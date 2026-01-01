Imposta un promemoria
Imposta promemoria in Slack per aiutarti a ricordare di completare una cosa da fare. Quando imposti un promemoria, puoi scegliere la data e l’ora in cui ricevere la relativa notifica.
Creare promemoria
I promemoria associano una data di scadenza alle tue cose da fare. Quando imposti un promemoria, riceverai una notifica e visualizzerai un badge sulle schede Cose da fare e Attività alla data e all’ora stabilite.
Crea un promemoria personalizzato
Desktop
Mobile
- Clicca sulla scheda Cose da fare nella barra laterale.
- Clicca su Aggiungi cosa da fare nell’angolo in alto a destra dell’elenco.
- Inserisci i dettagli della cosa da fare e clicca su Aggiungi promemoria.
- Scegli un orario dall’elenco oppure seleziona Personalizza per impostarne uno a tua scelta.
- Clicca su Aggiungi.
- Dalla scheda Home , tocca Cose da fare nella parte superiore dello schermo.
- Tocca il segno più .
- Inserisci i dettagli della cosa da fare e seleziona Fatto.
- Seleziona una data e un’ora per il promemoria.
- Tocca l’icona Segno di spunta .
Creare un promemoria da un messaggio o un file
Desktop
Dispositivo mobile
- In qualsiasi conversazione, passa il puntatore su un messaggio o un file.
- Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra del messaggio o file, quindi seleziona Ricordamelo.
- Scegli un orario dall’elenco oppure seleziona Personalizza per impostarne uno a tua scelta.
- In qualsiasi conversazione, tocca e tieni premuto su un messaggio o un file.
- Tocca Ricordami.
- Scegli un orario dall’elenco oppure seleziona Personalizza per impostarne uno a tua scelta.
Creare un promemoria da un elemento di un elenco
- Da un elenco sul desktop, passa il puntatore del mouse su un elemento e clicca su Apri elemento .
- Clicca su Altre azioni , poi seleziona Ricordamelo.
- Scegli un orario oppure seleziona Personalizza per impostarne uno a tua scelta.
Creare un promemoria da una data in un canvas
- Da un canvas sul desktop, inizia a digitare una data. Puoi scriverla come giorno (“domani” o “martedì”), data (31 dicembre) o nel formato giorno/mese/anno (31/12/2027).
- Seleziona la data per aggiungerla al canvas.
- Passa il puntatore sulla data, quindi clicca su Aggiungi promemoria.
- Scegli un orario oppure seleziona Orario personalizzato per selezionarne uno personalizzato.
Suggerimento: Puoi anche chiedere a Slackbot di creare promemoria per te.
Imposta promemoria per i canali
Quando imposti un promemoria in un canale, Slack invierà un messaggio al canale con la descrizione del promemoria alla data e all’ora da te scelte. I promemoria di canale sono più adatti per semplici promemoria di team. Per messaggi più complessi, ti consigliamo di creare un workflow utilizzando il modello di messaggio programmato o creare un’attività di Slackbot.
Nota: Gli ospiti non possono creare promemoria di canale.
Desktop
Mobile
- Digita /ricorda nel campo messaggio e selezionalo dal menu Azioni rapide .
- Inserisci i dettagli del promemoria nel campo messaggio seguendo questo formato: /ricorda [#canale] [cosa] [quando]. Esempio: /ricorda a #team-marketing di inviare le spese ogni martedì.
- Invia il messaggio per pianificare il promemoria.
- Da un canale o un MD, tocca il campo messaggio.
- Inserisci i dettagli del promemoria nel campo messaggio seguendo questo formato: /ricorda [#canale] [cosa] [quando]. Esempio: /ricorda a #team-marketing di inviare le spese ogni martedì.
- Invia il messaggio per pianificare il promemoria.
Nota: Puoi impostare promemoria che si ripetano in giorni stabiliti (ad esempio, ogni lunedì), ma non sulla base di incrementi temporali (ad esempio, ogni ora). Per un’esperienza ottimale, ti consigliamo di utilizzare il formato di data e ora dell'inglese americano.
Filtra e ordina i promemoria delle Cose da fare
Puoi filtrare e ordinare le cose da fare in base alle date di scadenza dei promemoria, così da tenere traccia di quelle ancora da completare.
Filtra i promemoria
Desktop
Mobile
- Da Cose da fare , clicca sul pulsante Filtra .
- In Promemoria, seleziona la casella accanto ai promemoria che vuoi mostrare nell’elenco: Cose da fare scadute per le cose da fare con promemoria già scaduti, Promemoria in arrivo per i promemoria con data di scadenza futura e Nessun promemoria programmato per le cose da fare senza promemoria.
- Clicca sull’icona Chiudi .
- Da Home, tocca Cose da fare in alto.
- Tocca il pulsante Filtro [icona].
- In Filtro, seleziona la casella accanto ai promemoria che vuoi mostrare nell’elenco: Cose da fare scadute per le cose da fare con promemoria già scaduti, Promemoria in arrivo per i promemoria con data di scadenza futura e Nessun promemoria programmato per le cose da fare senza promemoria.
Ordina i promemoria
Desktop
Mobile
- Da Cose da fare, clicca sul pulsante Ordina .
- In Ordina per, scegli di ordinare i promemoria per Data di scadenza, Data di creazione meno recente o Data di creazione più recente.
- Da Home, tocca Cose da fare in alto.
- Tocca il pulsante Filtro .
- In Ordina, scegli di ordinare i promemoria per Data di scadenza, Data di creazione meno recente o Data di creazione più recente.
Suggerimento: crea visualizzazioni filtro aggiuntive per i promemoria in Attività.
Gestire i promemoria
Puoi aggiungere, modificare o eliminare i promemoria dalla scheda Cose da fare .
Promemoria per cose da fare
Desktop
Mobile
- Clicca su Cose da fare nella barra laterale.
- Passa il puntatore del mouse su una cosa da fare e clicca su Modifica promemoria .
- Per scegliere una nuova data di scadenza, seleziona un nuovo orario o clicca su Personalizza.
- Per rimuovere un promemoria da una cosa da fare, clicca su Cancella data di scadenza.
- Da Home, tocca Cose da fare in alto.
- Scegli l’elemento che vuoi gestire e tocca l’icona Riprogramma .
- Per scegliere una nuova data di scadenza, seleziona un nuovo orario o tocca Personalizza.
- Per eliminare un promemoria da una cosa da fare, seleziona Cancella promemoria.
Promemoria nei canali
I promemoria nei canali non possono essere modificati, ma puoi eliminarli e ricrearli se necessario. Per eliminare un promemoria di canale, segui i passaggi riportati di seguito nel canale in cui Slack invia il messaggio di promemoria.
Desktop
Mobile
- Digita /ricorda elenco nel campo messaggio, quindi invia il messaggio.
- Apparirà un messaggio visibile solo a te, che ti mostrerà i promemoria di canale che puoi eliminare. Trova il promemoria nell'elenco, quindi clicca su Elimina.
- Tocca il campo messaggio.
- Digita /ricorda elenco, quindi invia il messaggio.
- Apparirà un messaggio visibile solo a te, che ti mostrerà i promemoria di canale che puoi eliminare. Trova il promemoria nell'elenco, quindi tocca Elimina.
Impostare un orario di promemoria predefinito
Per impostazione predefinita, i promemoria impostati per un giorno specifico (come “domani” o “ogni martedì”) verranno recapitati alle 09:00 nel tuo fuso orario. Se lo desideri, puoi modificare questa opzione:
- Dal desktop, fai clic sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Sotto Imposta un orario predefinito per le notifiche di promemoria, seleziona un’opzione dal menu a discesa.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti
- Disponibile per tutti i piani