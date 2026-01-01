Vous pouvez masquer une personne dans Slack afin de ne pas voir ses messages dans les canaux et de ne pas recevoir de notifications lorsqu’elle vous mentionne ou vous envoie un message direct.

Fonctionnement

Lorsque vous masquez ou débloquez un utilisateur, il ne reçoit pas de notification.

Vous pouvez choisir de révéler des messages cachés individuels.

Le nom d’une personne masquée apparaîtra seulement dans l’en-tête de votre message direct avec cette personne, ou si vous copiez ses informations depuis une conversation.

Masquer une personne

Lorsque vous masquez quelqu’un, sa photo de profil, son nom et ses messages vous seront masqués dans la plupart des sections de Slack. La personne pourra rejoindre les appels d’équipe auxquels vous participez, mais un avertissement vous indiquera sa présence et son nom sera masqué.

Ordinateur Accès sur appareil mobile Ouvrez le profil du membre que vous souhaitez masquer. Cliquez sur l’icône à trois points puis choisissez Masquer [Name]. Pour confirmer, cliquez sur Masquer cette personne. Ouvrez le profil du membre que vous souhaitez masquer. Appuyez sur l’icône à trois points puis choisissez Masquer [Name]. Pour confirmer, appuyez sur Masquer cette personne.

Remarque : les membres masqués qui vous envoient des messages directs ou vous mentionnent dans des canaux ne déclencheront pas de notifications de bannière, mais vous verrez tout de même un badge 1 dans la conversation.

Consulter et gérer les personnes masquées

Une personne que vous avez masquée le restera jusqu’à ce que vous décidiez de la débloquer.

Ordinateur Accès sur appareil mobile Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences, puis cliquez sur Confidentialité et visibilité. Faites défiler l’écran pour afficher la liste des Personnes que vous avez masquées, puis cliquez sur l’icône x pour débloquer quelqu’un. Conseil : vous pouvez également débloquer une personne en ouvrant son profil, en cliquant sur l’icône à trois points , puis en sélectionnant Débloquer. Ouvrez le profil du membre masqué. Appuyez sur l’icône à trois points . Appuyez sur Débloquer [Name].

Afficher les messages d’une personne masquée

Lorsque vous choisissez de consulter le message d’une personne masquée, son nom et sa photo restent cachés. Pour consulter un message envoyé par une personne masquée, cliquez ou appuyez sur Afficher quand même.