Conectar Google Calendar con Slack les permite a ti y a tu equipo organizarse y mantenerse al día con notificaciones, recordatorios de eventos y mucho más.



Cómo agregar la aplicación Google Calendar a Slack

Para usar la aplicación Google Calendar en Slack, es preciso instalarla. Tras instalar la aplicación, los miembros pueden conectar sus calendarios a Slack.

Cómo instalar la aplicación Google Calendar

Visita la página de Google Calendar en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir para conceder acceso a Google Calendar a Slack. Cuando se te pregunte, haz clic en Abrir Slack para regresar a tu espacio de trabajo.

Conectar tus calendarios y cuenta

Conectar tu cuenta de Google

Una vez que la aplicación Google Calendar está instalada en tu espacio de trabajo, sigue los pasos a continuación para conectar tu cuenta:

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar una cuenta y sigue las indicaciones. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo. En la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Conectar una cuenta y sigue las indicaciones. Pulsa Listo.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Conectar tus calendarios

Puedes agregar la cantidad de calendarios que quieras desde la cuenta de Google que hayas conectado.

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Iniciode la aplicación, haz clic en Conectar Calendar. Si ya tenías un calendario configurado, haz clic en Ajustes. En Cuentas, selecciona un calendario en el menú desplegable. Para agregar calendarios adicionales, vuelve a abrir el menú y selecciona otro calendario. Haz clic en Listo. En la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa en Ajustes y sigue las indicaciones. En Cuentas, selecciona un calendario en el menú desplegable. Para agregar calendarios adicionales, vuelve a abrir el menú y selecciona otro calendario. Pulsa Listo.

Nota: Solo puedes activar la sincronización de estado para tu calendario principal.



Cómo usar Google Calendar en Slack

Configura los ajustes de notificaciones personales

Google Calendar te enviará notificaciones para los eventos de todo el día, invitaciones, actualizaciones y cancelaciones. Puedes personalizar lo que se te notifica y los momentos de los recordatorios de eventos.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Ajustes. Debajo del calendario, haz clic en Preferencias de notificaciones. Establece las preferencias de tus notificaciones y haz clic en Actualizar. Haz clic en Listo. En la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Ajustes. Debajo del calendario, pulsa Preferencias de notificaciones. Establece tus preferencias de notificaciones y pulsa Actualizar.



Configurar ajustes de notificaciones de reuniones

Las notificaciones de eventos que contengan un enlace a un servicio de videoconferencia (como Google Meet, Zoom o juntas) incluirán la opción de unirse a la reunión una vez que haya comenzado. Puedes decidir si esas notificaciones aparecen en la barra lateral de Slack o como notificaciones a nivel del sistema.

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú para abrir tus preferencias de notificaciones. Selecciona Notificaciones. Desplázate hasta Notificaciones de calendario. Debajo de Cómo notificarte, marca o desmarca las casillas junto a En la barra lateral o Como notificaciones del sistema.



Cómo crear un evento

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Crear evento. Ingresa un título para tu evento, luego busca y selecciona personas para invitar. Selecciona el calendario desde el que se debería enviar la invitación. Abre el menú desplegable debajo de Seleccionar un calendario. Elige una fecha y una duración. Abre el menú desplegable debajo de Horas disponibles para seleccionar una hora en la que todos los invitados estén disponibles o selecciona Elegir una hora personalizada. Si quieres, agrega detalles del evento en el campo Descripción. Para publicar tu invitación a un evento en un canal o por mensaje directo (DM), asegúrate de que la casilla junto a Compartir esta reunión con se encuentra marcada. Después, selecciona una conversación del menú desplegable. Haz clic en Crear. En la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Crear evento. Ingresa los detalles del evento y pulsa Crear para agregar la reunión a tu calendario.

Cualquier persona a la que hayas invitado recibirá una notificación en Slack de la aplicación Google Calendar. Los invitados pueden responder a tu evento desde ese mensaje o desde sus calendarios.



Cómo ver tu agenda y responder a eventos

Computadora Dispositivo móvil En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Hoy , Mañana o Seleccionar una fecha para ver todos los eventos de una fecha en particular.

de la aplicación, haz clic en , o para ver todos los eventos de una fecha en particular. Para ver detalles sobre un próximo evento, por ejemplo, la ubicación, la lista de invitados y la descripción, haz clic en el ícono de tres puntos situado a la derecha y selecciona Ver los detalles del evento .

situado a la derecha y selecciona . Abre la pestaña Mensajes de la aplicación para responder a los eventos o actualizar las respuestas. Desde la pestaña Inicio de la aplicación Google Calendar en la parte superior de la pantalla, pulsa Hoy , Mañana o Seleccionar una fecha para ver todos los eventos de una fecha en particular.

de la aplicación Google Calendar en la parte superior de la pantalla, pulsa , o para ver todos los eventos de una fecha en particular. Para ver detalles sobre un próximo evento, como la ubicación, la lista de invitados y la descripción, pulsa Más a la derecha y, luego, Ver los detalles del evento .

a la derecha y, luego, . Abre la pestaña Mensajes de la aplicación para responder a los eventos o actualizar las respuestas.

Consejo: En los planes de pago, puedes recibir una notificación programada a diario de Google Calendar. Abre la pestaña Inicio de la aplicación y haz clic en Ajustes para activar o desactivar la programación diaria, o para cambiar la hora de envío.



Actualizar automáticamente su estado de Slack

Cuando uses tu calendario, la aplicación Google Calendar establecerá tu estado de Slack de forma automática como En una reunión o Fuera de la oficina, para ayudar a tus compañeros/as a saber cuándo pueden esperar una respuesta tuya.

Tu estado se actualizará a Fuera de la oficina cuando el título de tu evento contenga fuera de la oficina o tiempo libre remunerado , y a En una reunión cuando el evento tenga otros invitados.

cuando el título de tu evento contenga o , y a cuando el evento tenga otros invitados. En tu estado no se mostrará el nombre de la reunión en la que estás.

Puedes quitar o actualizar tu estado de Slack en cualquier momento: la aplicación Google Calendar no sobrescribirá los estados que tú hayas definido.

Tu estado en Slack solo se actualizará con los eventos que aceptes o que indiquen tu disponibilidad como No disponible .

. Si existen eventos que se superpongan en tu calendario, la aplicación Google Calendar no actualizará tu estado.

Nota: Si deseas administrar la sincronización del estado, abre la pestaña Inicio de la aplicación y, luego, selecciona Ajustes para activar o desactivar Sincronización del estado.



Desconectar un calendario

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Ajustes. Debajo del calendario que quieras desconectar, haz clic en Desconectar calendario. Haz clic en Sí para confirmar. En la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Google Calendar. Pulsa Google Calendar. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Ajustes. Debajo de tu calendario, pulsa Desconectar calendario. Pulsa Sí para confirmar.

Nota: Si tu organización usa la autenticación en todo el dominio, puedes desconectar los calendarios. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Google de Slack.



Cómo corregir la sincronización del calendario

Si faltan eventos o están desactualizados en la aplicación Google Calendar, sigue los pasos a continuación para resolver el problema: