Eine Salesforce-Verbindung ermöglicht es deinem Team, in Salesforce integrierte Funktionen zu nutzen. Verwalte deine Salesforce-Verbindung, um sie auf dem neuesten Stand zu halten, die Konfiguration anzupassen oder die Verbindung zu entfernen, wenn du sie nicht mehr benötigst.

Hinweis: Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um beliebige Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.



Kontakt aktualisieren

Salesforce-Datenquelle aktualisieren

Wenn du deine Salesforce-Einstellungen änderst (z. B. durch Hinzufügen oder Ändern von Feldern für ein Salesforce-Objekt), kannst du deine Verbindung zu Slack manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass du die aktuellsten Daten hast.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke oben rechts auf Verwalten und wähle dann Datenquelle synchronisieren.



Deine veraltete Verbindung aktualisieren

Möglicherweise musst du ältere Kontakte aktualisieren, um auf neuere Salesforce-Funktionen zugreifen zu können. So aktualisierst du einen älteren Kontakt:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf Aktualisieren. Befolge die Anweisungen, um deinen Kontakt zu aktualisieren.



Einstellungen für Salesforce-Verbindung anpassen

Salesforce-Verbindungsbanner anzeigen

Du kannst bei Mitgliedern, die du manuell zuweist, ein Salesforce-Verbindungsbanner in der Seitenleiste anzeigen lassen, damit sie sich einfacher in ihren Salesforce-Accounts authentifizieren können.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Wähle den Tab Verbindung und Authentifizierung aus. Klicke auf den Umschalter neben Banner in Slack Home anzeigen.



Festlegen, wie Mitglieder-Accounts zugeordnet werden

Entscheide, ob Mitglieder-Accounts manuell oder automatisch zugeordnet werden sollen (per E-Mail oder SAML NameID). Die Zuordnung der Accounts kannst du nur für manuell konfigurierte Verbindungen verwalten. Wenn deine Verbindung durch die Erstellung deines Slack-Workspaces über Salesforce oder mithilfe von Slack CRM hergestellt wurde, wurde die Zuordnung der Accounts automatisch vorgenommen und du kannst diese Einstellung nicht anpassen.

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Verbindung verwalten und wähle diese Option aus. Klicke neben Benutzer-Account-Zuordnung auf Verwalten. Klicke neben Automatische Account-Zuordnung aktivieren auf den Umschalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn du die automatische Zuordnung von Accounts aktivierst, wähle aus, welches Feld verwendet werden soll. Wähle Aktualisierung anfordern aus. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Slack gesendet. Klicke in Slack auf deinen Workspace-Namen (oder Administrator:in) in der Seitenleiste.

Klicke auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Verbindung aus, um die ausstehende Anfrage zu öffnen. Klicke auf Überprüfen. Wenn du die automatische Zuordnung von Accounts aktivieren möchtest, wähle ein entsprechendes Zuordnungsfeld aus. Klicke auf Genehmigen, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Eine Änderung der Zuordnung von Mitglieder-Accounts hat keine Auswirkungen auf bereits zugeordnete Mitglieder-Accounts.



Verwalte, wer das eigene Account verbinden kann

Wenn du Salesforce und Slack miteinander verbindest, kann jedes Mitglied deiner Salesforce-Organisation seinen Account mit Slack verbinden. Nach Bedarf kannst du durch die Zuweisung eines Salesforce-Berechtigungssatzes einschränken, wer Accounts verknüpfen darf.

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Verbindung verwalten und wähle diese Option aus. Klicke neben Slack-Authentifizierung nur für bestimmte Benutzer:innen zulassen auf den Umschalter, um die Option zu aktivieren. Klicke auf Berechtigungssatz in Setup anzeigen. Wähle einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz aus oder erstelle einen neuen. Füge deinem Berechtigungssatz die Berechtigung für den Slack-Zugriff hinzu. Klicke auf Zuweisungen verwalten und klicke dann auf Zuweisungen hinzufügen. Aktiviere die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer:innen, denen du die Berechtigung zuweisen möchtest, und klicke auf „Weiter“. Wenn du möchtest, lege ein Ablaufdatum für die Zuweisung des Berechtigungssatzes fest. Klicke auf Zuweisen.

Hinweis: Tipp: Gehe zu Zuweisungen von Berechtigungssätzen verwalten in der Salesforce-Hilfe, um weitere Informationen zum Zuweisen und Verwalten von Berechtigungen zu erhalten.



Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennen

Wenn du eine Verbindung mit einer Salesforce-Organisation nicht mehr benötigst, kannst du sie entfernen. Wenn die Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennst, sind Funktionen in Slack, die diese Verbindung benötigen (z. B, Salesforce-Flows, Salesforce-Benachrichtigungen und andere) nicht mehr verfügbar und müssen bei einer erneuten Verbindung mit Salesforce eventuell neu konfiguriert werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Vernetzung der Org. aufheben aus. Überprüfe die Details und klicke dann auf Verbindung trennen, um den Vorgang abzuschließen.



Trennen auf Primäre Inhaber:innen beschränken

Standardmäßig können Inhaber:innen und Primäre Inhaber:innen die Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennen, aber du kannst dies auf Primäre Inhaber:innen beschränken.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Wähle den Tab Verbindung und Authentifizierung aus. Klicke auf den Umschalter neben Verlangen, dass die bzw. der primäre Organisationsinhaber:in die Verbindung trennt.