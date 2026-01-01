Conectar o Google Agenda com o Slack permite que você e sua equipe se mantenham organizados e fiquem por dentro de notificações, lembretes de eventos e muito mais.



Adicionar o app Google Agenda ao Slack

Para usar o app Google Agenda no Slack, uma pessoa precisa instalar o app. Após a instalação do app, os membros poderão conectar a própria agenda ao Slack.

Instalar o app Google Agenda

Visite a página do Google Agenda no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir para conceder ao Slack acesso ao Google Agenda. Quando for solicitado, clique em Abrir Slack para voltar ao seu workspace.

Conectar sua conta e calendários

Conectar sua conta do Google

Após instalar o app Google Agenda, siga as etapas indicadas abaixo para conectar sua conta:

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps no canto superior esquerdo. Procure e selecione Google Agenda para abrir o app. Na guia Inicial do app, clique em Conectar uma conta e siga as instruções. Clique em Abrir o Slack para voltar ao seu workspace. Na guia Início, toque em Ir para na parte superior da tela e procure por Google Agenda. Toque em Google Agenda para abrir o app. Na guia Início do app, toque em Conectar uma conta e siga as instruções. Toque em Concluído.

Observação: caso a guia Agentes e ferramentas não esteja visível na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.



Conectar seus calendários

É possível adicionar quantos calendários você quiser à conta do Google conectada.

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps no canto superior esquerdo. Procure e selecione Google Agenda para abrir o app. Na guia Início do app, clique em Conectar calendário. Se você já tiver conectado um calendário, clique em Configurações. Em Contas, selecione um calendário no menu suspenso. Para adicionar outros calendários, reabra o menu e selecione mais opções. Clique em Done (Concluído). Na guia Início, toque em Ir para na parte superior da tela e procure por Google Agenda. Toque em Google Agenda para abrir o app. Na guia Início do app, toque em Configurações e siga as instruções. Em Contas, selecione um calendário no menu suspenso. Para adicionar outros calendários, reabra o menu e selecione mais opções. Toque em Concluído.

Observação: somente é possível ativar a sincronização de status para a sua agenda principal.



Usar o Google Agenda no Slack

Definir as configurações pessoais de notificação

O Google Agenda enviará notificações de eventos, convites, atualizações e cancelamentos durante todo o dia. É possível ajustar o que você recebe como notificação, bem como a hora dos lembretes de eventos.

Computador Dispositivo móvel Clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps no canto superior esquerdo. Procure e selecione Google Agenda para abrir o app. Na guia Home do app, clique em Configurações. Abaixo do calendário, clique em Preferências de notificação. Defina suas preferências de notificação e clique em Atualizar. Clique em Done (Concluído). Na guia Início, toque em Ir para na parte superior da tela e procure por Google Agenda. Toque em Google Agenda para abrir o app. Na guia Início do app, toque em Configurações. No seu calendário, toque em Preferências de notificação. Defina suas preferências de notificação e toque em Atualizar.



Definir as configurações de notificação de reuniões

As notificações para eventos que contêm um link para um serviço de conferência em vídeo (como Google Meet, Zoom ou círculos) terão uma opção de entrar em uma reunião quando ela tiver começado. Você pode decidir se essas notificações aparecem na barra lateral do seu Slack ou como notificações a nível do sistema.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu para abrir suas preferências de notificação. Selecione Notificações. Role a página até Notificações de calendário. Abaixo de Como notificar você, marque ou desmarque as caixas ao lado de Na barra lateral ou Como notificações do sistema.



Criar um evento

Computador Dispositivo móvel Clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps no canto superior esquerdo. Procure e selecione Google Agenda para abrir o app. Na guia Início do app, clique em Criar evento. Insira o título do evento. Depois pesquise e selecione as pessoas que quer convidar. Selecione o calendário no qual o convite será enviado. Abra o menu suspenso abaixo de Selecionar um calendário. Escolha uma data e uma duração. Abra o menu suspenso abaixo de Horários disponíveis para selecionar um horário em que todos os convidados estejam livres. Outra opção é selecionar Escolha um horário personalizado. Se você quiser, adicione detalhes do evento no campo Descrição. Para postar o convite do evento em um canal ou uma mensagem direta (MD), deixe marcada a caixa ao lado de Compartilhar esta reunião com. Em seguida, selecione uma conversa no menu suspenso. Clique em Criar. Na guia Início, toque em Ir para na parte superior da tela e procure por Google Agenda. Toque em Criar evento. Preencha os detalhes do evento e depois toque em Criar para adicionar a reunião à sua agenda.

Os convidados receberão uma notificação do app Calendário do Outlook no Slack. Os convidados podem responder ao evento por meio dessa mensagem ou no próprio calendário.



Ver sua programação e responder a eventos

Computador Dispositivo móvel Na guia Início do app, clique em Hoje , Amanhã ou em Selecionar uma data para ver todos os eventos de uma data específica.

do app, clique em , ou em para ver todos os eventos de uma data específica. Para ver mais informações sobre um evento futuro, como localização, lista de convidados e descrição, clique no ícone de três pontos à direita do evento e selecione Ver detalhes do evento .

à direita do evento e selecione . Abra a Guia de mensagens do app para responder a eventos ou atualizar as respostas. Na guia Inicial do app Google Agenda na parte superior da tela, toque em Hoje , Amanhã ou Selecionar uma data para ver todos os eventos de uma data específica.

do app Google Agenda na parte superior da tela, toque em , ou para ver todos os eventos de uma data específica. Para ver mais informações sobre um evento futuro, como localização, lista de convidados e descrição, toque em Mais à direita e depois em Ver detalhes do evento .

à direita e depois em . Abra a Guia de mensagens do app para responder a eventos ou atualizar as respostas.

Dica: Em planos pagos, é possível receber uma notificação com a agenda diária do Google Agenda. Abra a guia Início do app e clique em Configurações para ativar ou desativar a agenda diária ou alterar o horário do envio.



Atualize automaticamente o status do Slack

Usando seu calendário, o app Google Agenda vai automaticamente definir seu status no Slack como Em reunião ou Fora do escritório, para ajudar seus colegas a saber quando esperar uma resposta sua.

Seu status será atualizado para Fora do escritório quando o título do seu evento incluir OOO ou PTO e para Em reunião quando o evento tiver outros convidados.

quando o título do seu evento incluir ou e para quando o evento tiver outros convidados. Seu status não incluirá o nome da reunião em que você está participando.

É possível remover ou atualizar seu status a qualquer momento. O app Google Agenda não substituirá o status que você definiu.

Somente os eventos que você aceitar ou que indicarem sua disponibilidade como Ocupado acionam uma atualização de status no Slack.

acionam uma atualização de status no Slack. Se houver eventos sobrepostos em sua agenda, o app Google Agenda não atualizará seu status.

Observação: para gerenciar a sincronização de status, abra a guia Home do app e selecione Configurações para ativar ou desativar a sincronização de status.



Desconectar uma agenda

Computador Dispositivo móvel Clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps no canto superior esquerdo. Pesquise e selecione Google Agenda para abrir o app. Na guia Home do app, clique em Configurações. Abaixo do calendário que você quer desconectar, clique em Desconectar calendário. Clique em Sim para confirmar. Na guia Início, toque em Ir para na parte superior da tela e procure por Google Agenda. Toque em Google Agenda. Na guia Inicial do app, toque em Configurações. Na sua agenda, toque em Desconectar agenda. Toque em Sim para confirmar.

Observação: se a organização usa a autenticação em todo o domínio, você pode desconectar os calendários, mas não pode desconectar a conta do Google do Slack.



Corrigir problemas de sincronização da agenda

Se existirem eventos em falta ou desatualizados no app Google Agenda, pode ser possível resolver o problema seguindo as etapas indicadas abaixo: