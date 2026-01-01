O Slack pode ajudar você a manter toda a sua comunicação de trabalho, incluindo e-mails, em um único lugar. Existem algumas maneiras de enviar e-mails ao Slack, dependendo do seu plano e de como você quer usar os e-mails quando eles forem enviados ao workspace.

Observação: se a organização Enterprise estiver em conformidade com a HIPAA, você não poderá enviar e-mails para o Slack.



Como enviar e-mails ao Slack



Enviar e-mail para um canal ou uma MD

Por padrão, qualquer membro de um canal pode obter o endereço de e-mail de um canal ou de uma MD. Depois de obter o endereço de e-mail de uma conversa, qualquer pessoa que o tiver poderá usá-lo para enviar e-mails ao Slack.

Observação: Se você trabalhar com pessoas de outras organizações nos canais, cada organização poderá criar um endereço de e-mail exclusivo para um canal. Qualquer e-mail enviado para um canal poderá ser visto por todos os membros.

Obter o endereço de e-mail de uma conversa

Área de trabalho Dispositivos móveis No computador, abra o canal ou a MD para o(a) qual você quer enviar e-mails. Clique no nome do canal ou do membro no cabeçalho da conversa.

Na guia Sobre, selecione Enviar e-mails para este [channel] ou esta [conversation]. Clique em Obter endereço de e-mail. Se você quiser configurar uma regra de encaminhamento automático do seu provedor de e-mail ou adicionar o e-mail do canal aos seus contatos, clique em Copiar ao lado do endereço de e-mail. Caso você tenha criado um endereço de e-mail para um canal, o Slack postará uma mensagem visível só para você com um aviso para informar os membros de que foi criado um endereço de e-mail. Clique em Compartilhar endereço de e-mail para postar uma mensagem no canal com todas as informações que você quiser. Ou então, clique em Descartar. Abra o canal ou a MD para onde você quer enviar o e-mail. Toque no canal ou no nome do(s) membro(s) no cabeçalho da conversa. Selecione Copiar e-mail do canal.

Observação: Os proprietários e os administradores podem gerenciar a capacidade dos membros de criar endereços de e-mail para canais e MDs. Caso não veja essa opção, peça ajuda a um proprietário ou administrador.

Personalizar aparência do e-mail

Se quiser, você poderá adicionar uma imagem e um nome personalizado a e-mails postados no Slack, para que as pessoas reconheçam mais facilmente do que se trata.

No computador, abra um canal ou uma MD com um endereço de e-mail. Clique no nome do canal ou do membro no cabeçalho da conversa.

Na guia Sobre, selecione Enviar e-mails para este [channel] ou esta [conversation]. Clique em Personalizar aparência do e-mail. No ícone do e-mail, abra o menu suspenso para fazer upload de uma imagem ou escolher um emoji para ser exibido juntamente com os e-mails postados no Slack. No nome do e-mail, insira um título para os seus e-mails. Clique em Salvar alterações.



Excluir um endereço de e-mail

Os proprietários, administradores e membros com permissão para criar endereços de e-mail para conversas podem excluir o endereço de e-mail de qualquer canal ou MD de que façam parte. Se o endereço de e-mail de uma conversa for excluído, os e-mails enviados para a conversa não serão postados no Slack.

No computador, abra o canal ou a MD. Clique no nome do canal ou do membro no cabeçalho da conversa.

Na guia Sobre, selecione Enviar e-mails para este [channel] ou esta [conversation]. No endereço de e-mail, clique em Excluir endereço. Clique em Excluir endereço de e-mail para confirmar.



Usar um complemento de e-mail

Gmail Outlook Enviar e-mail ao Slack Acesse a página do Slack for Gmail (Slack para Gmail) no Google Workspace Marketplace para instalar o complemento do Slack no Gmail. Caso você não consiga fazer isso, peça a um administrador do Google Workspace da sua empresa que aprove o Slack for Gmail no console de administração do Google Workspace. Após instalar o complemento, clique no ícone do Slack, na barra lateral direita, para conectar sua conta do Gmail ao Slack. Quando for solicitado, abra um e-mail e clique em Conectar ao Slack. Para enviar um e-mail ao Slack, clique no ícone do Slack, na barra lateral direita, e selecione a opção Pesquisar canais e pessoas. Escolha um workspace no menu suspenso e, em seguida, digite o nome de um canal ou de uma pessoa e pressione Enter ou selecione o nome. Clique em Enviar para [name]. Clique em Ver para ver seu e-mail no Slack.

Desconectar o Gmail e o Slack Acesse o Google Workspace Marketplace. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Gerenciar apps. Procure o Slack e clique em Gerenciar. Clique em Remover. Dica: se você não usa o Google Workspace, é possível remover o complemento da seção Complementos das configurações do Gmail. O que esperar O suplemento de e-mail do Outlook está disponível apenas para o Office 365. Não está disponível para clientes locais do Microsoft Exchange.

Apenas o protocolo de e-mail do Exchange é compatível. Portanto, não será possível usar o complemento se o cliente do Outlook estiver configurado para receber mensagens com POP/IMAP.

As instalações locais do SharePoint ou planos do Office 365 hospedados em uma implantação de nuvem nacional da Microsoft (incluindo o Office 365 U.S. Government, o Office 365 Germany e o Office 365 operado pela 21Vianet na China) não são compatíveis no momento.



Enviar e-mail ao Slack Acesse a página do Slack para Outlook no Microsoft AppSource. Clique em Baixar agora e siga as instruções. Se não conseguir instalar o suplemento sozinho, entre em contato com um administrador do Office 365 na sua empresa para receber ajuda. Após instalar o complemento, conecte o Outlook ao seu workspace do Slack. Se você usar o app para computadores do Outlook, clique no ícone do Slack, na barra de ferramentas, e selecione a opção Conectar ao Slack. Se você usar o Outlook em um navegador, abra um e-mail e clique no ícone de três pontos, depois selecione Slack para Outlook. Para enviar um e-mail ao Slack do app para computadores do Outlook, abra um e-mail e clique no ícone do Slack para selecionar o nome de um canal ou de uma pessoa no menu suspenso. Clique em Enviar para o Slack para enviar o e-mail. Para enviar um e-mail ao Slack usando o Outlook em um navegador, abra um e-mail e clique no ícone de três pontos, depois selecione Enviar para o Slack. Selecione o nome de um canal ou de uma pessoa no menu suspenso e clique em Enviar para o Slack. Observação: se você tiver problemas para conectar o Slack e o Outlook, experimente usar o Google Chrome ou o Mozilla Firefox e depois reinicie o app para computadores do Outlook. Desconectar o Outlook e o Slack Entre no app para computadores do Outlook. Clique em Obter suplementos na barra de ferramentas. Clique em Meus suplementos. Localize o Slack para Outlook e clique no ícone de três pontos. Clique em Remover.



Configurar um endereço de encaminhamento

No computador, clique na sua foto do perfil na barra de guias. Selecione Preferências no menu. Clique em Mensagens e mídia. Role para baixo até Trazer seus e-mails para o Slack e clique em Obter um endereço de encaminhamento. O Slack vai gerar um endereço de e-mail de encaminhamento. Clique em Copiar e use o endereço de encaminhamento para configurar uma regra de encaminhamento no seu cliente de e-mail, caso queira. Se você precisar interromper o encaminhamento de e-mails, vá para a seção das preferências Mensagens e mídia. Abaixo do endereço de encaminhamento, clique em Desativar este endereço.

Observação: se os e-mails que você enviar ao Slack não forem entregues, a opção e-mails recebidos pode estar desativada no seu workspace ou na sua organização. Encontre um proprietário ou administrador para pedir ajuda.