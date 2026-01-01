Konfiguriere eine Vernetzung zwischen Salesforce und Slack, um Slack-Funktionen einzurichten, die sich in Salesforce integrieren lassen (z. B. Slackbot, Salesforce-Channels oder Agentforce). Wenn du Salesforce und Slack vernetzt, kannst du die Salesforce-Accounts deiner Mitglieder ihren entsprechenden Accounts in Slack zuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Tools haben.

Hinweis: Wenn du noch nicht mit Slack vertraut bist, kannst du einen Workspace in Salesforce erstellen, der automatisch mit deiner Salesforce-Organisation verbunden ist.



Denk dran:

Folgendes solltest du wissen, bevor du mit dem Vernetzen von Slack und Salesforce beginnst.

Du kannst Slack nicht mit Government Cloud-Organisationen in Salesforce vernetzen.

Funktionen, die auf einer Vernetzung zwischen Slack und Salesforce aufbauen, reagieren möglicherweise nicht wie erwartet, wenn IP-Einschränkungen für Salesforce aktiviert sind. Für eine optimale Erfahrung solltest du die IP-Einschränkungen deaktivieren.

Wenn du die URL deiner Salesforce-Organisation änderst, musst du die Verbindung mit Slack aktualisieren.

Benutzer:innen mit der Unified Employee-Lizenz können ausschließlich automatisch zugeordnet werden. Stelle sicher, dass die Option Automatische Account-Zuordnung aktiviert ist, falls deine Organisation diesen Lizenztyp nutzt.

Hinweis: Bei Verbindungen zu Salesforce wird ein Salesforce Platform Integration User verwendet, um den Zugriff auf Objekttypen für Funktionen wie Salesforce-Channels zu verwalten.



Eine Verbindung konfigurieren

Befolge die folgenden Schritte, um deine Salesforce-Organisation mit Slack zu vernetzen. Bei den Plänen Pro, Business+ und Enterprise wiederholst du die Schritte, um bis zu 20 weitere Salesforce-Organisationen und Slack zu vernetzen.

Hinweis: Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.



Schritt 1: Eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragen

Wenn du eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragst, kannst du wählen, wie die Slack- und Salesforce-Accounts deiner Mitglieder verbunden werden sollen. Du kannst die Mitgliederaccounts automatisch über E-Mail- oder SAML NameID-Felder in Slack konfigurieren, oder sie manuell konfigurieren.

Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle oben rechts die Option Salesforce-Organisation verbinden aus. Gib die URL deiner Salesforce-Org. ein. Wähle aus, ob du E-Mail oder SAML NameID für das Account-Zuordnungsfeld nutzen möchtest. Deaktiviere bei Bedarf die Option Automatische Account-Zuordnung, um Accounts manuell zuzuordnen. Klicke auf Verbindung anfragen und anschließend auf OK. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Salesforce gesendet.

Hinweis: Sobald du alle drei Schritte des Vernetzungsvorgangs abgeschlossen hast, kannst du die Mitgliederaccounts in Slack manuell zuordnen. Wir empfehlen, für eine optimale Erfahrung die automatische Account-Zuordnung zu nutzen, wodurch der Schritt der manuellen Authentifizierung für deine Mitglieder nicht mehr nötig ist.



Schritt 2: Die Anfrage in Salesforce genehmigen

Sobald die Anfrage zur Vernetzung in Slack gestellt wurde, kann ein Salesforce-Systemadmin sie genehmigen.

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack-Verbindung verwalten. Wähle unter Benutzerkonfiguration ein entsprechendes Zuordnungsfeld aus. Aktiviere das Kontrollkästchen, um die Nutzungsbedingungen anzunehmen, und klicke dann auf Genehmigen.



Schritt 3: Die Verbindung in Slack aktivieren

Inhaber:innen und Personen mit der Systemrolle „Salesforce-Administrator:in“ können eine ausstehende Salesforce-Verbindung aktivieren.

Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine ausstehende Verbindung aus. Überprüfe die Details der Verbindung und klicke dann auf Aktivieren.

Hinweis: Mitglieder mit zugeordneten Accounts haben automatisch Zugriff auf eine Salesforce-App in Slack, in der sie auf Salesforce-Listenansichten zugreifen, Salesforce-Benachrichtigungen erhalten und vieles mehr ausführen können.



Benutzeraccounts manuell zuordnen

Wenn du die Mitgliederaccounts nicht automatisch während der Konfiguration zuordnen möchtest, kannst du sie manuell in Slack zuordnen. Wenn du Mitglieder manuell in Slack zuordnest, werden sie dazu aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden, um ihre Slack- und Salesforce-Accounts zu verbinden.

Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Wähle den Tab Benutzer:innen aus. Klicke auf Einzeln hinzufügen und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.

Tipp: Wenn du dir einen Überblick über den Zugang deiner Mitglieder zu Salesforce verschaffen willst, klicke im Tab Benutzer:innen auf Benutzerzuordnung-CSV exportieren.



Mitgliederzuordnung entfernen

Salesforce-Admins können die Zuordnung für ein Mitglied aufheben und ihm erlauben, seine Accounts neu zuordnen.

Wähle in Salesforce die Option Einrichtung aus. Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack Connections verwalten. Wähle Benutzerzuordnung suchen aus. Suche ein Mitglied, wähle es aus und klicke dann auf Fertig. Klicke auf Benutzerzuordnung aufheben.

Hinweis: Schau dir den Artikel Deine Salesforce-Verbindung verwalten im Support-Center an, um zu erfahren, wie du deine Verbindung anpassen, Berechtigungen zum Verbinden von Accounts verwalten und nicht mehr benötigte Verbindungen löschen kannst.