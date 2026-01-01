Conectar Google Calendar con Slack os permite a ti y a tu equipo organizaros y estar al día con las notificaciones, recordatorios de eventos y mucho más.



Añade la app Google Calendar a Slack

Para utilizar la app Google Calendar en Slack, una persona tiene que instalar la aplicación. Cuando la aplicación esté instalada, los miembros pueden conectar sus calendarios a Slack.

Cómo instalar la app Google Calendar

Visita la página de Google Calendar en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Permitir para conceder acceso a Google Calendar a Slack. Cuando te lo pidan, haz clic en Open Slack (Abrir Slack) para volver al espacio de trabajo.

Conectar tu cuenta y tus calendarios

Conectar tu cuenta de Google

Cuando la aplicación Google Calendar esté instalada, sigue los pasos que se indican a continuación para conectar la cuenta:

Ordenador Móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la app. En la pestaña Inicio de la app, haz clic en Conectar una cuenta y sigue los pasos. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar para abrir la app. En la pestaña Inicio de la app, pulsa Conectar una cuenta y sigue los pasos. Pulsa Listo.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.



Conectar tus calendarios

Puedes añadir todos los calendarios que quieras desde tu cuenta de Google conectada.

Ordenador Móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la app. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar calendario. Si ya has configurado un calendario, haz clic en Ajustes. En Cuentas, selecciona un calendario del menú desplegable. Para añadir más calendarios, vuelve a abrir el menú y selecciona otro. Haz clic en Listo. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar para abrir la app. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Ajustes y sigue las indicaciones. En Cuentas, selecciona un calendario del menú desplegable. Para añadir más calendarios, vuelve a abrir el menú y selecciona otro. Pulsa Listo.

Nota: Solo puedes activar la opción de sincronización del estado en tu calendario principal.



Cómo usar Google Calendar en Slack

Configurar los ajustes de notificaciones personales

Google Calendar te enviará notificaciones para los eventos periódicos, invitaciones, novedades y cancelaciones. Puedes ajustar qué notificaciones recibes y en qué momento te llegarán los recordatorios de eventos.

Ordenador Móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la app. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Ajustes. Debajo de tu calendario, haz clic en Preferencias de notificaciones. Configura las preferencias de tus notificaciones y haz clic en Actualizar. Haz clic en Listo. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar para abrir la app. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Ajustes. Debajo de tu calendario, pulsa Preferencias de notificaciones. Configura las preferencias de tus notificaciones y pulsa Actualizar.



Configurar los ajustes de las notificaciones de reuniones

Las notificaciones de eventos que contengan un enlace a un servicio de videoconferencia (como Google Meet, Zoom o juntas) tendrán la opción de unirse a la reunión una vez que se inicie. Puedes decidir si estas notificaciones aparecen en tu barra lateral de Slack o como notificaciones del sistema.

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú para abrir las preferencias de notificaciones. Selecciona Notificaciones. Desplázate a Notificaciones de calendario. Debajo de Cómo recibes las notificaciones, marca o quita la marca de las casillas situadas junto a En la barra lateral o Como notificaciones del sistema.



Crear un evento

Ordenador Móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la app. En la pestaña Inicio de la app, haz clic en Crear evento. Introduce un título para tu evento, después busca y selecciona personas para invitarlas. Selecciona desde qué calendario se enviará la invitación. Abre el menú desplegable debajo de Seleccionar un calendario. Elige una fecha y una duración. Abre el menú desplegable Horas disponibles para seleccionar una hora a la que todos los invitados estén disponibles o selecciona Elegir una hora personalizada. Si quieres, añade los detalles del evento en el campo Descripción. Para publicar tu invitación al evento en un canal o mensaje directo, asegúrate de que está marcada la casilla que hay junto a Compartir esta reunión con. A continuación, selecciona una conversación del menú desplegable. Haz clic en Crear. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Crear evento. Rellena los detalles del evento; después, pulsa Crear para añadir la reunión a tu calendario.

Todas las personas a las que hayas invitado recibirán una notificación en Slack de la aplicación Google Calendar. Los invitados pueden responder a tu evento desde ese mensaje o desde sus calendarios.



Consulta tu programación y responde a los eventos.

Ordenador Móvil Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Hoy , Mañana o Selecciona una fecha para ver todos los eventos de un día en particular.

de la aplicación, haz clic en , o para ver todos los eventos de un día en particular. Para ver los detalles de algún evento que se vaya a realizar pronto, como la ubicación, lista de invitados y descripción, haz clic en el icono con tres puntos de la derecha y selecciona View Ver detalles del evento .

de la derecha y selecciona . Abre la pestaña de Mensajes de la aplicación para responder o actualizar las respuestas a eventos. Desde la pestaña Inicio de la app Google Calendar en la parte superior de la pantalla, pulsa Hoy , Mañana o Seleccionar una fecha para ver todos los eventos de un día en particular.

de la app Google Calendar en la parte superior de la pantalla, pulsa , o para ver todos los eventos de un día en particular. Para ver los detalles de algún evento que se vaya a realizar pronto, como la ubicación, la lista de invitados y la descripción, pulsa Más en la derecha y, a continuación, Ver detalles del evento .

en la derecha y, a continuación, . Abre la pestaña de Mensajes de la aplicación para responder o actualizar las respuestas a eventos.

Consejo: En los planes de pago, puedes recibir una notificación programada diaria de Google Calendar. Abre la pestaña Inicio de la aplicación y, después, haz clic en Ajustes para habilitar o deshabilitar el programa diario o para cambiar la hora de envío.



Actualiza automáticamente tu estado de Slack.

Si usas el calendario, la aplicación de Google Calendar automáticamente configurará tu estado de Slack a En una reunión o Fuera de la oficina, para que tus compañeros sepan cuándo deberían esperar una respuesta por tu parte.

Tu estado se actualizará a Fuera de la oficina cuando el nombre de tu evento contenga Ausente o Vacaciones , y a En una reunión cuando el evento tenga otros invitados.

cuando el nombre de tu evento contenga o , y a cuando el evento tenga otros invitados. Tu estado no incluirá el nombre de la reunión a la que estás asistiendo.

Puedes eliminar o actualizar tu estado cuando quieras (la app Google Calendar no sobrescribirá ningún estado que hayas configurado tú).

Solamente los eventos que aceptes o que marquen tu disponibilidad como Ocupado activarán una actualización del estado en Slack.

activarán una actualización del estado en Slack. Si hay eventos simultáneos que se solapan en tu calendario, la app de Google Calendar no actualizará tu estado.

Nota: Para gestionar la sincronización del estado, abre la pestaña Inicio de la aplicación y selecciona Ajustes para activar o desactivar la sincronización de estado.



Cómo desconectar un calendario

Ordenador Móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la aplicación. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Ajustes. Debajo del calendario que quieras desconectar, haz clic en Desconectar calendario. Haz clic en Sí para confirmar. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar. Desde la pestaña Inicio de la app, pulsa Configuración. Debajo del calendario, pulsa Desconectar calendario. Para confirmar, pulsa Sí.

Nota: Si tu organización usa la autenticación para todo el dominio, puedes desconectar tus calendarios. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Google de Slack.



Solucionar los problemas de sincronización del calendario

Si te faltan eventos o no están actualizados en la aplicación Google Calendar, sigue estos pasos para intentar resolver el problema: