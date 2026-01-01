Richte in Slack Erinnerungen ein, damit du nicht vergisst, ein To-do zu erledigen. Wenn du eine Erinnerung einrichtest, kannst du ein Datum und eine Uhrzeit auswählen, zu der du eine Erinnerungsbenachrichtigung erhalten möchtest.



Erinnerungen einrichten

Mit Erinnerungen kannst du deinen To-dos ein Fälligkeitsdatum zuweisen. Wenn du eine Erinnerung eingerichtet hast, erhältst du eine Benachrichtigung und siehst ein Badge auf den Tabs To-dos und Aktivität, sobald der Termin ansteht.

Benutzerdefinierte Erinnerung erstellen

Desktop Mobile Messaging Klicke auf den Tab Später in der Seitenleiste. Klicke in der oberen rechten Ecke der Liste auf To-do hinzufügen. Gib die Details deines To-dos ein und klicke auf Erinnerung hinzufügen. Wähle einen Zeitpunkt aus der Liste aus oder wähle Benutzerdefiniert, um einen eigenen Zeitpunkt festzulegen. Klicke auf Hinzufügen. Tippe auf dem Tab Home oben auf dem Bildschirm auf To-dos. Tippe auf das Pluszeichen. Gib die Details deines To-dos ein und wähle Fertig aus. Wähle ein Datum und eine Uhrzeit für die Erinnerung aus. Tippe auf das Häkchen-Symbol.



Erinnerung aus einer Nachricht oder Datei einrichten

Desktop Mobil Bewege in einer Unterhaltung den Mauszeiger über eine Nachricht oder Datei. Klicke oben rechts in der Nachricht oder Datei auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle die Option Erinnere mich daran aus. Wähle einen Zeitpunkt aus der Liste aus oder wähle Benutzerdefiniert, um einen eigenen Zeitpunkt festzulegen. Tippe in einer Unterhaltung auf eine Nachricht oder Datei und halte sie gedrückt. Tippe auf Erinnere mich. Wähle einen Zeitpunkt aus der Liste aus oder wähle Benutzerdefiniert, um einen eigenen Zeitpunkt festzulegen.



Erinnerung aus einem Element in einer Liste einrichten

Zeige in einer Liste auf dem Desktop mit der Maus auf ein Element und klicke auf Element öffnen. Klicke auf Weitere Aktionen und wähle dann Erinnere mich daran aus. Wähle einen Zeitpunkt aus oder wähle Benutzerdefiniert, um einen eigenen Zeitpunkt festzulegen.



Erinnerung aus einem Datum in einem Canvas einrichten

Beginne in einem Canvas auf dem Desktop mit der Eingabe eines Datums. Du kannst es als Tag („morgen“ oder „Dienstag“), als Datum (31. Dezember) oder im Format Monat-Tag-Jahr (31.12.2027) schreiben. Wähle das Datum aus, um es dem Canvas hinzuzufügen. Bewege den Mauszeiger über das Datum und wähle dann Erinnerung hinzufügen. Wähle einen Zeitpunkt aus oder wähle Benutzerdefiniert ..., um einen eigenen Zeitpunkt festzulegen.

Tipp: Du kannst Slackbot auch bitten, Erinnerungen für dich zu erstellen.



Es werden Erinnerungen für Channels eingerichtet

Wenn du in einem Channel eine Erinnerung einrichtest, sendet Slack zum von dir gewählten Datum und zur gewählten Uhrzeit eine Nachricht mit der Beschreibung der Erinnerung an den Channel. Channel-Erinnerungen eignen sich am besten für einfache Team-Erinnerungen. Für komplexere Nachrichten empfehlen wir, einen Workflow mithilfe der Vorlage für geplante Nachrichten oder eine Slackbot-Aufgabe zu erstellen.

Hinweis: Gäste können keine Channel-Erinnerungen erstellen.

Desktop Mobile Messaging Gib /erinnere in das Nachrichtenfeld ein und wähle es im Aktionsmenü aus. Gib im Nachrichtenfeld die Details für deine Erinnerung in diesem Format ein: /erinnere [#channel] [was] [wann]. Bsp.: /erinnere #marketing-team muss jeden Donnerstag Spesenabrechnungen einreichen. Sende deine Nachricht, um die Erinnerung zu planen. Tippe in einem Channel oder in einer DM auf das Nachrichtenfeld. Gib im Nachrichtenfeld die Details für deine Erinnerung in diesem Format ein: /erinnere [#channel] [was] [wann]. Bsp.: /erinnere #marketing-team muss jeden Donnerstag Spesenabrechnungen einreichen. Sende deine Nachricht, um die Erinnerung zu planen.

Hinweis: Erinnerungen können so eingestellt werden, dass sie sich tageweise wiederholen (z. B. jeden Montag), aber nicht in Zeitschritten (z. B. jede Stunde). Für eine optimale Benutzererfahrung empfehlen wir die Verwendung des amerikanischen Datums- und Zeitformats.



Erinnerungen aus den To-dos filtern und sortieren

Du kannst deine To-dos nach den Fälligkeitsterminen der Erinnerungen filtern und sortieren, um den Überblick darüber zu behalten, was noch erledigt werden muss.



Erinnerungen filtern

Desktop Mobile Messaging Klicke von To-dos aus auf den Filter-Button. Setze unter Erinnerungen ein Häkchen neben den Erinnerungen, die in der Liste erscheinen sollen: Überfällige To-dos mit Erinnerungen in der Vergangenheit, Anstehende Erinnerungen mit Terminen in der Zukunft und Keine Erinnerung geplant für To-dos ohne Erinnerung. Klicke auf den Schließen-Button. Tippe von Home aus oben auf To-dos . Tippe auf den [Symbol] Filter-Button. Setze unter Filter ein Häkchen neben den Erinnerungen, die in der Liste erscheinen sollen: Überfällige To-dos mit Erinnerungen in der Vergangenheit, Anstehende Erinnerungen mit Terminen in der Zukunft und Keine Erinnerung geplant für To-dos ohne Erinnerung.



Erinnerungen sortieren

Desktop Mobile Messaging Klicke von To-dos aus auf den Sortier-Button. Wähle unter Sortieren nach aus, ob du die Erinnerungen nach Fälligkeitsdatum, Frühestes Erstellungsdatum, oder Spätestes Erstellungsdatum sortieren möchtest. Tippe von Home aus oben auf To-dos . Tippe auf den Filter-Button. Wähle unter Sortieren aus, ob du die Erinnerungen nach Fälligkeitsdatum, Frühestes Erstellungsdatum, oder Spätestes Erstellungsdatum sortieren möchtest.

Tipp: Erstelle in Aktivität weitere Filteransichten für Erinnerungen.



Erinnerungen verwalten

Auf dem Tab To-dos kannst du Erinnerungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

To-do-Erinnerungen

Desktop Mobile Messaging Klicke in der Seitenleiste auf To-dos . Bewege den Mauszeiger über ein To-do und klicke auf Erinnerung bearbeiten. Wähle, um ein neues Fälligkeitsdatum auszuwählen, eine neue Uhrzeit aus oder klicke auf Benutzerdefiniert. Klicke, um eine Erinnerung aus einer Aufgabe zu entfernen, auf Fälligkeitsdatum löschen. Tippe von Home aus oben auf To-dos. Wähle das Element aus, das du bearbeiten möchtest, und tippe auf das Symbol zum Neuplanen. Wähle, um ein neues Fälligkeitsdatum auszuwählen, eine neue Uhrzeit aus oder tippe auf Benutzerdefiniert. Wähle, um eine Erinnerung aus einem To-do zu entfernen, Erinnerung löschenaus.



Erinnerungen in Channels

Erinnerungen in Channels können nicht bearbeitet werden, aber du kannst sie bei Bedarf löschen und neu erstellen. Wenn du eine Channel-Erinnerung löschen möchtest, führe die folgenden Schritte in dem Channel aus, in den Slack die Erinnerungsnachricht sendet.

Desktop Mobile Messaging Tippe /erinnere Liste in das Nachrichtenfeld und sende dann deine Nachricht. Es erscheint eine Nachricht, die nur für dich sichtbar ist und dir die Channel-Erinnerungen anzeigt, die du löschen kannst. Suche die Erinnerung in der Liste und klicke dann auf Löschen. Tippe auf das Nachrichtenfeld. Tippe auf /erinnere Liste und sende deine Nachricht. Es erscheint eine Nachricht, die nur für dich sichtbar ist und dir die Channel-Erinnerungen anzeigt, die du löschen kannst. Suche die Erinnerung in der Liste und tippe dann auf Löschen.



Standard-Erinnerungszeit festlegen

Standardmäßig werden Erinnerungen, die du für einen bestimmten Tag (z. B. „morgen“ oder „jeden Dienstag“) festlegst, um 9 Uhr in deiner Zeitzone zugestellt. Wenn du möchtest, kannst du das anpassen:

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Wähle unter Standardzeit für Erinnerungsbenachrichtigungen festlegen eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.