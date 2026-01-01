Per aiutarti a lavorare con il tuo team su Slack, puoi aggiungere file alla tua area di lavoro. I file sono ricercabili e condivisibili in tutto Slack, così è facile per tutti trovare le informazioni necessarie e lavorare insieme.

Nota: il caricamento e la condivisione di file possono avere limitazioni per le conversazioni con Slack Connect e i membri operativi; alcuni tipi di file non possono essere aggiunti. Se non riesci ad aggiungere file a queste conversazioni, contatta un proprietario o un amministratore per ricevere assistenza.



Aggiungere file

I membri e gli ospiti possono aggiungere file di dimensioni fino a 1 GB.

Desktop Dispositivo mobile Trascina fino a 10 file nel campo messaggio di Slack oppure clicca sull’

icona+ accanto al campo messaggio e scegli i file da aggiungere. Se desideri, puoi includere un messaggio, trascinare e rilasciare le anteprime dei file per riordinarle e, se stai aggiungendo un'immagine, puoi anche includere una descrizione . Invia il messaggio. Apri un canale o un messaggio diretto (MD). Tocca l’ icona + accanto al campo messaggio. Per aggiungere una foto, tocca un’immagine recente o Visualizza galleria. Per aggiungere un file, tocca

File recenti o Carica file. Tocca l’icona modifica sull’immagine se vuoi apportare delle modifiche, quindi seleziona il segno di spunta per salvarle. Se vuoi, puoi includere un messaggio riguardante il file. Tocca l’ icona Aereo di carta per inviare.

Slack includerà un’anteprima del file come parte del messaggio. Se condividi un’immagine, l’anteprima verrà visualizzata in linea solo se è inferiore a 25.000 pixel sul lato più lungo e inferiore a 45 milioni di pixel in totale. Per i file di Microsoft Office di dimensioni superiori a 50 MB non verrà visualizzata un'anteprima.

Nota: i file aggiunti a Slack verranno analizzati per virus e altri malware e, nel caso in cui vengano rilevati, non saranno caricati. Se blocchiamo per sbaglio il caricamento di un file, contattaci e saremo lieti di aiutarti.



Sfoglia canali

Tutti i file in Slack

Puoi sfogliare i file aggiunti a qualsiasi canale pubblico, ai canali privati e ai messaggi diretti (MD) di cui fai parte.

Desktop Dispositivo mobile Fai clic su File nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, fai clic su Altro per trovarla. Sfoglia i file visualizzati di recente o seleziona Canvas o Elenchi nella barra laterale a sinistra. Per filtrare per tipo di file (ad esempio documenti o PDF), clicca sul menu a discesa Tipi sotto la barra di ricerca. Tocca Altro nel piè di pagina. Tocca File per sfogliare i file visualizzati di recente.

Suggerimento: premi Cmd (Mac) o Ctrl (Windows/Linux) e clicca per aprire il browser File in una nuova finestra.



File in un canale o MD

Apri la scheda File e link in qualsiasi canale o MD per visualizzare tutti i file condivisi in una conversazione.

Desktop Mobile Apri un canale o un MD. Clicca sulla scheda File e link nella parte superiore della conversazione. Cerca un file oppure sfoglia le immagini, i video e i file condivisi nel canale o MD. Apri un canale o un MD. Tocca il nome della conversazione nell’intestazione. Tocca la scheda File e link . Cerca un file oppure sfoglia le immagini, i video e i file condivisi nel canale o MD.



Organizza i file in sezioni

Se utilizzi Slack con un abbonamento a pagamento, puoi tenere traccia dei file organizzandoli in sezioni nella scheda File.

Crea una sezione file

Dal desktop, clicca su File nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, fai clic su Altro per trovarla. Fai clic sul pulsante più nell’angolo in alto a sinistra, quindi seleziona la sezione barra laterale. Inserisci un nome per la tua sezione barra laterale, quindi fai clic sull’icona emoji per selezionare un emoji, se vuoi. Fai clic su Save (Salva). Per organizzare i file, trascinali e rilasciali nelle sezioni, oppure fai clic col tasto destro del mouse un file e seleziona Sposta nella sezione.



Gestisci le sezioni file

Puoi rinominare una sezione file o aggiornare l’emoji associato in qualsiasi momento. Puoi eliminare una sezione file se non ne hai più bisogno.

Dal desktop, clicca su File nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, fai clic su Altro per trovarla. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla sezione file. Seleziona Rinomina o Elimina sezione.



Condividi file

Puoi condividere in modo semplice un file che è stato aggiunto a Slack in un altro canale o MD o condividerlo fuori da Slack creando un link esterno.

Condividere i file su Slack

Desktop Mobile Scorri col mouse sul file che vuoi condividere. Fai clic sull’ icona Condividi. Scegli dove condividere il file ed eventualmente aggiungi un messaggio. Clicca su Condividi. Suggerimento: puoi anche copiare un link a un file o a un messaggio. Clicca sull’

icona Condividi , poi su Copia link. Tocca il file che vuoi condividere. Tocca l'icona Condividi . Scegli dove condividere il file ed eventualmente aggiungi un messaggio. Invia il messaggio.



Condividere i file al di fuori da Slack

Se la tua area di lavoro ha un piano a pagamento, puoi creare link per condividere file al di fuori di Slack.

Creare un link esterno Revocare un link esterno In un canale pubblico, ciascun membro può creare un link esterno per un file. In un canale privato, solo chi ha caricato il file può creare un link esterno per lo stesso. Dal desktop, scorri con il puntatore sul file per cui vuoi creare un link. Fai clic sull’ icona con i tre puntini in alto a destra. Seleziona Crea un link esterno. Copia il link negli appunti e poi clicca su Fatto. Nota: se non trovi l’opzione che consente di creare un link esterno, contatta un proprietario o un amministratore per richiedere assistenza. Solo chi carica il file può revocarne il link esterno. Dal desktop, scorri con il puntatore sul file per cui vorresti revocare un link. Clicca sull’ icona con i tre puntini in alto a destra. Seleziona Visualizza link esterno. Clicca su Revoca e poi su Revocalo.



Scaricare i file

Se vuoi salvare sul desktop file aggiunti a Slack, puoi scaricarli. Su dispositivo mobile, puoi scaricare solo file di immagine.

Desktop Mobile File singolo Dal desktop, trova il file che vuoi scaricare. Clicca sull’icona Scarica . File multipli Se un messaggio ha più file allegati che vuoi scaricare, passa il puntatore del mouse sul messaggio e fai clic sull’ icona dei tre puntini in alto a destra. Fai clic su Scarica [numero] file nel menu. Suggerimento: se lo desideri, puoi modificare la tua destinazione download predefinita. Tocca l’immagine che vuoi salvare. Tocca l’ icona dei tre puntini. Tocca Salva immagine (iOS) o Scarica (Android).



Eliminare file

Qualsiasi membro o ospite può eliminare un file caricato su Slack. I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono eliminare i file aggiunti ai canali pubblici e a quelli privati o ai MD in cui si trovano.

Desktop Mobile Trova il file che vuoi eliminare. Fai clic sull’ icona con i tre puntini in alto a destra. Seleziona Elimina file e clicca su Sì, elimina questo file per confermare. Trova il file che vuoi eliminare. Tocca il file e quindi tocca l’ icona con i tre puntini. Tocca Elimina.

Nota: i file devono essere eliminati uno a uno, ma offriamo Metodi API per aiutarti a gestire i file nella tua area di lavoro o organizzazione Enterprise.