O nome de um canal permite que as pessoas saibam qual a sua finalidade. Se o objetivo de um canal mudar, ele pode ser renomeado a qualquer momento. Os proprietários e os administradores de workspaces podem renomear qualquer canal público (incluindo o canal geral) e quaisquer canais privados de que façam parte. Os membros podem renomear quaisquer canais gerenciados por eles.

Observação: nos planos Business+ e Enterprise, proprietários e administradores com permissão podem renomear canais públicos e privados com as ferramentas de gerenciamento de canais.

Renomear um canal

Siga os passos abaixo para renomear um canal. Para renomear um canal arquivado, você precisa primeiro desarquivá-lo.

Computador Dispositivo móvel Abra o canal que você quer renomear. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Ao lado de Nome do canal, clique em Editar. Insira o nome novo e clique em Salvar alterações. Abra o canal que gostaria de renomear. Toque no nome do canal no cabeçalho da conversa. Toque em Editar. Toque no nome do canal e digite o nome novo. Toque em Pronto ou Salvar.

Observação: nos planos Enterprise, os proprietários e os administradores de organizações podem renomear canais de vários workspaces. Os gerentes de canais podem renomear os canais de vários workspaces aos quais estão atribuídos.