Tu perfil y preferencias
Modifica tu perfil, ajusta tus preferencias y consigue que Slack funcione a tu medida
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Puedes ocultar a una persona en Slack para que no veas los mensajes que publique en los canales y no recibas notificaciones cuando
te mencionen o te envíen un mensaje directo.
Funcionamiento
Cuando ocultes a alguien o permitas que esta persona esté visible, dicha persona no recibirá ninguna notificación al respecto.
Puedes elegir si deseas leer mensajes ocultos individuales.
El nombre de una persona oculta solo se mostrará en el encabezado de vuestros mensajes directos, o si
copias sus mensajes en una conversación.
Ocultar a una persona
Cuando ocultes a alguien, no podrás ver su foto de perfil, su nombre ni sus mensajes en la mayoría de sitios de Slack. Podrá unirse a las
juntas en las que estés, pero verás una advertencia en la que se te informa de que está presente y que su nombre estará oculto.
Ordenador
Móvil
Abre el
perfil del miembro que quieres ocultar. Haz clic en el
icono con tres puntos y, a continuación, selecciona Ocultar[Name]. Para confirmar, haz clic en
Ocultar a esta persona.
Abre el
perfil del miembro que quieres ocultar. Pulsa en el
icono con tres puntos y, a continuación, selecciona Ocultar[Name]. Para confirmar, pulsa en
Ocultar a esta persona.
Nota: No recibirás notificaciones con los mensajes directos o las menciones en canales de los contactos ocultos ; sin embargo, sí que verás una alerta 1 en la conversación.
Ver y gestionar personas ocultas
La persona a quien hayas ocultado se mantendrá así hasta que decidas volverla a mostrar.
Ordenador
Móvil
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
Selecciona
Preferencias y, a continuación, haz clic en Privacidad y visibilidad. Desplázate para ver la lista de
personas que has ocultado y haz clic en el icono x si quieres volver a mostrar a alguien.
Consejo: También puedes volver a mostrar un contacto abriendo su perfil, haciendo clic en el icono con tres puntos y seleccionando Mostrar.
Abre el perfil del miembro oculto.
Pulsa en el
icono con tres puntos. Pulsa
Mostrar[Name].
Ver mensaje de una persona oculta
Cuando elijas ver el mensaje de una persona oculta, su nombre y foto permanecerán ocultos. Para ver un mensaje enviado por alguien que has ocultado, selecciona
Mostrar de todos modos.
¿Quién puede usar esta función?
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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