindung mit Salesforce eventuell neu konfiguriert werden.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Vernetzung der Org. aufheben aus.
- Überprüfe die Details und klicke dann auf Verbindung trennen, um den Vorgang abzuschließen.
Trennen auf Primäre Inhaber:innen beschränken
Standardmäßig können Inhaber:innen und Primäre Inhaber:innen die Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennen, aber du kannst dies auf Primäre Inhaber:innen beschränken.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Wähle den Tab Verbindung und Authentifizierung aus.
- Klicke auf den Umschalter neben Verlangen, dass die bzw. der primäre Organisationsinhaber:in die Verbindung trennt.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen/-Administrator:innen (kostenlose, Pro- und Business+ Pläne), Organisationsinhaber:innen/-Administrator:innen (Enterprise-Pläne) und Personen mit der Salesforce-Administrator:in-Systemrolle in Slack
- Verfügbar für alle Pläne