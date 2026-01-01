Anhand des Namens eines Channels kann man erkennen, wofür er verwendet wird. Wenn sich die Zielsetzung eines Channels irgendwann ändert, kann der Channel umbenannt werden. Workspace-Inhaber:innen und -Admins können alle Offenen Channels (auch den Channel „allgemein“) umbenennen. Gleiches gilt für die Geschlossenen Channels, denen sie beigetreten sind. Mitglieder können jeden Channel, den sie verwalten, umbenennen.

Hinweis: Mit dem Business+ Plan und Enterprise-Plan können Inhaber:innen und Administrator:innen, die eine entsprechende Berechtigung besitzen, Offene und Geschlossene Channels mit Tools für das Channel-Management umbenennen.

Channels umbenennen

Führe die folgenden Schritte aus, um einen Channel umzubenennen. Wenn du einen archivierten Channel umbenennen möchtest, musst du zunächst die Archivierung aufheben.

Desktop Mobil Öffne den Channel, den du umbenennen möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Klicke neben Channel-Name auf Bearbeiten. Gib einen neuen Namen ein und klicke anschließend auf Änderungen speichern. Öffne den Channel, den du umbenennen möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen. Tippe auf Bearbeiten. Tippe auf den Channel-Namen und gib dann einen neuen Namen ein. Tippe auf Erledigt oder Speichern.

Hinweis: Bei Enterprise-Plänen können Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen Multi-Workspace-Channels umbenennen. Channel-Manager:innen können Multi-Workspace-Channels umbenennen, denen sie zugewiesen sind.