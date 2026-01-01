Accedi a Slack
Che tu sia membro di una o di diverse aree di lavoro di Slack, puoi utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per accedere a tutte. Continua a leggere per scoprire come accedere a Slack con l’indirizzo e-mail o con il tuo account Google o Apple.
Nota: se la tua area di lavoro o la tua organizzazione richiede l’autenticazione a due fattori (2FA), per accedere dovrai fornire un codice di autenticazione a 6 cifre.
Accedi alla tua area di lavoro
Accedi con l’e-mail
- Apri l’app di Slack per desktop o per dispositivi mobili oppure visita slack.com/signin dal tuo motore di ricerca sul desktop.
- Inserisci l’indirizzo e-mail e clicca su Accedi con l’indirizzo e-mail.
- Conferma la tua identità in uno dei modi elencati di seguito:
- Usa una passkey (Face ID, impronta digitale o PIN).
- Cerca il codice di conferma inviato da Slack nella posta in arrivo e inseriscilo.
- Usa il Single Sign-On (SSO) se è previsto dalla tua area di lavoro o organizzazione.
Accedi con Apple o Google
- Apri l’app di Slack per desktop o per dispositivi mobili oppure visita slack.com/signin dal tuo motore di ricerca sul desktop.
- Clicca su Continua con Apple o Continua con Google e seleziona il tuo account.
- Se l’area di lavoro o l’organizzazione prevedono l’accesso con Single Sign-On (SSO), completa l’accesso tramite il provider SSO della tua azienda.
Accedi con un nome utente
I membri operativi possono accedere con nome utente e password.
- Apri l’app di Slack per desktop o per dispositivi mobili oppure visita slack.com/signin dal tuo motore di ricerca sul desktop.
- Seleziona Accedi con la password.
- Inserisci il tuo nome utente e la tua password, quindi seleziona Continua.
- Inserisci il codice di verifica inviato al tuo indirizzo e-mail e tocca Continua.
Suggerimento: Se sei già connesso dal desktop, puoi usare un codice QR per accedere su un dispositivo mobile. Dalla scheda Home sul desktop clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale, poi clicca Accedi su dispositivo mobile e segui le istruzioni.
Accedere ad altre aree di lavoro
Se sei membro di più aree di lavoro, puoi scegliere quali aprire dopo aver fatto l’accesso. Puoi anche accedere ad aree di lavoro aggiuntive rispetto alla tua attuale area di lavoro in Slack.
Dalla schermata di accesso (non connesso)
- Accedi usando uno dei metodi descritti sopra.
- Dopo aver confermato la tua identità, clicca sull’icona della freccia accanto all’area di lavoro che desideri aprire.
Da Slack (già connesso)
Desktop
Mobile
- Dal desktop o dal browser, clicca sull’icona Area di lavoro nella barra laterale.
- Clicca su Aggiungi un’area di lavoro e scegli Accedi a un’altra area di lavoro.
- Dalla scheda Home , scorri verso destra.
- Sotto le aree di lavoro a cui hai effettuato l’accesso, tocca Aggiungi area di lavoro
- Tocca Accedi a un’altra area di lavoro.
- Seleziona un’opzione e segui le indicazioni per accedere a un’altra area di lavoro.
Suggerimento: Se hai effettuato l’accesso a più aree di lavoro nelle app desktop o per dispositivi mobili, puoi facilmente passare da una all’altra.
Gestisci le tue passkey
Puoi aggiungere o rimuovere le passkey dalle impostazioni del tuo account.
- Apri my.slack.com/account/settings in un motore di ricerca.
- In Passkey seleziona Espandi.
- Per aggiungere una nuova passkey, seleziona Aggiungi un’altra passkey e segui le istruzioni sul tuo dispositivo.
- Per rimuovere una passkey, seleziona Rimuovi accanto ad essa, poi seleziona Elimina passkey. Sarai disconnesso e poi sollecitato a connetterti di nuovo.
Nota: alcuni gestori di password di terze parti mostrano solo alcune passkey per ciascun account, invece tutte le tue passkey di Slack saranno visibili nelle impostazioni.
Risolvi i problemi di accesso
Se non riesci ad accedere a Slack, continua a leggere per scoprire come risolvere alcuni dei problemi più frequenti.
Hai dimenticato la password
Utilizza l’accesso senza password per richiedere un codice che ti consenta di accedere a tutte le aree di lavoro associate al tuo indirizzo e-mail. Una volta effettuato di nuovo l’accesso, puoi impostare una nuova password per il tuo account.
Non ricevi le e-mail
- Controlla di aver creato l’account Slack con l’indirizzo e-mail corretto. Se hai diversi indirizzi e-mail personali e di lavoro, vai alla pagina https://slack.com/signin e inserisci l’indirizzo e-mail per assicurarti di utilizzare quello corretto.
- Controlla la cartella della posta indesiderata e contatta il team IT. Se non ricevi le e-mail di Slack né nella posta in arrivo né nella posta indesiderata o se i link all’interno delle e-mail sono in scadenza, chiedi al team IT di inserire le email da @slack.com e @slack-mail.com nell’elenco di indirizzi e-mail consentiti.
Non hai ricevuto un codice 2FA
Consulta i passaggi per la risoluzione dei problemi nella sezione Impostare l’autenticazione a due fattori (2FA). Potresti dover chiedere a un proprietario o a un amministratore dell’area di lavoro di disabilitare temporaneamente l’autenticazione 2FA per il tuo account in modo da poter effettuare l’accesso.
Accedi con Apple e devi aggiornare il tuo indirizzo e-mail
Se hai creato un account Slack usando un indirizzo di inoltro Apple nascosto e vuoi usare un indirizzo e-mail diverso per il tuo account, hai due opzioni:
- Aggiorna l’indirizzo e-mail dalla pagina delle impostazioni account. A tale scopo, devi prima richiedere un’e-mail di reimpostazione della password Una volta impostata una password per il tuo account, inseriscila nella pagina delle impostazioni account per aggiungere un indirizzo e-mail diverso all’account.
- Revocare l’accesso di Apple a Slack e creare un nuovo account. Se vuoi continuare ad accedere a Slack con Apple, dovrai revocare l’accesso di Apple a Slack e creare un nuovo account usando un indirizzo e-mail visibile associato all’ID Apple.
Continui a riscontrare problemi? Contattaci e il nostro Team di assistenza sarà felice di aiutarti.