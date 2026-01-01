Quando nascondi qualcuno, la sua foto del profilo, il suo nome e i suoi messaggi saranno nascosti quasi ovunque all’interno di Slack. Questa persona potrà unirsi agli incontri di cui fai parte, ma una notifica ti avviserà della sua presenza e il suo nome verrà nascosto.
Desktop
Ottimizzazione per dispositivi mobili
Apri il profilo del membro che desideri nascondere.
Clicca sull’icona dei tre puntini e scegli Nascondi [Name].
Per confermare, clicca su Nascondi questa persona.
Apri il profilo del membro che desideri nascondere.
Tocca l’icona dei tre puntini e scegli Nascondi [Name].
Per confermare, tocca Nascondi questa persona.
Attenzione: i membri nascosti che ti inviano MD o ti taggano nei canali non attiveranno notifiche nel banner, ma vedrai comunque un badge 1 nella conversazione.
Visualizzare e gestire le persone nascoste
Le persone che hai nascosto rimarranno così fino a quando non decidi di mostrarle.
Desktop
Ottimizzazione per dispositivi mobili
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze, quindi clicca su Privacy e visibilità.
Scorri per trovare l’elenco di persone che hai nascosto, quindi clicca sull’icona x per mostrare qualcuno.
Suggerimento: puoi anche rendere nuovamente visibile una persona aprendone il profilo, cliccando sull’icona dei tre puntini e selezionando Mostra.
Apri il profilo del membro nascosto.
Tocca l’icona dei tre puntini .
Tocca Mostra [Name].
Visualizzare il messaggio di una persona nascosta
Quando scegli di visualizzare il messaggio di una persona nascosta, il suo nome e la sua foto rimarranno nascosti. Per visualizzare un messaggio inviato da qualcuno che hai nascosto, clicca su o tocca Mostra comunque.