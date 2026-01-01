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Se você tiver curiosidade sobre os requisitos de sistema necessários para executar o Slack, continue lendo para saber quais sistemas operacionais (SO) e navegadores são compatíveis. Para ter a melhor experiência, recomendamos usar as versões mais recentes.
Observação: o Slack atualiza esses requisitos de sistema duas vezes por ano, em maio e novembro. Acesse o ciclo de vida de suporte do Slack para saber mais.
Computador
SO
Versão do SO
Versão do app
MacOS MacOS 14 ou versões posteriores
4.47.59 ou versões posteriores
Windows Windows 11 versão 23H2 ou posteriores
Windows Server 2016 4.47.59 ou versões posteriores
Linux Ubuntu LTS, versões 22.04 ou posterior
Red Hat Enterprise Linux 9.0 ou versões posteriores 4.47.59 ou versões posteriores
Dica: caso tenha dificuldades para baixar a versão mais recente do app Slack para computadores, acesse Atualizar o app Slack para computadores.
Dispositivo móvel
SO
Versão do SO
Versão do app
iOS iOS 18 ou versões posteriores
25.11.10 ou versões posteriores
Android* Android 12 ou versões posteriores
25.11.10 ou versões posteriores
*Somente oferecemos suporte a dispositivos Android que tenham o Google Play Services instalado por padrão.
Navegador da Web
Navegador
Versão do navegador
Chrome
Versão 143 ou posterior
Firefox
Versão 145 ou posterior
Safari
Versão 26 ou posterior
Microsoft Edge
Versão 143 ou posterior
Observação: Google Chrome e Firefox são os únicos navegadores compatíveis com círculos.
Saiba mais
Para saber mais sobre o ciclo de compatibilidade de determinadas versões e ver a lista das que serão bloqueadas em breve, acesse
Ciclo de suporte do Slack para versões de apps, navegadores e sistemas operacionais. Ótimo!
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