Egal, ob du Mitglied in einem oder mehreren Slack-Workspaces bist: Du kannst zur Anmeldung ein und dieselbe E-Mail-Adresse verwenden. Lies weiter, um zu erfahren, wie du dich mit deiner E-Mail-Adresse oder deinem Apple- oder Google-Account in Slack anmelden kannst.

Hinweis: Wenn dein Workspace oder deine Organisation Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erfordert, musst du bei der Anmeldung einen 6-stelligen Authentifizierungs-Code eingeben.



In deinem Workspace anmelden



Mit E-Mail-Adresse anmelden

Öffne die Slack-App für den Desktop oder für Mobilgeräte oder rufe slack.com/signin über deinen Browser auf dem Desktop auf. Gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf Mit E-Mail-Adresse anmelden. Bestätige deine Identität mit einer der folgenden Methoden: Verwende einen Passkey (Face ID, Fingerabdruck oder PIN).

Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code von Slack. Gib diesen ein.

Verwende Einmaliges Anmelden (SSO), falls dies für deinen Workspace oder deine Organisation erforderlich ist.



Mit Apple oder Google anmelden

Öffne die Slack-App für den Desktop oder für Mobilgeräte oder rufe slack.com/signin über deinen Browser auf dem Desktop auf. Klicke auf Weiter mit Apple oder Weiter mit Google und wähle deinen Account aus. Wenn für deinen Workspace oder deine Organisation Einmaliges Anmelden (SSO) erforderlich ist, schließe die Anmeldung beim SSO-Anbieter deines Unternehmens ab.



Mit Benutzernamen anmelden

Frontline-Mitglieder können sich mit Benutzernamen und Passwort anmelden.

Öffne die Slack-App für den Desktop oder für Mobilgeräte oder rufe slack.com/signin über deinen Browser auf dem Desktop auf. Wähle „Mit Passwort anmelden“ aus. Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und wähle Weiter aus. Gib den Bestätigungs-Code ein, der an deine E-Mail-Adresse gesendet wurde, und tippe auf Weiter.

Tipp: Wenn du auf dem Desktop bereits angemeldet bist, kannst du dich über einen QR-Code auf einem Mobilgerät anmelden. Klicke auf dem Desktop auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deines Workspace, klicke anschließend auf Auf Mobilgerät anmelden und befolge die Anweisungen.



In weiteren Workspaces anmelden

Wenn du Mitglied in mehreren Workspaces bist, kannst du nach der Anmeldung auswählen, welchen davon du öffnen möchtest. Du kannst dich auch von deinem aktuellen Workspace in Slack aus bei weiteren Workspaces anmelden.

Vom Anmeldebildschirm (nicht angemeldet)

Melde dich mit einer der oben genannten Methoden an. Sobald du deine Identität bestätigt hast, klicke auf das Pfeil-Symbol neben dem Workspace, den du öffnen möchtest.



Aus Slack (bereits angemeldet)

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dem Desktop oder in deinem Browser auf dein Workspace-Logo in der Seitenleiste. Klicke auf Workspace hinzufügen und wähle In einem anderen Workspace anmelden aus. Wische im Home-Tab nach rechts. Tippe unter dem/den Workspace(s), bei dem/denen du angemeldet bist, auf Workspace hinzufügen. Tippe auf In einem anderen Workspace anmelden. Wähle eine Option aus und befolge die Anweisungen, um dich bei einem anderen Workspace anzumelden.

Tipp: Wenn du in Desktop-Apps oder mobilen Apps in mehreren Workspaces angemeldet bist, kannst du ganz einfach zwischen diesen wechseln.

Deine Passkeys verwalten

In deinen Account-Einstellungen kannst du Passkeys hinzufügen oder entfernen.

Gehe in einem Browser zu my.slack.com/account/settings. Wähle unter Passkeys die Option Erweitern aus. Wähle Einen weiteren Passkey hinzufügen und befolge die Anweisungen auf deinem Gerät, um einen neuen Passkey hinzuzufügen. Um einen Passkey zu entfernen, wähle die Option Entfernen daneben aus und wähle anschließend Passkey löschen. Du wirst abgemeldet und zur erneuten Anmeldung aufgefordert.

Hinweis: Einige Passwortmanager von Drittanbietern zeigen nur einen Passkey pro Account an, aber alle deine Slack-Passkeys werden in deinen Einstellungen angezeigt.



Fehlerbehebung bei Problemen beim Anmelden

Wenn du dich nicht in Slack anmelden kannst, erfährst du hier, wie du die meisten gängigen Probleme löst.

Du hast dein Passwort vergessen

Verwende unsere Anmeldung ohne Passwort, um einen Code anzufordern, mit dem du dich in allen Workspaces anmelden kannst, die mit deiner E-Mail-Adresse verknüpft sind. Sobald du wieder angemeldet bist, kannst du für deinen Account ein neues Passwort festlegen.

Du erhältst keine E-Mails

Überprüfe, ob du deinen Slack-Account mit der richtigen E-Mail-Adresse erstellt hast . Wenn du verschiedene persönliche und geschäftliche E-Mail-Adressen hast, navigiere zu https://slack.com/signin und gib deine E-Mail-Adresse ein, um sicherzustellen, dass du die richtige verwendest.

. Wenn du verschiedene persönliche und geschäftliche E-Mail-Adressen hast, navigiere zu https://slack.com/signin und gib deine E-Mail-Adresse ein, um sicherzustellen, dass du die richtige verwendest. Überprüfe deinen Spam-Ordner und setze dich mit deinem IT-Team in Verbindung. Wenn E-Mails von Slack nicht in deinem Posteingang oder in deinem Spam-Ordner zugestellt werden oder Links in unseren E-Mails ablaufen, bitte das IT-Team, E-Mails von @slack.com und @slack-mail.com auf die Liste der sicheren Absender zu setzen.

Du hast keinen 2FA-Code erhalten

Sieh dir die Schritte zur Fehlerbehebung unter Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten an. Es kann sein, dass du eine:n Workspace-Inhaber:in oder -Administrator:in bitten musst, 2FA für deinen Account vorübergehend zu deaktivieren, damit du dich anmelden kannst.

Du meldest dich mit deinem Apple-Account an und musst deine E-Mail-Adresse aktualisieren

Wenn du einen Slack-Account mit einer verborgenen Apple-Relay-Adresse erstellt hast und jetzt eine andere E-Mail-Adresse verwenden möchtest, stehen dir zwei Optionen zur Verfügung:

Es gibt immer noch Schwierigkeiten? Nimm Kontakt mit uns auf, du wirst dann Hilfe von unserem Support-Team erhalten.