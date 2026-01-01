Configura recordatorios en Slack para que te acuerdes de tus tareas pendientes. Cuando estableces un recordatorio, puedes elegir una fecha y una hora para recibir una notificación.



Crear recordatorios

Los recordatorios añaden una fecha de vencimiento a tus tareas pendientes. Cuando creas un recordatorio, recibirás una notificación y verás una alerta en la pestaña Más tarde y Actividad cuando llegue la fecha y hora.

Crear un recordatorio personalizado

Ordenador Móvil Haz clic en la pestaña Tareas pendientes de tu barra lateral. Haz clic en Añadir tarea pendiente en la esquina superior derecha de la lista. Escribe los detalles de la tarea pendiente y haz clic en Añadir recordatorio. Elige una hora de la lista o selecciona Personalizada para elegir la que tu quieras. Haz clic en Añadir. En la pestaña Inicio, pulsa Tareas pendientes en la parte superior de la pantalla. Pulsa el signo más. Escribe los detalles de la tarea pendiente y selecciona Listo. Selecciona una fecha y una hora para tu recordatorio. Pulsa el icono de marca de verificación.



Crear un recordatorio desde un mensaje o un archivo

Ordenador Móvil En cualquier conversación, coloca el ratón sobre un mensaje o archivo. Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha del mensaje o el archivo y, a continuación, selecciona Recordarme esto. Elige una hora de la lista o selecciona Personalizada para elegir la que tu quieras. En cualquier conversación, mantén pulsado un mensaje o archivo. Pulsa Recordarme. Elige una hora de la lista o selecciona Personalizada para elegir la que tu quieras.



Crear un recordatorio desde un elemento de una lista

En una lista en el ordenador, pasa el ratón por encima de un elemento y haz clic en Abrir elemento. Haz clic en Más acciones y, después, selecciona Recordarme esto. Elige una hora o selecciona Personalizada para elegir la que tu quieras.



Crear un recordatorio desde una fecha en un canvas

Desde un canvas en el ordenador, comienza a escribir una fecha. Puedes escribir un día (como “mañana” o “el martes”), una fecha (como 31 de diciembre) o en el formato mes, día, año (12/31/2027). Selecciona la fecha para añadirla al canvas. Coloca el ratón sobre la fecha y, a continuación, selecciona Añadir recordatorio. Elige una hora o selecciona Hora personalizada para elegir la que tu quieras.

Consejo: También puedes pedir a Slackbot que cree recordatorios por ti.



Configurar recordatorios para canales

Cuando establezcas un recordatorio del canal, Slack enviará un mensaje al canal con la descripción del recordatorio en la fecha y hora que hayas elegido. Los recordatorios de canales funcionan mejor como sencillos recordatorios de equipo. Para mensajes más complejos, recomendamos crear un flujo de trabajo con la plantilla de envíos programados o crear una tarea de Slackbot.

Nota: Los invitados no pueden crear recordatorios del canal.

Ordenador Móvil Escribe /recordar en el campo de mensajes y selecciónalo desde el menú de accesos directos. En el campo de mensajes, escribe los detalles del recordatorio con este formato: /recordar [#canal] [qué] [cuándo]. Ej.: /recordar #equipo-marketing enviar los gastos cada jueves. Envía tu mensaje para programar el recordatorio. Desde un canal o mensaje directo, toca el campo de mensajes. En el campo de mensajes, escribe los detalles del recordatorio con este formato: /recordar [#canal] [qué] [cuándo]. Ej.: /recordar #equipo-marketing enviar los gastos cada jueves. Envía tu mensaje para programar el recordatorio.

Nota: Puedes programar los recordatorios para que se repitan en función del día (p. ej., todos los lunes), pero no por incrementos de tiempo (p. ej., cada hora). Te recomendamos que utilices el formato de fecha y hora americano.



Filtrar y ordenar recordatorios de Tareas pendientes

Puedes filtrar y ordenar tus tareas pendientes por fecha de vencimiento del recordatorio para estar al tanto de lo que falta por completar.



Filtrar recordatorios

Ordenador Móvil Desde Tareas pendientes, haz clic en el botón de filtro. En Recordatorios, marca la casilla junto a los recordatorios que quieras que aparezcan en la lista: Tareas pendientes vencidas con recordatorios que ya han pasado, Próximos recordatorios con fechas de vencimiento a futuro y Sin recordatorio programado para tareas pendientes que no tienen asignado un recordatorio. Haz clic en el botón Cerrar. Desde Inicio, pulsa en Tareas pendientes en la parte superior. Pulsa el [icon] botón de filtro. En Filtro, marca la casilla junto a los recordatorios que quieras que aparezcan en la lista: Tareas pendientes vencidas con recordatorios que ya han pasado, Próximos recordatorios con fechas de vencimiento a futuro y Sin recordatorio programado para tareas pendientes que no tienen asignado un recordatorio.



Ordenar recordatorios

Ordenador Móvil Desde Tareas pendientes, haz clic en el botón de ordenar. En Ordenar por, selecciona ordenar los recordatorios por Fecha de vencimiento, Fecha de creación más antigua o Fecha de creación más reciente. Desde Inicio, pulsa en Tareas pendientes en la parte superior. Pulsa el botón de filtro. En Ordenar, selecciona ordenar los recordatorios por Fecha de vencimiento, Fecha de creación más antigua o Fecha de creación más reciente.

Consejo: Crea más vistas de filtro pare recordatorios en Actividad.



Gestionar recordatorios

Puedes añadir, editar o borrar los recordatorios desde la pestaña Tareas pendientes.

Recordatorios de tareas pendientes

Ordenador Móvil Haz clic en Tareas pendientes en la barra lateral. Pasa el cursor sobre una tarea pendiente y haz clic en Editar recordatorio. Para seleccionar una nueva fecha de vencimiento, selecciona una nueva hora o haz clic en Personalizada. Para eliminar un recordatorio de una tarea pendiente, haz clic en Borrar fecha de vencimiento. Desde Inicio, pulsa en Tareas pendientes en la parte superior. Selecciona el elemento que quieras gestionar y pulsa el icono de reprogramar. Para seleccionar una nueva fecha de vencimiento, selecciona una nueva hora o pulsa Personalizada. Para eliminar un recordatorio de una tarea pendiente, selecciona Borrar recordatorio.



Recordatorios en canales

Los recordatorios en canales no se pueden editar, pero puedes eliminarlos y volver a crearlos si lo necesitas. Para eliminar un recordatorio del canal, sigue los pasos que aparecen a continuación en el canal en el que Slack envía el mensaje de recordatorio.

Ordenador Móvil Teclea /recordar lista en el campo de mensajes y, a continuación, envía el mensaje. Aparecerá un mensaje que solo podrás ver tú, en el que verás los recordatorios del canal que puedes borrar. Busca el recordatorio en la lista y, a continuación, haz clic en Eliminar. Pulsa en el campo de mensajes. Teclea /recordar lista y, a continuación, envía el mensaje. Aparecerá un mensaje que solo podrás ver tú, en el que verás los recordatorios del canal que puedes borrar. Busca el recordatorio en la lista y, a continuación, pulsa Eliminar.



Configurar una hora de recordatorio predeterminada

De manera predeterminada, los recordatorios que crees para un día específico (como “mañana” o “cada martes”) se recibirán a las 9:00 h, hora local. Si quieres, puedes ajustar esto:

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. Selecciona Preferencias en el menú. En Establecer una hora predeterminada para las notificaciones de recordatorio, selecciona una opción del menú desplegable.