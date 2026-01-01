El nombre del canal informa a las personas de para qué se usa. Si la finalidad de un canal en algún momento dado, se le puede cambiar el nombre. Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden cambiar el nombre de cualquier canal abierto (incluido el canal general) y cerrado al que se hayan unido. Los miembros pueden cambiar el nombre de cualquier canal que gestionen.

Nota: En los planes Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores con el debido permiso pueden cambiar el nombre de los canales abiertos y cerrados con las herramientas de gestión de canales.

Cambiar el nombre de un canal

Sigue los pasos indicados a continuación para cambiarle el nombre a un canal. Si quieres cambiarle el nombre a un canal archivado, lo primero que tendrás que hacer es desarchivarlo.

Ordenador Móvil Abre el canal al que deseas cambiarle el nombre. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Junto a Nombre del canal, haz clic en Editar. Escribe un nombre nuevo y haz clic en Guardar cambios. Abre el canal al que deseas cambiarle el nombre. Pulsa en el nombre del canal en la cabecera de la conversación. Pulsa Modificar. Pulsa el nombre del canal y, a continuación, escribe el nuevo nombre. Pulsa en Listo o en Guardar.

Nota: En los planes Enterprise, son los propietarios y administradores de la organización quienes pueden cambiar el nombre de los canales que pertenecen a varios espacios de trabajo. Los administradores de canales pueden cambiar el nombre de los canales que pertenecen a varios espacios de trabajo a los que están asignados.