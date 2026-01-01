Defina um lembrete
Defina lembretes no Slack para ajudar você a se lembrar de concluir um afazer. Ao se definir um lembrete, é possível escolher a data e a hora para receber uma notificação.
Criar lembretes
Os lembretes associam uma data de vencimento aos seus afazeres. Ao criar um lembrete, você receberá uma notificação e verá um selo nas guias Afazeres e Atividade quando a data e a hora chegarem.
Criar um lembrete personalizado
Computador
Dispositivo móvel
- Clique na guia Afazeres na sua barra lateral.
- Clique em Adicionar afazer no canto superior direito da lista.
- Insira os detalhes do seu afazer e clique em Adicionar lembrete.
- Escolha um horário na lista ou selecione Personalizado para definir um.
- Clique em Adicionar.
- Na guia Início, toque em Afazeres na parte superior da tela.
- Toque no sinal de mais.
- Insira os detalhes do seu afazer e selecione Concluir.
- Selecione a data e a hora do seu lembrete.
- Toque no ícone de marca de seleção.
Usar uma mensagem ou um arquivo para criar um lembrete
Computador
Dispositivo móvel
- Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem ou um arquivo em qualquer conversa.
- Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da mensagem ou do arquivo e selecione Lembrar-me disto.
- Escolha um horário na lista ou selecione Personalizado para definir um.
- Toque e segure uma mensagem ou um arquivo em qualquer conversa.
- Toque em Lembrar-me.
- Escolha um horário na lista ou selecione Personalizado para definir um.
Usar um item em uma lista para criar um lembrete
- Em uma lista no computador, passe o cursor do mouse sobre um item e clique em Abrir item.
- Clique em Mais ações e selecione Lembrar-me disto.
- Escolha um horário ou selecione Personalizado para definir um.
Usar uma data em um canvas para criar um lembrete
- Em um canvas no computador, comece a digitar uma data. Você pode escrevê-la como um dia (“amanhã” ou “terça-feira”), uma data (31 de dezembro) ou no formato dia/mês/ano (31/12/2027).
- Selecione a data para adicioná-la ao canvas.
- Passe o cursor do mouse sobre a data e clique em Adicionar lembrete.
- Escolha um horário ou selecione Horário personalizado.
Dica: também é possível pedir ao Slackbot que crie lembretes para você.
Definir lembretes para canais
Quando você definir um lembrete em um canal, o Slack enviará uma mensagem ao canal com a descrição do lembrete na data e na hora escolhidas. Os lembretes de canal são mais adequados para lembretes simples de equipe. Para mensagens mais complexas, recomendamos a criação de um fluxo de trabalho usando o modelo de mensagem programada ou criando uma tarefa do Slackbot.
Observação: convidados não podem criar lembretes de canal.
Computador
Dispositivo móvel
- Digite /lembrar no campo de mensagem para selecioná-lo no menu de atalhos.
- No campo de mensagem, insira os detalhes do seu lembrete no seguinte formato: /lembrar [#canal] [o quê] [quando]. Por exemplo: /lembrar #equipe-marketing de enviar as despesas toda quinta-feira.
- Envie a mensagem para programar o lembrete.
- Em um canal ou uma MD, toque no campo de mensagem.
- No campo de mensagem, insira os detalhes do seu lembrete no seguinte formato: /lembrar [#canal] [o quê] [quando]. Por exemplo: /lembrar #equipe-marketing de enviar as despesas toda quinta-feira.
- Envie a mensagem para programar o lembrete.
Observação: você pode definir lembretes para repetir por dia (como toda segunda-feira), mas não por período (como a cada hora). Para uma melhor experiência, recomendamos usar o formato de data e hora em português.
Filtrar e classificar lembretes em Afazeres
Você pode filtrar e classificar seus afazeres por data de vencimento do lembrete para acompanhar o que ainda precisa ser concluído.
Filtrar lembretes
Computador
Dispositivo móvel
- Em Afazeres, clique no botão de filtrar.
- Em Lembretes, marque a caixa ao lado dos lembretes que você quer que apareçam na lista: Afazeres em atraso com lembretes no passado, Próximos lembretes com datas de vencimento no futuro e Nenhum lembrete programado para afazeres sem lembrete.
- Clique no botão de fechar.
- Em Início, toque em Afazeres na parte superior.
- Toque no [ícone] botão de filtrar.
- Em Filtrar, marque a caixa ao lado dos lembretes que você quer que apareçam na lista: Afazeres em atraso com lembretes no passado, Próximos lembretes com datas de vencimento no futuro e Nenhum lembrete programado para afazeres sem lembrete.
Classificar lembretes
Computador
Dispositivo móvel
- Em Afazeres, clique no botão de classificar.
- Em Classificar por, decida se quer classificar os lembretes por Data de vencimento, Data de criação mais antiga ou Data de criação mais recente.
- Em Início, toque em Afazeres na parte superior.
- Toque no botão de filtrar.
- Em Classificar, decida se quer classificar os lembretes por Data de vencimento, Data de criação mais antiga ou Data de criação mais recente.
Dica: crie visualizações de filtro adicionais para lembretes na guia Atividade.
Como gerenciar lembretes
Você pode adicionar, editar ou limpar lembretes na guia Afazeres.
Lembretes de afazeres
Computador
Dispositivo móvel
- Clique em Afazeres na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre um afazer e clique em Editar lembrete.
- Para escolher uma nova data de vencimento, selecione um novo horário ou clique em Personalizado.
- Para remover um lembrete de um afazer, clique em Limpar data de vencimento.
- Em Início, toque em Afazeres na parte superior.
- Escolha o item que você quer gerenciar e toque no ícone de reagendar.
- Para escolher uma nova data de vencimento, selecione um novo horário ou toque em Personalizado.
- Para remover um lembrete de um afazer, selecione Limpar lembrete.
Lembretes em canais
Os lembretes em canais não podem ser editados, mas é possível excluí-los ou recriá-los se necessário. Para excluir um lembrete de canal, siga as etapas abaixo no canal onde o Slack envia a mensagem de lembrete.
Computador
Dispositivo móvel
- Digite /lembrar lista no campo de mensagem e envie sua mensagem.
- Uma mensagem que só você pode ver será exibida, mostrando os lembretes de canal que você pode excluir. Encontre o lembrete na lista e clique em Excluir.
- Toque no campo de mensagem.
- Digite /lembrar lista e envie sua mensagem.
- Uma mensagem que só você pode ver será exibida, mostrando os lembretes de canal que você pode excluir. Encontre o lembrete na lista e toque em Excluir.
Definir um horário padrão do lembrete
Por padrão, os lembretes que você definir para um dia específico (como “amanhã” ou “toda terça-feira”) serão enviados às 9h no seu fuso horário. Você pode ajustar essa opção, se quiser:
- No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.
- Selecione Preferências no menu.
- Na opção Definir um horário padrão para as notificações de lembrete, clique em uma opção no menu suspenso.
Quem pode usar este recurso?
- Todos os membros e convidados
- Disponível em todos os planos