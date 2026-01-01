Usar o Slack
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O nome de um canal permite que as pessoas saibam qual a sua finalidade. Se o objetivo de um canal mudar, ele pode ser renomeado a qualquer momento. Os proprietários e os administradores de workspaces podem renomear qualquer canal público (incluindo
o canal geral) e quaisquer canais privados de que façam parte. Os membros podem renomear quaisquer canais gerenciados por eles. Observação: nos planos Business+ e Enterprise, proprietários e administradores com permissão podem renomear canais públicos e privados com as ferramentas de gerenciamento de canais.
Renomear um canal
Siga os passos abaixo para renomear um canal. Para renomear um canal arquivado, você precisa primeiro
desarquivá-lo.
Computador
Dispositivo móvel
Abra o canal que você quer renomear.
Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Ao lado de
Nome do canal, clique em Editar. Insira o nome novo e clique em
Salvar alterações.
Abra o canal que gostaria de renomear.
Toque no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Toque em
Editar. Toque no nome do canal e digite o nome novo.
Toque em
Pronto ou Salvar. Observação: nos planos Enterprise, os proprietários e os administradores de organizações podem renomear canais de vários workspaces. Os gerentes de canais podem renomear os canais de vários workspaces aos quais estão atribuídos.
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