Si tienes curiosidad por saber los requisitos del sistema necesarios para ejecutar Slack, sigue leyendo para descubrir los sistemas operativos (SO) y navegadores compatibles. Recomendamos usar las últimas versiones para disfrutar de la mejor experiencia.

Nota: Slack actualiza estos requisitos del sistema dos veces al año, en mayo y noviembre. Visita el ciclo de vida de asistencia de Slack para obtener más información.



Ordenador

OS Versión de SO Versión de la aplicación MacOS MacOS 14 o superior 4.47.59 o superior Windows Windows 11 versión 23H2 o superior

Windows Server 2016 4.47.59 o superior Linux Ubuntu LTS, versiones 22.04 o superiores

Red Hat Enterprise Linux 9.0 o superior 4.47.59 o superior

Consejo: si tienes problemas para descargar la última versión de la aplicación para ordenador, visita Cómo actualizar la aplicación de Slack para ordenador.



Móvil

SO Versión de SO Versión de la aplicación iOS iOS 18 o superior 25.11.10 o superior Android* Android 12 o superior 25.11.10 o superior

* Solo admitimos dispositivos Android que tengan instalados los servicios de Google Play de forma predeterminada.



Navegador web

Navegador Versión de navegador Chrome Versión 143 o superior Firefox Versión 145 o superior Safari Versión 26 o superior Microsoft Edge Versión 143 o superior

Nota: Google Chrome y Firefox son los únicos navegadores en los que pueden usarse las Juntas.



Más información

Para obtener más información sobre el momento en el que dejaremos de admitir algunas versiones y para ver una lista de versiones que quedarán bloqueadas en breve, visita el ciclo de vida de asistencia de Slack para versiones de aplicaciones, navegadores y sistemas operativos.