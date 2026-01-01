Se você tiver curiosidade sobre os requisitos de sistema necessários para executar o Slack, continue lendo para saber quais sistemas operacionais (SO) e navegadores são compatíveis. Para ter a melhor experiência, recomendamos usar as versões mais recentes.

Observação: o Slack atualiza esses requisitos de sistema duas vezes por ano, em maio e novembro. Acesse o ciclo de vida de suporte do Slack para saber mais.



Computador

SO Versão do SO Versão do app MacOS MacOS 14 ou versões posteriores 4.47.59 ou versões posteriores Windows Windows 11 versão 23H2 ou posteriores

Windows Server 2016 4.47.59 ou versões posteriores Linux Ubuntu LTS, versões 22.04 ou posterior

Red Hat Enterprise Linux 9.0 ou versões posteriores 4.47.59 ou versões posteriores

Dica: caso tenha dificuldades para baixar a versão mais recente do app Slack para computadores, acesse Atualizar o app Slack para computadores.



Dispositivo móvel

SO Versão do SO Versão do app iOS iOS 18 ou versões posteriores 25.11.10 ou versões posteriores Android* Android 12 ou versões posteriores 25.11.10 ou versões posteriores

*Somente oferecemos suporte a dispositivos Android que tenham o Google Play Services instalado por padrão.



Navegador da Web

Navegador Versão do navegador Chrome Versão 143 ou posterior Firefox Versão 145 ou posterior Safari Versão 26 ou posterior Microsoft Edge Versão 143 ou posterior

Observação: Google Chrome e Firefox são os únicos navegadores compatíveis com círculos.



Saiba mais

Para saber mais sobre o ciclo de compatibilidade de determinadas versões e ver a lista das que serão bloqueadas em breve, acesse Ciclo de suporte do Slack para versões de apps, navegadores e sistemas operacionais.