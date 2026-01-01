Ya seas miembro de un espacio de trabajo de Slack o de muchos, puedes utilizar la misma dirección de correo electrónico para conectarte a todos ellos. Obtén más información sobre cómo conectarte a Slack con tu dirección de correo electrónico o una cuenta de Apple o Google.

Nota: Si tu espacio de trabajo u organización requiere que utilices la autenticación de dos factores, tendrás que proporcionar un código de autenticación de 6 dígitos cuando te conectes.



Conectarse a tu espacio de trabajo



Conectarse a través del correo electrónico

Abre la aplicación de Slack para ordenadores o dispositivos móviles o visita slack.com/signin en tu navegador. Introduce tu dirección de correo electrónico y haz clic en Conectarse a través del correo electrónico. Confirma tu identidad con uno de estos métodos: Usa una clave de paso (ID facial, huella dactilar o PIN).

Busca en tu correo electrónico el código de confirmación de Slack y escríbelo.

Usa el inicio de sesión único (SSO) si es obligatorio en tu espacio de trabajo u organización.



Conectarse con Apple o Google

Abre la aplicación de Slack para ordenadores o dispositivos móviles o visita slack.com/signin en tu navegador. Haz clic en Continuar con Apple o Continuar con Google y selecciona tu cuenta. Si es obligatorio el inicio de sesión único para tu espacio de trabajo u organización, conéctate con el proveedor de inicio de sesión único de tu empresa.



Iniciar sesión con un nombre de usuario

Los miembros de primera línea pueden conectarse con un nombre de usuario y contraseña.

Abre la aplicación de Slack para ordenadores o dispositivos móviles o visita slack.com/signin en tu navegador. Selecciona Conectarse con una contraseña. Escribe tu nombre de usuario y contraseña y selecciona Continuar. Escribe el código de verificación enviado a tu dirección de correo electrónico y pulsa Continuar.

Consejo: Si ya has iniciado sesión en el ordenador, puedes usar un código QR para conectarte desde un dispositivo móvil. En la pestaña Inicio del ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral y, después, selecciona Conectarse en el móvil y sigue las instrucciones.



Conectarse a espacios de trabajo adicionales

Si perteneces a varios espacios de trabajo, puedes elegir cuál abrir cuando te conectes. También puedes conectarte a otros espacios de trabajo desde tu espacio de trabajo actual en Slack.

Desde la pantalla de inicio de sesión (sin haberte conectado)

Conéctate usando uno de los métodos anteriores. Cuando hayas confirmado tu identidad, haz clic en el icono de flecha junto al espacio de trabajo que quieras abrir.



Desde Slack (con la sesión abierta)

Ordenador Móvil Desde el ordenador o el navegador, haz clic en el icono de tu espacio de trabajo, situado en la barra lateral. Haz clic en Añadir un espacio de trabajo y selecciona Conectarse a otro espacio de trabajo. En la pestaña Inicio, desliza el dedo hacia la derecha. Debajo de los espacios de trabajo a los que te hayas conectado, pulsa Añadir un espacio de trabajo. Pulsa Conectarse a otro espacio de trabajo. Selecciona una opción y sigue las indicaciones para conectarte a otro espacio de trabajo.

Consejo: Si te has conectado a más de un espacio de trabajo en la aplicación para ordenador o móvil, puedes cambiar de uno a otro fácilmente.

Gestionar tus claves de paso

Puedes añadir o eliminar claves de paso desde los ajustes de tu cuenta.

Visita my.slack.com/account/settings en tu navegador. En Claves de paso, selecciona Expandir. Para añadir una nueva clave de paso, selecciona Añadir otra clave de paso y sigue las instrucciones de tu dispositivo. Para eliminar una clave de paso, selecciona Eliminar junto a ella y, después, Eliminar clave de paso. Se cerrará tu sesión y se te pedirá que vuelvas a conectarte.

Nota: Algunos administradores de contraseñas externos solo muestran una clave de paso por cuenta, pero en tus ajustes de Slack aparecerán todas tus claves de paso.



Resolución de problemas para conectarse

Si no puedes conectarte a Slack, sigue leyendo para descubrir cómo solucionar algunos de los errores más habituales.

Has olvidado la contraseña

Utiliza nuestra conexión sin contraseña para solicitar un código que te permita conectarte a cualquier espacio de trabajo asociado con tu dirección de correo electrónico. Una vez que te hayas vuelto a conectar, podrás establecer una contraseña nueva para tu cuenta.

No recibes correos electrónicos

Comprueba que hayas creado tu cuenta de Slack con el correo electrónico adecuado . Si tienes una dirección de correo electrónico personal y otra diferente para el trabajo, accede a https://slack.com/signin e introduce tu dirección de correo electrónico para asegurarte de que estás usando la adecuada.

. Si tienes una dirección de correo electrónico personal y otra diferente para el trabajo, accede a https://slack.com/signin e introduce tu dirección de correo electrónico para asegurarte de que estás usando la adecuada. Comprueba tu carpeta de correo no deseado y pregunta a tu equipo de TI. Si los mensajes de correo electrónico de Slack no llegan a tu bandeja de entrada o carpeta de correo no deseado, o bien los enlaces de nuestros correos han caducado, pídele al equipo de TI que admita correos electrónicos de @slack.com y @slack-mail.com.

No has recibido un código de autenticación de dos factores

Revisa los pasos para resolver el problema en Configurar la autenticación de dos factores. Puede que tengas que pedirle a un propietario o administrador del espacio de trabajo que desactive temporalmente la autenticación de dos factores para tu cuenta para poder conectarte.

Te has conectado con Apple y tienes que actualizar tu correo electrónico

Si has creado una cuenta de Slack con una dirección de retransmisión oculta de Apple y quieres usar una dirección de correo electrónico diferente para tu cuenta, tienes dos opciones:

Actualiza tu correo electrónico en la página de ajustes de tu cuenta . Para ello, primero tienes que solicitar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. Una vez que hayas establecido una contraseña para tu cuenta, introdúcela en la página de ajustes de tu cuenta para añadirle un correo electrónico distinto.

. Para ello, primero tienes que solicitar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. Una vez que hayas establecido una contraseña para tu cuenta, introdúcela en la página de ajustes de tu cuenta para añadirle un correo electrónico distinto. Anula el acceso de Apple a Slack y crea una cuenta nueva. Si quieres seguir conectándote a Slack con Apple, tendrás que anular el acceso de Apple a Slack y crear una cuenta nueva utilizando una dirección de correo electrónico visible asociada a tu ID de Apple.

¿Todavía estás teniendo problemas? Comunícanoslo y alguien del equipo de Ayuda intentará solucionarlo.