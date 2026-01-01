Defina lembretes no Slack para ajudar você a se lembrar de concluir um afazer. Ao se definir um lembrete, é possível escolher a data e a hora para receber uma notificação.



Criar lembretes

Os lembretes associam uma data de vencimento aos seus afazeres. Ao criar um lembrete, você receberá uma notificação e verá um selo nas guias Afazeres e Atividade quando a data e a hora chegarem.

Criar um lembrete personalizado

Computador Dispositivo móvel Clique na guia Afazeres na sua barra lateral. Clique em Adicionar afazer no canto superior direito da lista. Insira os detalhes do seu afazer e clique em Adicionar lembrete. Escolha um horário na lista ou selecione Personalizado para definir um. Clique em Adicionar. Na guia Início, toque em Afazeres na parte superior da tela. Toque no sinal de mais. Insira os detalhes do seu afazer e selecione Concluir. Selecione a data e a hora do seu lembrete. Toque no ícone de marca de seleção.



Usar uma mensagem ou um arquivo para criar um lembrete

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem ou um arquivo em qualquer conversa. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da mensagem ou do arquivo e selecione Lembrar-me disto. Escolha um horário na lista ou selecione Personalizado para definir um. Toque e segure uma mensagem ou um arquivo em qualquer conversa. Toque em Lembrar-me. Escolha um horário na lista ou selecione Personalizado para definir um.



Usar um item em uma lista para criar um lembrete

Em uma lista no computador, passe o cursor do mouse sobre um item e clique em Abrir item. Clique em Mais ações e selecione Lembrar-me disto. Escolha um horário ou selecione Personalizado para definir um.



Usar uma data em um canvas para criar um lembrete

Em um canvas no computador, comece a digitar uma data. Você pode escrevê-la como um dia (“amanhã” ou “terça-feira”), uma data (31 de dezembro) ou no formato dia/mês/ano (31/12/2027). Selecione a data para adicioná-la ao canvas. Passe o cursor do mouse sobre a data e clique em Adicionar lembrete. Escolha um horário ou selecione Horário personalizado.

Dica: também é possível pedir ao Slackbot que crie lembretes para você.



Definir lembretes para canais

Quando você definir um lembrete em um canal, o Slack enviará uma mensagem ao canal com a descrição do lembrete na data e na hora escolhidas. Os lembretes de canal são mais adequados para lembretes simples de equipe. Para mensagens mais complexas, recomendamos a criação de um fluxo de trabalho usando o modelo de mensagem programada ou criando uma tarefa do Slackbot.

Observação: convidados não podem criar lembretes de canal.

Computador Dispositivo móvel Digite /lembrar no campo de mensagem para selecioná-lo no menu de atalhos. No campo de mensagem, insira os detalhes do seu lembrete no seguinte formato: /lembrar [#canal] [o quê] [quando]. Por exemplo: /lembrar #equipe-marketing de enviar as despesas toda quinta-feira. Envie a mensagem para programar o lembrete. Em um canal ou uma MD, toque no campo de mensagem. No campo de mensagem, insira os detalhes do seu lembrete no seguinte formato: /lembrar [#canal] [o quê] [quando]. Por exemplo: /lembrar #equipe-marketing de enviar as despesas toda quinta-feira. Envie a mensagem para programar o lembrete.

Observação: você pode definir lembretes para repetir por dia (como toda segunda-feira), mas não por período (como a cada hora). Para uma melhor experiência, recomendamos usar o formato de data e hora em português.



Filtrar e classificar lembretes em Afazeres

Você pode filtrar e classificar seus afazeres por data de vencimento do lembrete para acompanhar o que ainda precisa ser concluído.



Filtrar lembretes

Computador Dispositivo móvel Em Afazeres, clique no botão de filtrar. Em Lembretes, marque a caixa ao lado dos lembretes que você quer que apareçam na lista: Afazeres em atraso com lembretes no passado, Próximos lembretes com datas de vencimento no futuro e Nenhum lembrete programado para afazeres sem lembrete. Clique no botão de fechar. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque no [ícone] botão de filtrar. Em Filtrar, marque a caixa ao lado dos lembretes que você quer que apareçam na lista: Afazeres em atraso com lembretes no passado, Próximos lembretes com datas de vencimento no futuro e Nenhum lembrete programado para afazeres sem lembrete.



Classificar lembretes

Computador Dispositivo móvel Em Afazeres, clique no botão de classificar. Em Classificar por, decida se quer classificar os lembretes por Data de vencimento, Data de criação mais antiga ou Data de criação mais recente. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque no botão de filtrar. Em Classificar, decida se quer classificar os lembretes por Data de vencimento, Data de criação mais antiga ou Data de criação mais recente.

Dica: crie visualizações de filtro adicionais para lembretes na guia Atividade.



Como gerenciar lembretes

Você pode adicionar, editar ou limpar lembretes na guia Afazeres.

Lembretes de afazeres

Computador Dispositivo móvel Clique em Afazeres na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre um afazer e clique em Editar lembrete. Para escolher uma nova data de vencimento, selecione um novo horário ou clique em Personalizado. Para remover um lembrete de um afazer, clique em Limpar data de vencimento. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Escolha o item que você quer gerenciar e toque no ícone de reagendar. Para escolher uma nova data de vencimento, selecione um novo horário ou toque em Personalizado. Para remover um lembrete de um afazer, selecione Limpar lembrete.



Lembretes em canais

Os lembretes em canais não podem ser editados, mas é possível excluí-los ou recriá-los se necessário. Para excluir um lembrete de canal, siga as etapas abaixo no canal onde o Slack envia a mensagem de lembrete.

Computador Dispositivo móvel Digite /lembrar lista no campo de mensagem e envie sua mensagem. Uma mensagem que só você pode ver será exibida, mostrando os lembretes de canal que você pode excluir. Encontre o lembrete na lista e clique em Excluir. Toque no campo de mensagem. Digite /lembrar lista e envie sua mensagem. Uma mensagem que só você pode ver será exibida, mostrando os lembretes de canal que você pode excluir. Encontre o lembrete na lista e toque em Excluir.



Definir um horário padrão do lembrete

Por padrão, os lembretes que você definir para um dia específico (como “amanhã” ou “toda terça-feira”) serão enviados às 9h no seu fuso horário. Você pode ajustar essa opção, se quiser:

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Preferências no menu. Na opção Definir um horário padrão para as notificações de lembrete, clique em uma opção no menu suspenso.