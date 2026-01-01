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Si tienes curiosidad por saber los requisitos del sistema necesarios para ejecutar Slack, sigue leyendo para descubrir los sistemas operativos (SO) y navegadores compatibles. Recomendamos usar las últimas versiones para disfrutar de la mejor experiencia.
Nota: Slack actualiza estos requisitos del sistema dos veces al año, en mayo y noviembre. Visita el ciclo de vida de asistencia de Slack para obtener más información.
Ordenador
OS
Versión de SO
Versión de la aplicación
MacOS MacOS 14 o superior
4.47.59 o superior
Windows Windows 11 versión 23H2 o superior
Windows Server 2016 4.47.59 o superior
Linux Ubuntu LTS, versiones 22.04 o superiores
Red Hat Enterprise Linux 9.0 o superior 4.47.59 o superior
Consejo: si tienes problemas para descargar la última versión de la aplicación para ordenador, visita Cómo actualizar la aplicación de Slack para ordenador.
Móvil
SO
Versión de SO
Versión de la aplicación
iOS iOS 18 o superior
25.11.10 o superior
Android* Android 12 o superior
25.11.10 o superior
* Solo admitimos dispositivos Android que tengan instalados los servicios de Google Play de forma predeterminada.
Navegador web
Navegador
Versión de navegador
Chrome
Versión 143 o superior
Firefox
Versión 145 o superior
Safari
Versión 26 o superior
Microsoft Edge
Versión 143 o superior
Nota: Google Chrome y Firefox son los únicos navegadores en los que pueden usarse las Juntas.
Más información
Para obtener más información sobre el momento en el que dejaremos de admitir algunas versiones y para ver una lista de versiones que quedarán bloqueadas en breve, visita
el ciclo de vida de asistencia de Slack para versiones de aplicaciones, navegadores y sistemas operativos. ¡Genial!
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