Pour travailler plus facilement avec votre équipe dans Slack, vous pouvez ajouter des fichiers à votre espace de travail. Il est possible de rechercher et de partager les fichiers dans toute la plateforme, ce qui facilite l’accès à l’information et fluidifie la collaboration.

Remarque : les conversations menées dans Slack Connect et entre membres de première ligne sont susceptibles de faire l’objet d’autorisations restreintes pour le chargement et le partage de fichiers, et certains types de fichiers ne peuvent pas être ajoutés du tout. Si vous ne parvenez pas à ajouter de fichiers à ces conversations, demandez de l’aide à un propriétaire ou à un administrateur.



Ajouter des fichiers

Les membres et les invités peuvent ajouter des fichiers dont la taille n’excède pas 1 Go.

Ordinateur Smartphone Glissez-déposez jusqu’à dix fichiers dans la zone de message Slack ou cliquez sur l’icône Plus

en regard de la zone de message et choisissez des fichiers à ajouter. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’inclure un message, de glisser-déposer les aperçus de fichiers pour les réorganiser, et si vous ajoutez une image, vous pouvez également y ajouter une description . Envoyez le message. Ouvrez un canal ou un message direct. Appuyez sur l’icône Plus à côté de la zone de message . Pour ajouter une photo, appuyez sur une image récente ou sur Consulter la galerie. Pour ajouter un fichier, appuyez sur Fichiers récents

ou Charger un fichier . Appuyez sur l’icône de modification de l’image si vous souhaitez la modifier, puis sélectionnez la coche pour conserver l’enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message à propos de votre/vos fichier(s). Appuyez sur l’icône en forme d’avion en papier pour effectuer l’envoi.

Slack inclut un aperçu du fichier dans votre message. Si vous partagez une image, l’aperçu ne sera affiché de façon intégrée que pour celles qui ne dépassent pas 25 000 pixels pour le côté le plus long, ou 45 millions de pixels au total. si la taille d’un fichier Microsoft Office dépasse 50 Mo, l’aperçu ne s’affichera pas.

Remarque : les fichiers que vous ajoutez à Slack seront analysés et ne seront pas chargés si des virus et autres malwares sont détectés. Dans le cas où nous bloquerions un chargement de fichier pourtant parfaitement légitime, contactez-nous afin que nous puissions remédier à la situation.



Parcourir les fichiers

Tous les fichiers dans Slack

Vous pouvez parcourir les fichiers ajoutés aux canaux publics, ainsi qu’aux canaux privés ou aux messages directs auxquels vous êtes rattaché(e).

Ordinateur Smartphone Cliquez sur Fichiers dans votre barre latérale. Si cette option n’apparaît pas, cliquez sur Plus pour la rechercher. Parcourez vos fichiers récemment consultés ou sélectionnez Canevas ou Listes dans la barre latérale gauche. Pour filtrer par type de fichier (comme les documents ou les PDF), cliquez sur le menu déroulant Types situé sous la barre de recherche. Appuyez sur Plus au bas de la page. Appuyez sur Fichiers pour parcourir la liste des fichiers consultés récemment.

Conseil : appuyez sur Cmd (Mac) ou Ctrl (Windows/Linux) et cliquez pour ouvrir le navigateur de Fichiers dans une nouvelle fenêtre.



Fichiers dans un canal ou un message direct

Ouvrez l’onglet Fichiers et liens dans n’importe quel canal ou message direct pour afficher tous les fichiers partagés dans une conversation.

Ordinateur API Ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur l’onglet Fichiers et liens en haut de la conversation. Recherchez un fichier, consultez les images, les vidéos et les fichiers partagés dans le canal ou le message direct. Ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le nom de la conversation dans l’en-tête. Appuyez sur Fichiers et liens . Recherchez un fichier, consultez les images, les vidéos et les fichiers partagés dans le canal ou le message direct.



Organiser les fichiers en sections

Si vous utilisez Slack avec un forfait payant, vous pouvez suivre vos fichiers en les organisant en sections dans l’onglet Fichiers .

Créer une section de fichiers

Sur votre ordinateur, cliquez sur Fichiers dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Cliquez sur le bouton Plus situé dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez la section Barre latérale . Saisissez un nom pour votre section de la barre latérale, puis cliquez sur l’icône émoji pour sélectionner un émoji, si vous le souhaitez. Cliquez sur Enregistrer. Pour organiser vos fichiers, faites-les glisser et déposez-les dans vos sections, ou cliquez avec le bouton droit sur un fichier et sélectionnez Déplacer vers la section .



Gérer les sections de fichiers

Vous pouvez à tout moment renommer une section de fichiers ou mettre à jour l’émoji associé. Si une section de fichiers est devenue superflue, vous pouvez la supprimer.

Sur votre ordinateur, cliquez sur Fichiers dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Cliquez sur l’icône à trois points à côté d’une section de fichiers. Cliquez sur Renommer ou Supprimer la section .



Partager des fichiers

Il est très simple d’envoyer un fichier déjà ajouté dans Slack à un canal ou une conversation privée, et même de le partager en dehors de Slack en créant un lien externe.

Partager des fichiers dans Slack

Ordinateur API Maintenez le curseur au-dessus du fichier que vous souhaitez partager. Cliquez sur l’icône Partager . Choisissez l’emplacement de partage du fichier et ajoutez un message si vous le souhaitez. Cliquez sur Partager. Conseil : Vous pouvez également copier un lien qui renvoie vers un fichier ou un message. Cliquez sur

l’icône Partager, puis sur Copier le lien. Appuyez sur le fichier que vous souhaitez partager. Appuyez sur l’icône Partager . Choisissez l’emplacement de partage du fichier et ajoutez un message si vous le souhaitez. Envoyez le message.



Partager des fichiers en dehors de Slack

Si votre espace de travail dispose d’un forfait payant, vous pouvez créer des liens pour partager des fichiers en dehors de Slack.

Créer un lien externe Révoquer un lien externe Dans un canal public, n’importe quel membre peut créer un lien externe, alors que dans un canal privé, seule la personne qui a chargé le fichier peut le faire. Sur votre ordinateur, maintenez le curseur au-dessus du fichier pour lequel vous souhaitez créer un lien. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. Sélectionnez Créer un lien externe. Copiez le lien dans le presse-papiers, puis cliquez sur Terminé. Remarque : si vous ne voyez pas apparaître l’option pour créer un lien externe, contactez un propriétaire ou un administrateur pour obtenir de l’aide. Seule la personne qui charge un fichier peut révoquer son lien externe. Sur votre ordinateur, maintenez le curseur au-dessus du fichier dont vous souhaitez révoquer le lien. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. Sélectionnez Afficher le lien externe. Cliquez sur les deux boutons Révoquer qui s’affichent successivement.



Télécharger des fichiers

Si vous souhaitez enregistrer des fichiers ajoutés dans Slack sur votre ordinateur, vous pouvez les télécharger. Sur votre appareil mobile, vous pouvez uniquement télécharger des fichiers d’image.

Ordinateur API Fichier unique Depuis votre bureau, trouvez le fichier que vous souhaitez télécharger. Cliquez sur l’icône Télécharger . Fichiers multiples Si un message possède plusieurs fichiers joints que vous souhaitez télécharger, survolez le message et cliquez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Télécharger [nombre] fichiers dans le menu. Conseil : si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l’emplacement de téléchargement par défaut. Appuyez sur l’image que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur l’icône à trois points . Appuyez sur Enregistrer l’image (iOS) ou Télécharger (Android).



Supprimer les fichiers

Les membres et les invités peuvent supprimer les fichiers qu’ils ont chargés dans Slack. Les propriétaires et administrateurs d’espaces de travail peuvent supprimer les fichiers qui ont été ajoutés dans les canaux publics ou privés ainsi que dans les conversations privées où ils sont présents.

Ordinateur API Trouvez le fichier que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. Sélectionnez Supprimer le fichier, puis cliquez sur Oui, supprimer ce fichier pour confirmer. Trouvez le fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le fichier, puis sur l’icône à trois points . Appuyez sur Supprimer.

Remarque : Si des fichiers doivent être supprimés individuellement, nous proposons des Méthodes API pour vous aider à gérer les fichiers de votre espace de travail ou organisation Enterprise.