Para configurar las funciones de Slack que se integran con Salesforce, como Slackbot, los canales de Salesforce o Agentforce, configura una conexión entre Slack y Salesforce. Cuando conectes Salesforce y Slack, podrás asignar las cuentas de Salesforce de tus miembros con sus cuentas correspondientes en Slack para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a las herramientas que necesitan.

Nota: Si acabas de empezar a usar Slack, puedes crear un espacio de trabajo en Salesforce que se conectará automáticamente con tu organización de Salesforce.



No te olvides

Debes conocer esta información antes de empezar a conectar Slack y Salesforce.

No puedes conectar Slack con organizaciones de Salesforce de Government Cloud.

Las funciones que dependen de una conexión entre Slack y Salesforce podrían no funcionar de la manera esperada si se habilitan las restricciones de IP de Salesforce. Desactiva las restricciones de IP para disfrutar del mejor servicio posible.

Si cambias la URL de tu organización de Salesforce, deberás actualizar tu conexión a Slack.

Los usuarios con la licencia de empleado unificado solo se pueden asignar automáticamente. Comprueba que la asignación automática de cuentas está habilitada si tu organización usa este tipo de licencia.

Nota: Las conexiones con Salesforce usan un usuario de integración de plataformas para gestionar el acceso a tipos de objetos en funciones como los canales de Salesforce.



Configurar una conexión

Sigue los pasos que se indican a continuación para conectar tu organización de Salesforce con Slack. En los planes Pro, Business+ y Enterprise, repite los pasos para conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce adicionales con Slack.

Nota: Habla con un administrador en Salesforce para completar los pasos necesarios en el proceso de configuración.



Paso 1: Solicitar una conexión de Salesforce en Slack

Cuando solicites una conexión de Salesforce en Slack, decide de qué manera se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de tus miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de miembros usando los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo prefieres.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Haz clic en Conectar organización de Salesforce en la esquina superior derecha. Indica la URL de tu organización de Salesforce. Selecciona entre usar Correo electrónico o NameID de SAML para el campo de vinculación de cuentas. Si quieres, puedes desactivar la asignación de cuentas automática para asignar las cuentas manualmente. Haz clic en Solicitar conexión y, después, haz clic en Aceptar. Se enviará la solicitud a Salesforce para aprobarla.

Nota: Puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack cuando hayas completado los tres pasos del proceso de conexión. Para mejorar el proceso, te recomendamos usar la asignación automática de cuentas para que tus miembros puedan saltarse el paso de autenticación manual.



Paso 2: Aprobar la solicitud en Salesforce

Una vez realizada la solicitud de conexión en Slack, un administrador de sistema de Salesforce podrá aprobarla.

Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración. Debajo de Herramientas de plataforma en la barra lateral, selecciona Slack y, después, haz clic en Administrar conexión de Slack. Debajo de Configuración de usuario, selecciona un campo de asignación correspondiente. Marca la casilla para aceptar los términos y condiciones y haz clic en Aprobar.



Paso 3: Activar la conexión en Slack

Los propietarios y las personas con la función de sistema de administradores de Salesforce pueden activar las conexiones pendientes de Salesforce.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una conexión pendiente. Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.

Nota: Los miembros con cuentas asignadas obtendrán acceso automáticamente a una aplicación de Salesforce en Slack desde la que pueden acceder a las vistas de lista de Salesforce, recibir notificaciones de Salesforce y mucho más.



Asignar cuentas de miembros manualmente

Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignes miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una organización de Salesforce. Selecciona la pestaña Usuarios. Haz clic en Añadir individualmente y busca al miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.

Consejo: Para obtener una visión general del acceso de tus miembros a Salesforce, haz clic en Exportar CSV de asignación de usuarios en la pestaña Usuarios.



Eliminar asignación de miembros

Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitir que reasignen sus cuentas.

En Salesforce, selecciona Configuración. Debajo de Herramientas de plataforma en la barra lateral, selecciona Slack y, después, haz clic en Administrar conexiones de Slack. Selecciona Consulta de asignación de usuarios. Busca y selecciona un miembro y haz clic en Listo. Haz clic en Borrar asignación de usuario.

Nota: Consulta Gestionar tu conexión de Salesforce en el Centro de Ayuda para obtener más información sobre cómo personalizar tu conexión, controlar quién puede conectar su cuenta o eliminar las conexiones que ya no necesites.