Para ajudar você a trabalhar com a sua equipe no Slack, é possível adicionar arquivos ao seu workspace. Os arquivos são pesquisáveis e compartilháveis no Slack. Assim, todos podem trabalhar juntos e encontrar as informações de que precisam com mais facilidade.

Observação: pode haver restrições de upload e compartilhamento de arquivos nas conversas no Slack Connect e membros da linha de frente. Além disso, determinados tipos de arquivos não podem ser adicionados. Caso não consiga adicionar arquivos a essas conversas, encontre um proprietário ou administrador e peça ajuda.



Adicionar arquivos

Os membros e convidados podem adicionar arquivos com até 1 GB.

Computador Dispositivo móvel Arraste e solte até dez arquivos no campo de mensagem do Slack ou clique no

ícone de mais , ao lado do campo de mensagem, e escolha os arquivos para adicionar. Se quiser, você pode incluir uma mensagem, arrastar e soltar as visualizações do arquivo para reordená-los e, se for adicionar uma imagem, você também pode incluir uma descrição . Envie a mensagem. Abra um canal ou uma mensagem direta (MD). Toque no ícone de mais ao lado do campo de mensagem. Para adicionar uma foto, toque em uma imagem recente ou em Ver biblioteca. Para adicionar um arquivo, toque em

Arquivos recentes ou em Fazer upload de arquivo. Toque no ícone de edição na imagem se você quiser fazer alguma edição e selecione a marca de seleção para manter as alterações. Se quiser, adicione uma mensagem sobre o(s) arquivo(s). Toque no ícone de avião de papel para enviar.

O Slack incluirá uma visualização do arquivo como parte da mensagem. Se você compartilhar uma imagem, a visualização só será exibida incorporada se for menor do que 25.000 pixels no lado mais longo ou menor do que 45 milhões de pixels no total. Os arquivos do Microsoft Office com mais de 50 MB não têm visualização.

Observação: os arquivos que você adicionar ao Slack serão examinados quanto à existência de vírus e outros malwares e não será feito o upload se algo for detectado. Na eventualidade de bloquearmos incorretamente o upload de um arquivo, fale conosco para podermos ajudar.



Explorar arquivos

Todos os arquivos no Slack

Você pode navegar pelos arquivos adicionados a quaisquer canais públicos, além dos canais privados e das mensagens diretas (MDs) de que você faz parte.

Computador Dispositivo móvel Clique em Arquivos na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Navegue pelos arquivos visualizados recentemente ou selecione Canvas ou Listas na barra lateral esquerda. Para filtrar por tipo de arquivo (como documentos ou PDFs), clique no menu suspenso Tipos abaixo da barra de pesquisa. Toque em Mais no rodapé. Toque em Arquivos para navegar pelos arquivos visualizados recentemente.

Dica: pressione Cmd (Mac) ou Ctrl (Windows/Linux) e clique para abrir o navegador de Arquivos em uma nova janela.



Arquivos em um canal ou uma MD

Abra a guia Arquivos e links em qualquer canal ou MD para ver todos os arquivos compartilhados em uma conversa.

Computador Dispositivo móvel Abra um canal ou uma MD. Clique na guia Arquivos e links na parte superior da conversa. Pesquise por um arquivo ou navegue pelas imagens, vídeos e arquivos compartilhados no canal ou na MD. Abra um canal ou uma MD. Toque no nome da conversa no cabeçalho. Toque em Arquivos e links. Pesquise por um arquivo ou navegue pelas imagens, vídeos e arquivos compartilhados no canal ou na MD.



Organizar arquivos em seções

Se você usa um plano pago do Slack, pode acompanhar seus arquivos organizando-os em seções na guia Arquivos.

Criar uma seção de arquivos

No computador, clique em Arquivos na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique no botão de mais no canto superior esquerdo e selecione Seção da barra lateral. Insira um número para a sua seção de barra lateral, clique no ícone de emoji para selecionar um emoji, se preferir. Clique em Save (Salvar). Para organizar seus arquivos, arraste-os e solte-os nas suas seções ou clique com o botão direito e selecione Mover para seção.



Gerenciar seções de arquivos

É possível renomear uma seção de arquivos ou atualizar o emoji associado a qualquer momento. Caso você não precise mais de uma seção de arquivos, poderá excluí-la.

No computador, clique em Arquivos na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique no ícone de três pontos ao lado de uma seção de arquivos. Selecione Renomear ou Excluir seção.



Compartilhar arquivos

Você pode compartilhar um arquivo que foi adicionado ao Slack em outro canal ou MD. Também é possível criar um link externo para compartilhar esse arquivo fora do Slack.

Compartilhar arquivos no Slack

Área de trabalho Dispositivos móveis Passe o cursor sobre o arquivo que você quer compartilhar. Clique no ícone de compartilhar. Escolha o local para compartilhar o arquivo e adicione uma mensagem, se quiser. Clique em Compartilhar. Dica: Você também pode copiar um link para um arquivo ou mensagem. Clique no

ícone de compartilhar e depois clique em Copiar link. Toque no arquivo que você quer compartilhar. Toque no ícone de compartilhar. Escolha o local para compartilhar o arquivo e adicione uma mensagem, se quiser. Envie a mensagem.



Compartilhar arquivos fora do Slack

Se o seu workspace for de um plano pago, você pode criar links para compartilhar arquivos fora do Slack.

Criar um link externo Revogar um link externo Em um canal público, qualquer membro pode criar um link externo para um arquivo. Em um canal privado, somente a pessoa que enviou o arquivo pode criar um link externo para ele. No computador, passe o ponteiro do mouse sobre o arquivo para o qual você quer criar um link. Clique no ícone de três pontos, no canto superior direito. Selecione Criar link externo. Copie o link para a área de transferência e clique em Concluído. Observação: Se a opção de criar um link externo não estiver disponível, encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda. Apenas a pessoa que enviou um arquivo pode revogar seu link externo. No computador, passe o ponteiro do mouse sobre o arquivo para o qual você quer revogar um link. Clique no ícone de três pontos , no canto superior direito. Selecione Visualizar link externo. Clique em Revogar e depois em Revogar atual.



Baixar arquivos

Se quiser salvar no computador os arquivos adicionados ao Slack, você poderá baixá-los. Em dispositivos móveis, é possível baixar somente arquivos de imagem.

Área de trabalho Dispositivos móveis Arquivo único No computador, encontre o arquivo que você quer baixar. Clique no ícone de download. Vários arquivos Se uma mensagem tiver vários arquivos anexos que você gostaria de baixar, passe o mouse sobre a mensagem e clique no ícone de três pontos no canto superior direito. Clique em Baixar [número] arquivos no menu. Dica: Se quiser, altere o local de download padrão. Toque na imagem que você quer salvar. Toque no ícone de três pontos. Toque em Salvar imagem (iOS) ou Baixar (Android).



Excluir arquivos

Qualquer membro ou convidado pode excluir um arquivo enviado para o Slack. Os proprietários e administradores de workspace podem excluir arquivos que foram adicionados a canais públicos e todos os canais privados ou MDs dos quais participem.

Área de trabalho Dispositivos móveis Encontre o arquivo que você quer excluir. Clique no ícone de três pontos, no canto superior direito. Selecione Excluir arquivo. Depois, clique em Sim, excluir arquivo para confirmar. Encontre o arquivo que você quer excluir. Toque no arquivo e depois toque no ícone de três pontos. Toque em Excluir.

Observação: os arquivos precisam ser excluídos individualmente, mas oferecemos métodos de API para ajudar você a gerenciar os arquivos no workspace ou na organização Enterprise.