El nombre de un canal permite saber para qué se usa. Si la finalidad de un canal cambia en algún momento, se puede cambiar su nombre. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden cambiar el nombre de cualquier canal público (incluyendo el canal general) y de los canales privados a los que se hayan unido. Los miembros pueden cambiar el nombre de los canales que administren.

Nota: En los planes Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores con permiso pueden cambiar el nombre de los canales públicos y privados con herramientas de administración de canales.

Cambiar el nombre de un canal

Con los pasos siguientes puedes cambiar el nombre de un canal. Si quieres cambiar el nombre de un canal archivado, primero debes desarchivarlo.

Computadora Dispositivo móvil Abre el canal cuyo nombre quieras cambiar. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Junto a Nombre del canal, haz clic en Editar. Escribe un nuevo nombre y haz clic en Guardar cambios. Abre el canal cuyo nombre quieres cambiar. Pulsa el nombre del canal en el encabezado de la conversación. Pulsa Editar. Pulsa el nombre del canal y, luego, ingresa un nuevo nombre. Pulsa Listo o Guardar.

Nota: En los planes Enterprise, los propietarios y administradores de la organización pueden cambiar el nombre de los canales multiespacio. Los administradores de canales pueden cambiar el nombre de los canales multiespacio que tienen asignados.