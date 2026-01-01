Quer você seja membro de um workspace do Slack ou de vários, é possível usar o mesmo endereço de e-mail para entrar em todos eles. Continue lendo para saber como entrar no Slack com o seu endereço de e-mail ou conta do Google ou da Apple.

Observação: caso seu workspace ou sua organização exija a autenticação de dois fatores (A2F), você precisará fornecer um código de autenticação de seis dígitos para entrar.



Entrar no seu workspace



Entrar com e-mail

Abra o app do Slack para computador ou dispositivos móveis, ou acesse slack.com/signin pelo navegador no computador. Insira seu endereço de e-mail e clique em Entrar com e-mail. Confirme sua identidade com um dos seguintes métodos: Use uma chave de acesso (Face ID, impressão digital ou PIN).

Verifique se recebeu um código de confirmação do Slack por e-mail e insira-o.

Use o logon único (SSO) caso ele seja obrigatório para seu workspace ou organização.



Entrar com a Apple ou o Google

Abra o app do Slack para computador ou dispositivos móveis, ou acesse slack.com/signin pelo navegador no computador. Clique em Continuar com a Apple ou Continuar com o Google e selecione sua conta. Caso o logon único (SSO) seja obrigatório para seu workspace ou organização, conclua o login com o provedor de SSO da sua empresa.



Entrar com um nome de usuário

Os membros da linha de frente podem entrar com um nome de usuário de uma senha.

Abra o app do Slack para computador ou dispositivos móveis, ou acesse slack.com/signin pelo navegador no computador. Selecione Entrar com senha. Insira seu nome de usuário e sua senha. Selecione Continuar. Insira o código de verificação enviado para seu e-mail e toque em Continuar.

Dica: caso já tenha feito o login pelo computador, você poderá usar um código QR para entrar por um dispositivo móvel. Na guia Início no computador, clique no nome do workspace na barra lateral. Em seguida, clique em Entrar pelo dispositivo móvel e siga as instruções.



Entrar em outros workspaces

Caso seja membro de vários workspaces, você poderá escolher qual deles quer abrir depois de fazer login. Também é possível entrar em mais workspaces pelo seu workspace atual no Slack.

Na tela de login (antes de fazer o login)

Entre usando um dos métodos acima. Depois de confirmar sua identidade, clique no ícone de seta ao lado do workspace que gostaria de abrir.



No Slack (depois de fazer o login)

Computador Dispositivo móvel No computador ou navegador, clique no ícone do workspace na barra lateral. Clique em Adicionar um workspace e escolha Entrar em outro workspace. Na guia Início, deslize para a direita. Abaixo dos workspaces dos quais você participa, toque em Adicionar um workspace. Toque em Entrar em outro workspace. Escolha uma opção e siga as instruções para entrar em outro workspace.

Dica: se você estiver conectado a mais de um workspace nos apps para computadores ou para dispositivos móveis, é possível alternar entre eles facilmente.

Gerenciar suas chaves de acesso

Você pode adicionar ou remover chaves de acesso nas configurações da sua conta.

Acesse my.slack.com/account/settings em um navegador. Em Chaves de acesso, selecione Expandir. Para adicionar uma nova chave de acesso, selecione Adicionar outra chave de acesso e siga as instruções no seu dispositivo. Para remover uma chave de acesso, selecione Remover ao lado dela e depois Excluir chave de acesso. Você sairá da conta e poderá fazer login novamente.

Observação: alguns gerenciadores de senhas de terceiros mostram apenas uma única chave de acesso por conta, mas todas as suas chaves de acesso do Slack aparecerão nas suas configurações.



Solução de problemas de login

Se você não conseguir entrar no Slack, continue lendo para saber como solucionar alguns dos problemas mais comuns.

Você esqueceu a senha

Use nossa opção de login sem senha para solicitar um código que permitirá entrar em qualquer workspace associado ao seu endereço de e-mail. Quando você se conectar novamente, poderá definir uma nova senha para a conta.

Você não está recebendo e-mails

Verifique se você criou a conta do Slack com o e-mail correto . Se você tiver e-mails diferentes para uso pessoal e para o trabalho, acesse https://slack.com/signin e insira seu endereço de e-mail para se assegurar de que está usando o e-mail correto.

. Se você tiver e-mails diferentes para uso pessoal e para o trabalho, acesse https://slack.com/signin e insira seu endereço de e-mail para se assegurar de que está usando o e-mail correto. Confira a pasta de spam e fale com a equipe de TI. Se os e-mails do Slack não estão chegando à sua caixa de entrada nem à pasta de spam ou os links nos nossos e-mails estão prestes a expirar, peça à equipe de TI que coloque os endereços @slack.com e @slack-mail.com na lista de permissões.

Você não recebeu um código A2F

Confira as etapas de solução de problemas no artigo Configurar a autenticação de dois fatores (A2F). Talvez você precise pedir para um proprietário ou administrador do workspace desativar temporariamente a A2F na sua conta para poder entrar.

Você entrou com um dispositivo Apple e precisa atualizar seu e-mail

Se você criou uma conta do Slack usando um endereço de retransmissão oculto da Apple e quer usar um endereço de e-mail diferente para a sua conta, existem duas opções:

Ainda está com problemas? Informe-nos e alguém da nossa equipe de suporte poderá ajudar.