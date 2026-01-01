Enviar e-mails ao Slack
O Slack pode ajudar você a manter toda a sua comunicação de trabalho, incluindo e-mails, em um único lugar. Existem algumas maneiras de enviar e-mails ao Slack, dependendo do seu plano e de como você quer usar os e-mails quando eles forem enviados ao workspace.
Observação: se a organização Enterprise estiver em conformidade com a HIPAA, você não poderá enviar e-mails para o Slack.
Como enviar e-mails ao Slack
|Método
|Descrição
|Disponibilidade do plano
|Crie um endereço de e-mail para um canal ou uma mensagem direta (MD)
|Configure um endereço de e-mail específico para enviar e-mails para uma conversa
|Planos pagos
|Usar um complemento de e-mail
|Instale um complemento de e-mail para enviar e-mails individuais do Gmail ou do Outlook para canais ou MDs
|Todos os planos
|Encaminhe e-mails para você mesmo no Slack
|Crie um endereço de encaminhamento para enviar e-mails individuais para você mesmo com o Slack
|Todos os planos
Enviar e-mail para um canal ou uma MD
Por padrão, qualquer membro de um canal pode obter o endereço de e-mail de um canal ou de uma MD. Depois de obter o endereço de e-mail de uma conversa, qualquer pessoa que o tiver poderá usá-lo para enviar e-mails ao Slack.
Observação: Se você trabalhar com pessoas de outras organizações nos canais, cada organização poderá criar um endereço de e-mail exclusivo para um canal. Qualquer e-mail enviado para um canal poderá ser visto por todos os membros.
Obter o endereço de e-mail de uma conversa
Área de trabalho
Dispositivos móveis
- No computador, abra o canal ou a MD para o(a) qual você quer enviar e-mails.
- Clique no nome do canal ou do membro no cabeçalho da conversa.
- Na guia Sobre, selecione Enviar e-mails para este [channel] ou esta [conversation].
- Clique em Obter endereço de e-mail.
- Se você quiser configurar uma regra de encaminhamento automático do seu provedor de e-mail ou adicionar o e-mail do canal aos seus contatos, clique em Copiar ao lado do endereço de e-mail.
- Caso você tenha criado um endereço de e-mail para um canal, o Slack postará uma mensagem visível só para você com um aviso para informar os membros de que foi criado um endereço de e-mail. Clique em Compartilhar endereço de e-mail para postar uma mensagem no canal com todas as informações que você quiser. Ou então, clique em Descartar.
- Abra o canal ou a MD para onde você quer enviar o e-mail.
- Toque no canal ou no nome do(s) membro(s) no cabeçalho da conversa.
- Selecione Copiar e-mail do canal.
Observação: Os proprietários e os administradores podem gerenciar a capacidade dos membros de criar endereços de e-mail para canais e MDs. Caso não veja essa opção, peça ajuda a um proprietário ou administrador.
Personalizar aparência do e-mail
Se quiser, você poderá adicionar uma imagem e um nome personalizado a e-mails postados no Slack, para que as pessoas reconheçam mais facilmente do que se trata.
- No computador, abra um canal ou uma MD com um endereço de e-mail.
- Clique no nome do canal ou do membro no cabeçalho da conversa.
- Na guia Sobre, selecione Enviar e-mails para este [channel] ou esta [conversation].
- Clique em Personalizar aparência do e-mail.
- No ícone do e-mail, abra o menu suspenso para fazer upload de uma imagem ou escolher um emoji para ser exibido juntamente com os e-mails postados no Slack.
- No nome do e-mail, insira um título para os seus e-mails.
- Clique em Salvar alterações.
Excluir um endereço de e-mail
Os proprietários, administradores e membros com permissão para criar endereços de e-mail para conversas podem excluir o endereço de e-mail de qualquer canal ou MD de que façam parte. Se o endereço de e-mail de uma conversa for excluído, os e-mails enviados para a conversa não serão postados no Slack.
- No computador, abra o canal ou a MD.
- Clique no nome do canal ou do membro no cabeçalho da conversa.
- Na guia Sobre, selecione Enviar e-mails para este [channel] ou esta [conversation].
- No endereço de e-mail, clique em Excluir endereço.
- Clique em Excluir endereço de e-mail para confirmar.
Usar um complemento de e-mail
Gmail
Outlook
Enviar e-mail ao Slack
- Acesse a página do Slack for Gmail (Slack para Gmail) no Google Workspace Marketplace para instalar o complemento do Slack no Gmail. Caso você não consiga fazer isso, peça a um administrador do Google Workspace da sua empresa que aprove o Slack for Gmail no console de administração do Google Workspace.
- Após instalar o complemento, clique no ícone do Slack, na barra lateral direita, para conectar sua conta do Gmail ao Slack. Quando for solicitado, abra um e-mail e clique em Conectar ao Slack.
- Para enviar um e-mail ao Slack, clique no ícone do Slack, na barra lateral direita, e selecione a opção Pesquisar canais e pessoas. Escolha um workspace no menu suspenso e, em seguida, digite o nome de um canal ou de uma pessoa e pressione Enter ou selecione o nome.
- Clique em Enviar para [name]. Clique em Ver para ver seu e-mail no Slack.
Desconectar o Gmail e o Slack
- Acesse o Google Workspace Marketplace.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Gerenciar apps.
- Procure o Slack e clique em Gerenciar.
- Clique em Remover.
Dica: se você não usa o Google Workspace, é possível remover o complemento da seção Complementos das configurações do Gmail.
O que esperar
- O suplemento de e-mail do Outlook está disponível apenas para o Office 365. Não está disponível para clientes locais do Microsoft Exchange.
- Apenas o protocolo de e-mail do Exchange é compatível. Portanto, não será possível usar o complemento se o cliente do Outlook estiver configurado para receber mensagens com POP/IMAP.
- As instalações locais do SharePoint ou planos do Office 365 hospedados em uma implantação de nuvem nacional da Microsoft (incluindo o Office 365 U.S. Government, o Office 365 Germany e o Office 365 operado pela 21Vianet na China) não são compatíveis no momento.
Enviar e-mail ao Slack
- Acesse a página do Slack para Outlook no Microsoft AppSource. Clique em Baixar agora e siga as instruções. Se não conseguir instalar o suplemento sozinho, entre em contato com um administrador do Office 365 na sua empresa para receber ajuda.
- Após instalar o complemento, conecte o Outlook ao seu workspace do Slack. Se você usar o app para computadores do Outlook, clique no ícone do Slack, na barra de ferramentas, e selecione a opção Conectar ao Slack. Se você usar o Outlook em um navegador, abra um e-mail e clique no ícone de três pontos, depois selecione Slack para Outlook.
- Para enviar um e-mail ao Slack do app para computadores do Outlook, abra um e-mail e clique no ícone do Slack para selecionar o nome de um canal ou de uma pessoa no menu suspenso. Clique em Enviar para o Slack para enviar o e-mail.
- Para enviar um e-mail ao Slack usando o Outlook em um navegador, abra um e-mail e clique no ícone de três pontos, depois selecione Enviar para o Slack. Selecione o nome de um canal ou de uma pessoa no menu suspenso e clique em Enviar para o Slack.
Observação: se você tiver problemas para conectar o Slack e o Outlook, experimente usar o Google Chrome ou o Mozilla Firefox e depois reinicie o app para computadores do Outlook.
Desconectar o Outlook e o Slack
- Entre no app para computadores do Outlook.
- Clique em Obter suplementos na barra de ferramentas.
- Clique em Meus suplementos.
- Localize o Slack para Outlook e clique no ícone de três pontos.
- Clique em Remover.
Configurar um endereço de encaminhamento
- No computador, clique na sua foto do perfil na barra de guias.
- Selecione Preferências no menu.
- Clique em Mensagens e mídia.
- Role para baixo até Trazer seus e-mails para o Slack e clique em Obter um endereço de encaminhamento. O Slack vai gerar um endereço de e-mail de encaminhamento.
- Clique em Copiar e use o endereço de encaminhamento para configurar uma regra de encaminhamento no seu cliente de e-mail, caso queira.
Se você precisar interromper o encaminhamento de e-mails, vá para a seção das preferências Mensagens e mídia. Abaixo do endereço de encaminhamento, clique em Desativar este endereço.
Observação: se os e-mails que você enviar ao Slack não forem entregues, a opção e-mails recebidos pode estar desativada no seu workspace ou na sua organização. Encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda.
Quem pode usar este recurso?
- Todos os membros (por padrão)
- Disponível em todos os planos