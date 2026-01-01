Para configurar recursos do Slack que se integram ao Salesforce (como Slackbot, Canais do Salesforce ou Agentforce), configure uma conexão entre o Slack e o Salesforce. Ao conectar o Salesforce e o Slack, você pode mapear as contas do Salesforce dos seus membros com as contas correspondentes no Slack para garantir que as pessoas certas tenham acesso às ferramentas adequadas.

Observação: caso você esteja começando a usar o Slack, será possível criar um workspace no Salesforce conectado automaticamente à organização do Salesforce.



Considerações importantes

Há algumas coisas que você deve saber antes de começar a conectar o Slack e o Salesforce.

Não é possível conectar o Slack a organizações do Salesforce do Government Cloud.

Recursos que dependem de uma conexão entre o Slack e o Salesforce podem não funcionar conforme o esperado quando as restrições de IP do Salesforce estão habilitadas. Considere desativar as restrições de IP para uma melhor experiência.

Se você alterar o URL da sua organização do Salesforce, será necessário atualizar sua conexão com o Slack.

Usuários com a Licença unificada para funcionários só podem ser mapeados automaticamente. Verifique se o Mapeamento automático de contas está ativado caso sua organização use esse tipo de licença.

Observação: as conexões com o Salesforce usam um Usuário de integração da plataforma do Salesforce para gerenciar o acesso a tipos de objeto para recursos como canais do Salesforce.



Configurar uma conexão

Siga as etapas a seguir para conectar sua organização do Salesforce e o Slack. Nos planos Pro, Business+ e Enterprise, repita as etapas para conectar até 20 organizações do Salesforce adicionais e o Slack.

Observação: trabalhe em conjunto com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.



Etapa 1: solicite uma conexão do Salesforce no Slack

Ao solicitar uma conexão do Salesforce no Slack, você pode determinar como o Slack e as contas do Salesforce dos seus membros serão conectados. Você pode configurar automaticamente as contas dos membros usando os campos deE-mail ou NameID do SAML, ou, se preferir, configurá-los manualmente.

Clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce. Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito. Insira o URL da sua organização do Salesforce. Escolha se deseja usar E-mail ou NameID do SAML para o Campo de mapeamento de conta. Se desejar, desative o Mapeamento automático de contas para mapear contas manualmente. Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.

Observação: você pode mapear as contas dos membros manualmente no Slack após concluir todas as três etapas do processo de conexão. Para ter a melhor experiência, recomendamos o uso do mapeamento automático de contas para eliminar a etapa de autenticação manual para os seus membros.



Etapa 2: Aprovar a solicitação no Salesforce

Quando a solicitação para conectar for feita no Slack, um Administrador de sistema do Salesforce poderá aprová-la.

Entre no Salesforce e selecione Configuração. Abaixo de Ferramentas de plataforma na barra lateral, selecione Slack e clique em Gerenciar conexão com o Slack. Abaixo de Configuração de usuário, selecione um campo de mapeamento correspondente. Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Aprovar.



Etapa 3: Ativar a conexão no Slack

Proprietários e pessoas com a função de administrador de sistemado Salesforce no Slack podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.

Clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma conexão pendente. Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.

Observação: os membros com contas mapeadas terão acesso automaticamente a um app do Salesforce no Slack, onde poderão acessar exibições de lista do Salesforce, receber notificações do Salesforce e muito mais.



Mapeie as contas de membros manualmente

Se você escolher não mapear contas de membro manualmente durante a configuração, você pode mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas do Slack e Salesforce.

Clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce. Escolha uma organização do Salesforce. Selecione a guia Usuários. Clique em Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.

Dica: Para uma visão geral do acesso dos seus membros ao Salesforce, clique em Exportar CSV de mapeamento de usuários na guia Usuários.



Remover mapeamento de membros

Administradores do Salesforce podem remover o mapeamento para um membro e permitir que este remapeie as contas.

No Salesforce, selecione Configuração. Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack. Selecione Pesquisa de mapeamento de usuários. Pesquise e selecione um membro e clique em Concluído. Clique em Limpar mapeamento de usuários.

Observação: consulte Gerenciar sua conexão do Salesforce na Central de Ajuda para saber como personalizar sua conexão, gerenciar quem pode conectar as contas ou excluir as conexões de que você já não precisa.