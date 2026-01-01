Seu perfil e suas preferências
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Você pode ocultar uma pessoa no Slack para que as mensagens dela em canais não apareçam para você, e você não receberá notificações quando ela
mencionar você ou enviar uma mensagem direta (MD) para você.
Como funciona
Quando você oculta alguém ou desfaz essa ação, a pessoa não é notificada.
Você pode escolher revelar mensagens individuais ocultas.
O nome de uma pessoa oculta só vai aparecer no cabeçalho da sua MD com ela, ou se você
copiar as informações de uma conversa com ela.
Ocultar uma pessoa
Quando você oculta uma pessoa, a foto do perfil, o nome e as mensagens dela ficarão ocultas na maioria dos locais do Slack. Essa pessoa ainda poderá entrar nos
círculos dos quais você participa, mas um aviso informará que ela está lá e o nome dela ficará oculto.
Computador
Dispositivo móvel
Abra o
perfil do membro que você quer ocultar. Clique no
ícone de três pontos e escolha Ocultar [Name]. Para confirmar, clique em
Ocultar esta pessoa.
Abra o
perfil do membro que você quer ocultar. Toque no
ícone de três pontos e escolha Ocultar [Name]. Para confirmar, toque em
Ocultar esta pessoa.
Observação: Membros ocultos que enviarem MDs ou mencionarem você em canais não acionarão notificações em banner, no entanto, você ainda verá um selo 1 na conversa.
Ver e gerenciar pessoas ocultas
Alguém que você ocultou permanecerá assim até que você decida mostrar a pessoa novamente.
Computador
Dispositivo móvel
Clique na sua foto do perfil na barra lateral.
Selecione
Preferências e depois clique em Privacidade e visibilidade. Role para encontrar a lista de
Pessoas que você ocultou e clique no ícone de x para voltar a mostrar alguém.
Dica: você também pode voltar a mostrar uma pessoa abrindo o perfil dela, clicando no ícone de três pontos e selecionando a opção Mostrar.
Abra o perfil do membro oculto.
Toque no
ícone de três pontos. Toque em
Mostrar [Name].
Veja mensagens de uma pessoa oculta
Quando você opta por ver a mensagem de uma pessoa oculta, o nome e a foto dela permanecem ocultos. Para ver uma mensagem enviada por alguém que você ocultou, clique ou toque em
Mostrar mesmo assim.
Quem pode usar este recurso?
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