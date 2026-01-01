Slack benutzen
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Anhand des Namens eines Channels kann man erkennen, wofür er verwendet wird. Wenn sich die Zielsetzung eines Channels irgendwann ändert, kann der Channel umbenannt werden. Workspace-Inhaber:innen und -Admins können alle Offenen Channels (auch den
Channel „allgemein“) umbenennen. Gleiches gilt für die Geschlossenen Channels, denen sie beigetreten sind. Mitglieder können jeden Channel, den sie verwalten, umbenennen. Hinweis: Mit dem Business+ Plan und Enterprise-Plan können Inhaber:innen und Administrator:innen, die eine entsprechende Berechtigung besitzen, Offene und Geschlossene Channels mit Tools für das Channel-Management umbenennen.
Channels umbenennen
Führe die folgenden Schritte aus, um einen Channel umzubenennen. Wenn du einen archivierten Channel umbenennen möchtest, musst du zunächst die
Archivierung aufheben.
Desktop
Mobil
Öffne den Channel, den du umbenennen möchtest.
Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.
Klicke neben
Channel-Name auf Bearbeiten. Gib einen neuen Namen ein und klicke anschließend auf
Änderungen speichern.
Öffne den Channel, den du umbenennen möchtest.
Tippe im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.
Tippe auf
Bearbeiten. Tippe auf den Channel-Namen und gib dann einen neuen Namen ein.
Tippe auf
Erledigt oder Speichern. Hinweis: Bei Enterprise-Plänen können Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen Multi-Workspace-Channels umbenennen. Channel-Manager:innen können Multi-Workspace-Channels umbenennen, denen sie zugewiesen sind.
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