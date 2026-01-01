Invia e-mail a Slack
Slack permette di conservare tutte le comunicazioni professionali, incluse le e-mail, in un unico luogo. Esistono alcuni modi per inviare e-mail a Slack, a seconda del tuo piano e di come vorresti utilizzare le e-mail dopo che sono state inviate all’area di lavoro.
Nota: se la tua organizzazione Enterprise è conforme a HIPAA, non puoi inviare e-mail a Slack.
Come inviare e-mail a Slack
|Metodo
|Descrizione
|Disponibilità dei piani
|Creare un indirizzo e-mail per un canale o un messaggio diretto (MD)
|Configurare un indirizzo e-mail dedicato per inviare e-mail a quella conversazione
|Piani a pagamento
|Utilizzare un componente aggiuntivo per le e-mail
|Installare un componente aggiuntivo per le e-mail per inviare singole e-mail da Gmail o Outlook ai canali o ai MD
|Tutti i piani
|Inoltrare le e-mail ate su Slack
|Creare un indirizzo di inoltro per inviare e-mail a te su Slack
|Tutti i piani
Inviare un’e-mail a un canale o un MD
Per impostazione predefinita, qualsiasi membro di un canale può richiedere un indirizzo e-mail per un canale o un MD. Una volta ottenuto l’indirizzo e-mail relativo a una conversazione, chiunque lo abbia può utilizzarlo per inviare e-mail a Slack.
Nota: se lavori nei canali con persone di altre organizzazioni, ogni organizzazione può creare un indirizzo e-mail univoco per un canale. Ogni e-mail inviata in quel canale sarà visibile a tutti i membri.
Ottieni l’indirizzo e-mail per una conversazione
Desktop
Mobile
- Dal desktop, apri il canale o il MD a cui vuoi inviare le e-mail.
- Clicca sul nome del canale o sui nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Dalla scheda Info, seleziona Invia le e-mail a [channel] o a [conversation].
- Clicca su Ottieni indirizzo e-mail.
- Se vuoi configurare una regola per l’inoltro automatico dal provider e-mail o aggiungere un indirizzo e-mail alla rubrica, clicca su Copia accanto all’indirizzo.
- Se hai creato un indirizzo e-mail per un canale, Slack posterà un messaggio visibile solo a te per chiederti di informare i membri della creazione di un indirizzo e-mail. Clicca su Condividi indirizzo e-mail per postare nel canale un messaggio con i dettagli che preferisci. Altrimenti, clicca su Ignora.
- Apri il canale o il MD nel quale vuoi inviare un’e-mail.
- Tocca il nome del canale o i nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Seleziona Copia e-mail canale.
Nota: i proprietari e gli amministratori possono gestire le autorizzazioni dei membri a creare indirizzi e-mail per i canali e i MD. Se non vedi questa opzione, contatta un proprietario o un amministratore per richiedere assistenza.
Personalizza aspetto e-mail
Se vuoi, puoi aggiungere un’immagine e un nome personalizzato alle e-mail postate su Slack, in modo che gli altri possano riconoscerti più facilmente.
- Dal desktop, apri un canale o un MD con un indirizzo e-mail.
- Clicca sul nome del canale o sui nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Dalla scheda Info, seleziona Invia le e-mail a [channel] o a [conversation].
- Clicca su Personalizza l’aspetto delle e-mail.
- Sotto l’icona e-mail, apri il menu a discesa per caricare un’immagine o per scegliere un emoji da mostrare con le e-mail postate su Slack.
- Sotto Nome e-mail, inserisci un’etichetta per le e-mail.
- Clicca su Salva modifiche.
Eliminare un indirizzo e-mail
I proprietari, gli amministratori e i membri autorizzati a creare indirizzi e-mail per le conversazioni possono eliminare l’indirizzo e-mail di qualsiasi canale o MD di cui fanno parte. Se l’indirizzo e-mail di una conversazione viene eliminato, le e-mail ad esso inviate non saranno postate su Slack.
- Dal desktop, apri il canale o il MD.
- Clicca sul nome del canale o sui nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Dalla scheda Info, seleziona Invia le e-mail a [channel] o a [conversation].
- Sotto l’indirizzo e-mail, clicca su Elimina indirizzo.
- Clicca su Elimina indirizzo e-mail per confermare.
Utilizzare un componente aggiuntivo per le e-mail
Gmail
Outlook
Inviare e-mail a Slack
- Vai alla pagina Slack per Gmail in Google Workspace Marketplace per installare il componente aggiuntivo di Slack su Gmail. Se non riesci a installare il componente aggiuntivo, chiedi a un amministratore di Google Workspace della tua azienda di approvare Slack per Gmail dalla console di amministrazione di Google Workspace.
- Dopo aver installato il componente aggiuntivo, clicca sull’icona Slack nella barra laterale destra per collegare l’account Gmail a Slack. Quando richiesto, apri un’e-mail e clicca su Collega Slack.
- Per inviare un’e-mail a Slack, clicca sull’icona Slack nella barra laterale destra e seleziona Cerca canali e persone. Scegli un’area di lavoro dal menu a discesa, quindi digita il nome di un canale o di una persona e premi Invio oppure seleziona il loro nome.
- Clicca su Invia a [name]. Clicca su Visualizza per visualizzare la tua e-mail su Slack.
Scollegare Gmail e Slack
- Vai a Google Workspace Marketplace.
- Clicca sull’icona ingranaggio nell’angolo in alto a destra, poi seleziona Gestisci app.
- Trova Slack e clicca su Gestisci.
- Clicca su Rimuovi.
Suggerimento: se non utilizzi Google Workspace, puoi rimuovere il componente aggiuntivo dalla sezione Componenti aggiuntivi delle impostazioni di Gmail.
Cosa puoi aspettarti
- Il componente aggiuntivo per e-mail Outlook è disponibile solo per Office 365. Non è supportato per i clienti Microsoft Exchange locale.
- Solo il protocollo di posta Exchange è supportato: non potrai quindi usare il componente aggiuntivo, se il tuo client Outlook è impostato per ricevere i messaggi tramite POP/IMAP.
- Le installazioni di SharePoint locale o i piani di Office 365 ospitati su una distribuzionale nazionale cloud di Microsoft (tra cui Office 365 U.S. Government, Office 365 Germany e Office 365 gestito da 21Vianet in Cina) al momento non sono supportati.
Inviare e-mail a Slack
- Vai alla pagina Slack per Outlook su Microsoft AppSource. Clicca su Installa ora e segui le istruzioni. Se non riesci a installare il componente aggiuntivo autonomamente, contatta un amministratore Office 365 della tua azienda per richiedere assistenza.
- Dopo aver installato il componente aggiuntivo, collega Outlook alla tua area di lavoro Slack. Se utilizzi l’app desktop di Outlook, clicca sull’icona Slack nella barra degli strumenti e seleziona Collega Slack. Se utilizzi Outlook sul browser, apri un’e-mail, clicca sull’ icona dei tre puntini e seleziona Slack per Outlook.
- Per inviare un’e-mail a Slack dall’app desktop di Outlook, apri un’email e clicca sull’icona Slack per selezionare il nome di un canale o di una persona dal menu a discesa. Clicca su Invia a Slack per inviare l’e-mail.
- Per inviare un’e-mail da Outlook a Slack sul browser, apri un’e-mail, clicca sull’ icona dei tre puntini e seleziona Invia a Slack. Seleziona il nome di un canale o di una persona dal menu a discesa e clicca su Invia a Slack.
Nota: se hai problemi a collegare Slack e Outlook, prova a utilizzare Google Chrome o Mozilla Firefox e riavvia l’app desktop di Outlook.
Scollegare Outlook e Slack
- Accedi all’app desktop di Outlook.
- Clicca su Installa componenti aggiuntivi dalla barra degli strumenti.
- Clicca su I miei componenti aggiuntivi.
- Trova Slack per Outlook e clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Clicca su Rimuovi.
Impostare un indirizzo di inoltro
- Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra delle schede.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Messaggi e media.
- Scorri verso il basso fino a Porta le e-mail in Slack e clicca su Ottieni un indirizzo di inoltro. Slack genererà un indirizzo e-mail di inoltro.
- Clicca su Copia e utilizza l’indirizzo di inoltro per configurare una regola di inoltro nel tuo client e-mail.
Se devi interrompere l’inoltro delle e-mail, vai alla sezione Messaggi e media delle preferenze. Sotto il tuo indirizzo di inoltro, clicca su Disabilita questo indirizzo.
Nota: se le e-mail che invii a Slack non vengono consegnate, le e-mail in entrata potrebbero essere state disabilitate nella tua area di lavoro o organizzazione. Contatta un proprietario o un amministratore per ricevere assistenza.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri (impostazione predefinita)
- Disponibile per tutti i piani