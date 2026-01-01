Grâce à Slack, vous pouvez conserver toutes vos communications professionnelles, y compris vos e-mails, au même endroit. Il existe plusieurs manières d’envoyer des e-mails dans Slack : tout dépend de votre forfait et de la façon dont vous souhaitez utiliser les e-mails envoyés sur votre espace de travail.

Remarque : si votre organisation Enterprise se conforme à la législation HIPAA, vous ne pouvez pas envoyer des e-mails dans Slack.



Comment envoyer des e-mails dans Slack



Envoyer un e-mail dans un canal ou un message direct

Par défaut, tout membre d’un canal peut obtenir une adresse e-mail pour ce canal ou pour un message privé. Une fois cette adresse obtenue, toute personne la connaissant peut l’utiliser pour envoyer des e-mails dans Slack.

Remarque : si vous travaillez avec des personnes appartenant à d’autres organisations dans des canaux, chaque organisation peut créer une adresse e-mail de canal unique. Les e-mails envoyés vers ce canal seront visibles par tous les membres.

Obtenir l’adresse e-mail d’une conversation

Ordinateur API Sur votre ordinateur, ouvrez le canal ou le message direct vers lequel vous souhaitez envoyer des e-mails. Cliquez sur le(s) nom(s) du canal ou du membre dans l’en-tête de la conversation.

À partir de l’onglet À propos, sélectionnez Envoyer des e-mails à ce [canal] ou [conversation]. Cliquez sur Obtenir une adresse e-mail. Si vous souhaitez définir une règle de transfert automatique depuis votre fournisseur de messagerie ou ajouter l’adresse e-mail à votre carnet d’adresses, cliquez sur Copier à côté de l’adresse e-mail. Si vous avez créé une adresse e-mail de canal, Slack publiera un message que vous serez le/la seul(e) à voir. Celui-ci sera accompagné d’un prompt visant à informer les autres membres qu’une adresse e-mail a été créée. Cliquez sur Partager une adresse e-mail pour publier un message sur le canal avec tous les détails que vous souhaitez inclure. Dans le cas contraire, cliquez sur Ignorer. Ouvrez le canal ou le message direct vers lequel vous souhaitez envoyer un e-mail. Appuyez sur le ou les noms des canaux ou des membres dans l’en-tête de la conversation. Sélectionnez Copier l’e-mail du canal .

Remarque : les propriétaires et les administrateurs ont la possibilité de gérer les autorisations de création d’adresses e-mail par les membres pour les canaux et les messages directs. Si cette option ne s’affiche pas, contactez un propriétaire ou un administrateur pour obtenir de l’aide.

Personnaliser l’apparence de l’e-mail

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une image et un nom personnalisé aux e-mails publiés dans Slack pour qu’ils soient plus facilement reconnaissables par les utilisateurs.

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct avec une adresse e-mail. Cliquez sur le(s) nom(s) du canal ou du membre dans l’en-tête de la conversation.

À partir de l’onglet À propos, sélectionnez Envoyer des e-mails à ce [canal] ou [conversation]. Cliquez sur Personnaliser l’apparence de l’e-mail . Sous Icône de l’e-mail, ouvrez le menu déroulant pour charger une image ou choisir un émoji qui s’affichera avec vos e-mails publiés dans Slack. Sous Nom de l’e-mail, saisissez un libellé pour vos e-mails. Cliquez sur Enregistrer les modifications.



Supprimer une adresse e-mail

Les propriétaires, les administrateurs et les membres autorisés à créer des adresses e-mail pour des conversations peuvent supprimer l’adresse e-mail de n’importe quel canal ou message direct dont ils font partie. Si l’adresse e-mail d’une conversation est supprimée, les e-mails qui y sont envoyés ne seront pas publiés dans Slack.

Sur votre ordinateur, ouvrez le canal ou le message direct. Cliquez sur le(s) nom(s) du canal ou du membre dans l’en-tête de la conversation.

À partir de l’onglet À propos, sélectionnez Envoyer des e-mails à ce [canal] ou [conversation]. Sous l’adresse e-mail, cliquez sur Supprimer l’adresse. Cliquez sur Supprimer l’adresse e-mail pour confirmer.



Utiliser un module complémentaire de messagerie électronique

Gmail Outlook Envoyer des e-mails à Slack Pour installer le module complémentaire dans Gmail, accédez à la page Slack pour Gmail dans le Google Workspace Marketplace. Si vous ne parvenez pas à installer le module complémentaire, demandez à l’un des administrateurs Google Workspace de votre entreprise d’approuver Slack dans Gmail à partir de la console d’administration Google Workspace. Une fois le module complémentaire installé, cliquez sur l’icône Slack dans la barre latérale droite pour connecter votre compte Gmail à Slack. Quand vous y serez invité, ouvrez un e-mail et cliquez sur Connecter à Slack. Pour envoyer un e-mail à Slack, cliquez sur l’icône Slack dans la barre latérale droite et sélectionnez Rechercher des canaux et des personnes. Choisissez un espace de travail dans le menu déroulant, puis saisissez le nom d’un canal ou d’une personne et appuyez sur Entrée ou sélectionnez son nom. Cliquez sur Envoyer à [name]. Cliquez sur Afficher pour voir votre e-mail dans Slack.

Annuler l’association de Gmail et de Slack Rendez-vous sur le Google Workspace Marketplace. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée en haut à droite, puis sélectionnez Gérer les applications. Recherchez Slack, puis cliquez sur Gérer. Cliquez sur Supprimer. Conseil : si vous n’utilisez pas le Google Workspace Marketplace, vous pouvez supprimer le module complémentaire dans la section Modules complémentaires de vos paramètres Gmail. Suite possible Le complément de messagerie Outlook n’est disponible que pour Office 365. Il n’est pas pris en charge pour les clients Microsoft Exchange sur site.

Seul le protocole e-mail Exchange est pris en charge. Vous ne serez donc pas en mesure d’utiliser le module complémentaire si votre client Outlook est configuré de manière à recevoir des messages par POP/IMAP.

Les installations de SharePoint sur site et les forfaits Office 365 hébergés sur un déploiement de Microsoft dans un cloud national (dont Office 365 U.S. Government, Office 365 Allemagne et Office 365 géré par 21Vianet en Chine) ne sont actuellement pas prises en charge.



Envoyer des e-mails à Slack Accédez à la page Slack pour Outlook dans Microsoft AppSource. Cliquez sur Obtenir maintenant et suivez les instructions. Si vous ne parvenez pas à installer le module complémentaire vous-même, demandez de l’aide à un administrateur Office 365 de votre entreprise. Une fois le module complémentaire installé, connectez Outlook à votre espace de travail Slack. Si vous utilisez l’application Outlook pour ordinateur, cliquez sur l’icône Slack dans la barre d’outils et sélectionnez Connecter à Slack. Si vous utilisez Outlook dans un navigateur, ouvrez un e-mail et cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Slack pour Outlook. Pour envoyer un e-mail à Slack depuis l’application Outlook pour ordinateur, ouvrez un e-mail et cliquez sur l’icône Slack pour sélectionner le nom d’un canal ou d’une personne dans le menu déroulant. Cliquez sur Envoyer à Slack pour envoyer l’e-mail. Pour envoyer un e-mail à Slack lorsque vous utilisez Outlook dans un navigateur, ouvrez un e-mail et cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Envoyer à Slack. Sélectionnez le nom d’un canal ou d’une personne dans le menu déroulant, puis cliquez sur Envoyer à Slack. Remarque : si vous rencontrez des problèmes pour connecter Slack et Outlook, essayez d’utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox, puis redémarrez l’application Outlook pour ordinateur. Dissocier Outlook et Slack Connectez-vous à l’application Outlook pour ordinateur. Cliquez sur Obtenir des modules complémentaires dans la barre d’outils. Cliquez sur Mes modules complémentaires. Recherchez Slack pour Outlook et cliquez sur l’icône à trois points . Cliquez sur Supprimer.



Configurer une adresse de transfert

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre d’onglets. Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Messages et médias. Faites défiler vers le bas jusqu’à Transférer des e-mails dans Slack et cliquez ensuite sur Obtenir une adresse e-mail de transfert. Slack générera ensuite une adresse e-mail de transfert. Cliquez sur Copier et utilisez l’adresse e-mail de transfert pour créer une règle de transfert dans votre client de messagerie si vous le souhaitez. Si vous devez arrêter le transfert de vos e-mails, cliquez sur la section Messages et médias dans vos préférences. En dessous de votre adresse de transfert, cliquez sur Désactiver cette adresse.

Remarque : si les e-mails que vous envoyez à Slack ne parviennent pas à leur destinataire, les messages entrants ont peut-être été désactivés pour votre espace de travail ou votre organisation. Demandez de l’aide à un propriétaire ou à un administrateur.