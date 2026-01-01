Du kannst eine Person in Slack ausblenden, sodass ihre Nachrichten in Channels vor dir verborgen sind und du keine Benachrichtigungen erhältst, wenn die Person dich erwähnt oder dir eine Direktnachricht (DM) sendet.

So funktioniert es

Wenn du jemanden aus- oder einblendest, wird die Person nicht benachrichtigt.

Du kannst wählen, ob du dir einzelne ausgeblendete Nachrichten anzeigen lassen möchtest.

Der Name einer ausgeblendeten Person wird nur in der Kopfzeile deiner DM mit ihr angezeigt, oder wenn duihre Informationen aus einer Unterhaltung kopierst.

Eine Person ausblenden

Wenn du eine Person ausblendest, werden ihr Profilbild, ihr Name und ihre Nachrichten an den meisten Stellen in Slack vor dir verborgen. Die Person kann an Huddles teilnehmen, an denen du beteiligt bist, aber du erhältst eine Warnung darüber, dass sie sich dort befindet, und ihr Name wird ausgeblendet.

Desktop Mobile Geräte Öffne das Profil des Mitglieds, das du ausblenden möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf [Name] verbergen. Klicke zur Bestätigung auf Diese Person ausblenden. Öffne das Profil des Mitglieds, das du ausblenden möchtest. Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf [Name] verbergen. Tippe zur Bestätigung auf Diese Person ausblenden.

Hinweis: Ausgeblendete Mitglieder, die dir DMs schicken oder dich in Channels erwähnen, lösen keine Banner-Benachrichtigungen aus. Du siehst aber trotzdem ein Badge 1 in der Unterhaltung.

Ausgeblendete Personen anzeigen und verwalten

Eine Person, die du ausgeblendet hast, wird erst wieder angezeigt, wenn du dich entscheidest, sie wieder einzublenden.

Desktop Mobile Geräte Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Datenschutz und Transparenz. Scrolle zur Liste der Personen, die du verborgen hast, und klicke dann auf das x-Symbol, um eine Person wieder einzublenden. Tipp: Du kannst eine Person auch wieder einblenden, indem du ihr Profil öffnest, auf das Symbol mit den drei Punkten klickst und dann einblenden wählst. Öffne das Profil des ausgeblendeten Mitglieds. Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippe auf [Name] einblenden.

Nachricht einer ausgeblendeten Person anzeigen

Wenn du eine Nachricht einer ausgeblendeten Person anzeigen möchtest, bleiben deren Name und Foto verborgen. Wenn du eine Nachricht anzeigen möchtest, die von einer von dir ausgeblendeten Person gesendet wurde, klicke oder tippe auf Trotzdem anzeigen.