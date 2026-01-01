Lorsque vous associez Google Agenda à Slack, vous aidez votre équipe et vous-même à vous organiser et à rester à jour grâce notamment aux notifications et aux rappels d’événement.



Ajouter l’application Google Agenda à Slack

Toute personne qui souhaite utiliser l’application Google Agenda dans Slack doit l’installer dans votre espace de travail. Une fois l’application installée, les membres peuvent connecter leurs agendas à Slack.

Installer l’application Google Agenda

Accédez à la page de Google Agenda dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Autoriser pour que Google Agenda obtienne l’accès à Slack. Lorsque vous y êtes invité(e), cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à votre espace de travail.

Connecter votre compte et vos calendriers

Connecter votre compte Google

Une fois l’application Google Agenda installée dans votre espace de travail, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre compte :

Ordinateur API Cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications dans la barre latérale. Recherchez et sélectionnez Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Connecter un compte et suivez les instructions. Cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à votre espace de travail. Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Accéder à en haut de l’écran et recherchez Google Agenda. Appuyez sur Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, appuyez sur Connecter un compte et suivez les instructions. Appuyez sur Terminé.

Remarque : si vous ne voyez pas l’onglet agents et outils dans la barre latérale, recherchez l’onglet Automatisations . Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.



Connecter vos calendriers

Vous pouvez ajouter autant de calendriers que vous le souhaitez depuis le compte Google que vous connectez.

Ordinateur API Cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications dans le coin supérieur gauche. Recherchez et sélectionnez Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Connecter un calendrier. Si vous avez déjà configuré un calendrier, cliquez sur Paramètres. Sous Comptes, choisissez un calendrier dans le menu déroulant. Pour ajouter d’autres calendriers, rouvrez le menu et choisissez un autre calendrier. Cliquez sur Done (Terminé). Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Accéder à en haut de l’écran et recherchez Google Agenda. Appuyez sur Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, appuyez sur Paramètres et suivez les instructions. Sous Comptes, choisissez un calendrier dans le menu déroulant. Pour ajouter d’autres calendriers, rouvrez le menu et choisissez un autre calendrier. Appuyez sur Terminé.

Remarque : Vous ne pouvez activer la synchronisation de l’état que pour votre agenda principal.



Utiliser Google Agenda dans Slack

Configurer les paramètres des notifications personnelles

Google Agenda enverra des notifications pour les événements durant toute la journée, les invitations, les mises à jour et les annulations. Vous pouvez choisir pour quels événements vous souhaitez recevoir des notifications, et la fréquence des rappels.

Ordinateur Accès sur appareil mobile Cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications dans le coin supérieur gauche. Recherchez et sélectionnez Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Paramètres. En dessous de votre calendrier, cliquez sur Préférences de notification. Définissez vos préférences de notification, puis cliquez sur Mettre à jour. Cliquez sur Done (Terminé). Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Accéder à en haut de l’écran et recherchez Google Agenda. Appuyez sur Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, appuyez sur Paramètres. En dessous de votre calendrier, appuyez sur Préférences de notification. Définissez vos préférences de notification, puis appuyez sur Mettre à jour.



Configurer les paramètres de notification de réunion

Les notifications relatives aux événements contenant un lien vers un service de visioconférence (comme Google Meet, Zoom ou les appels d’équipe) proposeront une option permettant de rejoindre la réunion une fois celle-ci commencée. Vous pouvez choisir d’afficher ces notifications dans la barre latérale de Slack ou sous forme de notifications système.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu pour ouvrir vos préférences de notification. Sélectionnez Notifications . Faites défiler vers le bas jusqu’à Notifications du calendrier. Sous Comment vous avertir, cochez ou décochez les cases situées à côté de Dans la barre latérale ou Sous forme de notifications système.



Créer un événement

Ordinateur API Cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications dans le coin supérieur gauche. Recherchez et sélectionnez Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Créer un événement. Saisissez un titre pour votre événement, puis recherchez et sélectionnez des membres à inviter. Sélectionnez le calendrier à partir duquel l’invitation doit être envoyée. Ouvrez le menu déroulant sous Sélectionner un calendrier. Choisissez une date et une durée. Ouvrez le menu déroulant situé sous Horaires disponibles pour choisir un moment où l’ensemble des invités sont disponibles, ou vous pouvez aussi opter pour Sélectionner une heure personnalisée. Vous pouvez aussi ajouter des détails à votre événement grâce au champ Description. Pour publier votre invitation dans un canal ou dans un message direct, assurez-vous de bien cocher la case Partager cette réunion avec. Sélectionnez ensuite une conversation dans le menu déroulant. Cliquez sur Créer. Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Accéder à en haut de l’écran et recherchez Google Agenda. Appuyez sur Créer un événement. Renseignez les détails de l’événement et appuyez sur Créer pour ajouter la réunion à votre calendrier.

Tous les membres que vous avez invités recevront une notification dans Slack depuis l’application Google Agenda. Les invités peuvent répondre à votre événement depuis ce message ou depuis leur calendrier.



Afficher votre emploi du temps et répondre aux événements

Ordinateur Accès sur appareil mobile Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Aujourd’hui , Demain ou Sélectionner une date pour afficher tous les événements prévus à une date spécifique.

de l’application, cliquez sur , ou pour afficher tous les événements prévus à une date spécifique. Pour afficher plus d’informations sur un événement à venir, tels que le lieu, la liste des invités et la description, cliquez sur l’icône à trois points à droite de l’événement et sélectionnez Afficher les détails de l’événement .

à droite de l’événement et sélectionnez . Ouvrez l’onglet Messages de l’application pour répondre aux événements ou mettre à jour les réponses. Dans l’onglet Accueil de l’application Google Agenda en haut de l’écran, Cliquez sur Aujourd’hui , Demain ou Sélectionner une date pour afficher tous les événements prévus à une date spécifique.

de l’application Google Agenda en haut de l’écran, Cliquez sur , ou pour afficher tous les événements prévus à une date spécifique. Pour afficher plus d’informations sur un événement à venir, tels que le lieu, la liste des invités et la description, appuyez sur Plus à droite de l’événement, puis sur Afficher les détails de l’événement .

à droite de l’événement, puis sur . Ouvrez l’onglet Messages de l’application pour répondre ou mettre à jour les réponses aux événements.

Conseil : Avec les forfaits payants, vous pouvez recevoir une notification avec le planning quotidien de Google Agenda. Ouvrez l’onglet Accueil de l’application, puis cliquez sur Paramètres pour activer ou désactiver le planning quotidien, ou modifier l’heure d’envoi.



Mettez automatiquement à jour votre statut sur Slack

Grâce à votre calendrier, l’application Google Agenda définit automatiquement votre statut sur Slack comme En réunion ou Absent, afin d’aider vos collègues à savoir quand attendre une réponse de votre part.

Votre statut indiquera Absent si le titre de votre événement contient OOO ou En congé , et En réunion si l’événement regroupe d’autres invités.

si le titre de votre événement contient ou , et si l’événement regroupe d’autres invités. Votre statut n’inclut pas le nom de la réunion à laquelle vous participez.

Vous pouvez à tout moment supprimer votre statut. L’application Google Agenda ne modifie pas les statuts que vous définissez vous-même.

Seuls les événements que vous acceptez, ou qui définissent votre disponibilité sur Occupé(e) , déclencheront la mise à jour de votre statut sur Slack.

, déclencheront la mise à jour de votre statut sur Slack. Si des événements de votre calendrier empiètent sur d’autres, l’application Google Agenda ne mettra pas à jour votre statut.

Remarque : pour gérer la synchronisation du statut, ouvrez l’onglet Accueil de l’application, puis sélectionnez Paramètres pour activer ou désactiver la synchronisation du statut.



Dissocier un calendrier

Ordinateur API Cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications dans le coin supérieur gauche. Recherchez et sélectionnez Google Agenda pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Paramètres. Sous le calendrier que vous souhaitez déconnecter, cliquez sur Dissocier l’agenda. Cliquez sur Oui pour confirmer. Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Accéder à en haut de l’écran et recherchez Google Agenda. Appuyez sur Google Agenda. Dans l’onglet Accueil de l’application, appuyez sur Paramètres. En dessous de votre calendrier, appuyez sur Dissocier le calendrier. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Remarque : Si votre organisation utilise l’authentification à l’échelle du domaine, vous pouvez déconnecter vos calendriers, mais vous ne pourrez pas déconnecter votre compte Google de Slack.



Résoudre les problèmes de synchronisation de calendrier

Si des éléments de votre application Google Agenda sont anciens ou manquants, suivez ces étapes pour tenter de résoudre le problème :