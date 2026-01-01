Mit Slack verbleibt deine gesamte Arbeitskommunikation – einschließlich deiner E-Mails – an einem Ort. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, E-Mails an Slack zu senden, je nachdem, welchen Plan du hast und wie du die E-Mails verwenden möchtest, nachdem sie an deinen Workspace gesendet wurden.

Hinweis: Wenn deine Enterprise-Organisation HIPAA-konform ist, kannst du keine E-Mails an Slack senden.



So werden E-Mails an Slack gesendet



E-Mails an einen Channel oder eine DM senden

Standardmäßig kann jedes Mitglied eines Channels eine E-Mail-Adresse für einen Channel oder eine Direktnachricht erhalten. Sobald du die E-Mail-Adresse für eine Unterhaltung hast, kann jeder, der über diese E-Mail-Adresse verfügt, sie verwenden, um eine E-Mail an Slack zu senden.

Hinweis: Wenn du mit Leuten aus anderen Organisationen in Channels zusammenarbeitest, kann jede Organisation eine individuelle E-Mail-Adresse für einen Channel erstellen. Jede E-Mail, die an diesen Channel gesendet wird, wird für alle Mitglieder angezeigt.

Eine E-Mail-Adresse für eine Unterhaltung erhalten

Desktop Mobile Messaging Öffne auf deinem Desktop den Channel oder die DM, an den oder die du E-Mails senden möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den/die Namen des Channels oder Mitglieds.

Wähle im Tab Info die Option E-Mails an diesen [Channel] oder diese [Unterhaltung] senden aus. Klicke auf E-Mail-Adresse holen. Wenn du eine automatische Weiterleitungsregel von deinem E-Mail-Anbieter einrichten oder die E-Mail-Adresse zu deinem Adressbuch hinzufügen möchtest, klicke neben der E-Mail-Adresse auf Kopieren. Wenn du eine E-Mail-Adresse für einen Channel erstellt hast, postet Slack eine Nachricht, die nur für dich sichtbar ist, mit einer Aufforderung, den Mitgliedern mitzuteilen, dass eine E-Mail-Adresse erstellt wurde. Klicke auf E-Mail-Adresse teilen, um eine Nachricht mit beliebigen Details im Channel zu posten. Klicke andernfalls auf Ablehnen. Öffne den Channel oder die DM, in dem bzw. der du eine E-Mail senden möchtest. Tippe im Header der Unterhaltung auf den Namen des Channels oder Mitglieds bzw. auf die Namen der Channels oder Mitglieder. Wähle Channel-E-Mail kopieren aus.

Hinweis: Inhaber und Administratoren können die Möglichkeit von Mitgliedern verwalten, E-Mail-Adressen für Channels und DMs zu erstellen. Wenn du diese Option nicht siehst, wende dich bitte für Hilfe an einen Inhaber oder Administrator.

Erscheinungsbild der E-Mail anpassen

Du kannst ein Bild und einen benutzerdefinierten Namen für E-Mails hinzufügen, die in Slack gepostet werden, damit diese für andere leichter zu erkennen sind.

Öffne auf deinem Desktop einen Channel oder eine DM mit einer E-Mail-Adresse. Klicke im Header der Unterhaltung auf den/die Namen des Channels oder Mitglieds.

Wähle im Tab Info die Option E-Mails an diesen [Channel] oder diese [Unterhaltung] senden aus. Klicke auf Erscheinungsbild der E-Mail anpassen. Öffne unter dem E-Mail-Symbol das Dropdown-Menü, um ein Bild hochzuladen, oder wähle ein Emoji aus, das neben E-Mails angezeigt wird, wenn sie in Slack gepostet werden. Gib unter E-Mail-Name ein Label für deine E-Mails ein. Klicke auf Änderungen speichern.



E-Mail-Adressen löschen

Inhaber, Administratoren und Mitglieder mit der Berechtigung zum Erstellen von E-Mail-Adressen für Unterhaltungen können die E-Mail-Adresse für jeden Channel oder jede DM, an dem bzw. der sie beteiligt sind, löschen. Wenn die E-Mail-Adresse einer Unterhaltung gelöscht wird, werden E-Mails, die an diese Adresse gesendet werden, nicht in Slack gepostet.

Öffne auf deinem Desktop den Channel oder die DM. Klicke im Header der Unterhaltung auf den/die Namen des Channels oder Mitglieds.

Wähle im Tab Info die Option E-Mails an diesen [Channel] oder diese [Unterhaltung] senden aus. Klicke unter der E-Mail-Adresse auf Adresse löschen. Klicke zum Bestätigen auf E-Mail-Adresse löschen.



E-Mail-Add-on verwenden

Gmail Outlook Versand von E-Mails an Slack Gehe zur Seite Slack für Gmail im Google Workspace-Marketplace, um das Slack-Add-on für Gmail zu installieren. Wenn du das Add-on nicht installieren kannst, wende dich bitte an eine Google Workspace-Administratorin oder einen Google Workspace-Administrator in deinem Unternehmen, damit sie oder er Slack in der Google Workspace-Administrator-Konsole für Gmail genehmigen kann. Klicke nach der Installation des Add-on auf das Slack-Symbol in der rechten Seitenleiste, um dein Gmail-Konto mit Slack zu verbinden. Öffne nach Aufforderung eine E-Mail und klicke auf Mit Slack verbinden. Um eine E-Mail an Slack zu senden, klicke auf das Slack-Symbol in der rechten Seitenleiste und wähle Nach Channels und Leuten suchen. Wähle im Dropdown-Menü einen Workspace, gib anschließend den Namen eines Channels oder einer Person ein und drücke auf die Eingabetaste oder wähle den entsprechenden Namen aus. Klicke auf An [name] senden. Klicke auf Anzeigen, um deine E-Mail in Slack zu sehen.

Gmail und Slack trennen Gehe zu Google Workspace-Marketplace. Klicke auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und wähle dann Apps verwalten. Suche Slack und klicke dann auf Verwalten. Klicke auf Entfernen. Tipp: Wenn du Google Workspace nicht verwendest, kannst du das Add-on aus dem Ordner Add-ons in deinen Gmail-Einstellungen entfernen. Danach läuft es folgendermaßen ab: Das Outlook-E-Mail-Add-in ist nur für Office 365 verfügbar. Es wird nicht für Kunden mit lokalem Microsoft Exchange unterstützt.

Es wird nur das Exchange-Mail-Protokoll unterstützt. Daher kannst du das Add-In nicht verwenden, wenn dein Outlook-Client für den Empfang von Nachrichten mit POP/IMAP eingerichtet ist.

Lokale SharePoint-Installationen oder Office 365-Pläne, die auf einer nationalen Cloud-Bereitstellung von Microsoft gehostet werden (einschließlich Office 365 für die US- Regierung, Office 365 Deutschland und Office 365, das von 21Vianet (China) betrieben wird) werden aktuell nicht unterstützt.



E-Mails an Slack senden Gehe zur Seite Slack für Outlook in Microsoft AppSource. Klicke auf Jetzt holen und befolge die Anweisungen. Wenn du das Add-in nicht selbst installieren kannst, wende dich bitte an einen Office 365-Administrator in deinem Unternehmen. Nach der Installation des Add-in kannst du Outlook mit deinem Slack-Workspace verbinden. Wenn du die Desktop-App von Outlook verwendest, klicke in der Symbolleiste auf das Slack-Symbol und wähle Mit Slack verbinden. Wenn du Outlook in einem Browser verwendest, öffne eine E-Mail, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Slack für Outlook. Um eine E-Mail von der Desktop-App von Outlook an Slack zu senden, öffne eine E-Mail und klicke auf das Slack-Symbol, um den Namen eines Channels oder einer Person aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. Klicke zum Senden der E-Mail auf An Slack senden. Um eine E-Mail von Outlook in einem Browser an Slack zu senden, öffne eine E-Mail, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle An Slack senden. Wähle den Namen eines Channels oder einer Person aus dem Dropdown-Menü und klicke dann auf An Slack senden. Hinweis: Wenn du Probleme mit der Verbindung zwischen Slack und Outlook hast, versuche es mit Google Chrome oder Mozilla Firefox und starte dann die Outlook-Desktop-App neu. Outlook und Slack trennen Melde dich bei der Desktop-App von Outlook an. Klicke auf Add-ins holen in der Symbolleiste. Klicke auf Meine Add-ins. Suche Slack für Outlook und klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Entfernen.



Weiterleitungsadresse einstellen

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Tab-Leiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf Nachrichten & Medien. Scrolle nach unten zu Deine E-Mails bei Slack und klicke dann auf Weiterleitungsadresse anfordern. Slack generiert anschließend eine Weiterleitungs-E-Mail-Adresse. Klicke auf Kopieren. Anschließend kannst du mit der Weiterleitungsadresse eine Weiterleitungsregel in deinem E-Mail-Client einrichten. Wenn du keine E-Mails mehr weiterleiten musst, rufe den Ordner Nachrichten & Medien in deinen persönlichen Einstellungen auf. Klicke unter deiner Weiterleitungsadresse auf Diese Adresse deaktivieren.

Hinweis: Wenn von dir gesendete E-Mails an Slack nicht zugestellt werden, wurden eingehende E-Mails für deinen Workspace oder deine Organisation möglicherweise deaktiviert. Bitte einen Inhaber oder Administrator um Hilfe.