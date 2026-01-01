Le nom d’un canal permet aux utilisateurs de connaître son objectif. Si celui-ci venait à changer, il est possible de renommer le canal. Les propriétaires et les administrateurs d’un espace de travail peuvent renommer n’importe quel canal public ou privé qu’ils ont rejoint (y compris le canal général). Les membres peuvent renommer les canaux qu’ils gèrent.

Remarque : les propriétaires et administrateurs ayant souscrit aux forfaits Business+ ou Enterprise peuvent renommer des canaux privés et publics avec les outils de gestion des canaux, s’ils en ont l’autorisation.

Renommer un canal

Suivez les étapes ci-dessous pour renommer un canal. Pour renommer un canal archivé, vous devrez d’abord le désarchiver.

Ordinateur Smartphone Ouvrez le canal que vous souhaitez renommer. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.

À côté de Nom du canal, cliquez sur Modifier. Saisissez un nouveau nom, puis cliquez sur Enregistrer les changements. Ouvrez le canal que vous souhaitez renommer. Appuyez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation. Appuyez sur Modifier. Appuyez sur le nom du canal, puis saisissez un nouveau nom. Appuyez sur Terminé ou Enregistrer.

Remarque : avec un forfait Enterprise, les propriétaires et les administrateurs d’organisations peuvent renommer des canaux sur plusieurs espaces de travail. Les gestionnaires de canaux peuvent renommer les canaux sur plusieurs espaces de travail auxquels ils sont assignés.