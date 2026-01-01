Pour configurer les fonctionnalités qui s’intègrent avec Salesforce (comme Slackbot, les canaux Salesforce ou Agentforce), configurez une connexion entre Slack et Salesforce. Lorsque vous connectez Salesforce et Slack, vous pouvez choisir de mapper les comptes Salesforce de vos membres à leurs comptes correspondants dans Slack, pour vous assurer que les bonnes personnes auront accès aux outils adéquats.

Remarque : Si vous faites vos premiers pas dans Slack, vous pouvez créer un espace de travail dans Salesforce qui est automatiquement connecté à votre organisation Salesforce.



À retenir

Avant de connecter Salesforce et Slack, vous devez garder un certain nombre de choses à l’esprit.

Vous ne pouvez pas connecter Slack à des organisations Salesforce Government Cloud.

Les fonctionnalités qui s’appuient sur une connexion entre Slack et Salesforce peuvent ne pas fonctionner correctement si les restrictions d’IP Salesforce sont activées. Pour une expérience optimale, désactivez les restrictions d’IP.

Si vous modifiez l’URL de l’organisation Salesforce, vous devez mettre à jour la connexion avec Slack.

Les utilisateurs disposant d’une licence unifiée pour employés peuvent uniquement être mappés automatiquement. Assurez-vous que le mapping automatique des comptes est activé si votre organisation utilise ce type de licence.

Remarque : les connexions vers Salesforce utilisent un Utilisateur d’intégration de la plateforme Salesforce afin de gérer l’accès aux types d’objets pour des fonctionnalités comme les canaux Salesforce.



Configurer une connexion

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre organisation Salesforce à Slack. Avec les forfaits Pro, Business+ et Enterprise, répétez ces étapes pour connecter jusqu’à 20 organisations Salesforce supplémentaires à Slack.

Remarque : Contactez un administrateur dans Salesforce pour procéder aux étapes de configuration dans Salesforce.



Étape 1 : Demander une connexion à Salesforce dans Slack

Lorsque vous demandez une connexion Salesforce dans Slack, vous pouvez choisir comment seront connectés les comptes Slack et Salesforce de vos membres. Vous pouvez configurer automatiquement les comptes des membres en utilisant les champs E-mail et NameID SAML dans Slack, ou bien les configurer manuellement si vous le souhaitez.

Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce. En haut à droite, cliquez sur Connecter l’organisation Salesforce. Saisissez l’URL de votre organisation Salesforce. Choisissez entre E-mail ou NameID SAML pour le champ de mappage du compte. Si vous le souhaitez, désactivez l’option Mapping automatique des comptes pour mapper manuellement les comptes. Cliquez sur Demande de connexion, puis cliquez sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation.

Remarque : vous pouvez associer manuellement les comptes des membres dans Slack une fois les trois étapes de la procédure de connexion terminées. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d’utiliser l’association automatique des comptes afin d’éliminer l’étape d’authentification manuelle pour vos membres.



Étape 2 : Approuver la demande dans Salesforce

Une fois la demande de connexion effectuée dans Slack, un administrateur système Salesforce pourra l’approuver.

Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration. Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack. Sous Configuration de l’utilisateur, sélectionnez un champ de mappage correspondant. Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Approuver.



Étape 3 : Activer la connexion dans Slack

Les propriétaires et les personnes ayant le rôle d’administrateur système Salesforce dans Slack peuvent activer une connexion Salesforce en attente.

Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce. Sélectionnez une connexion en attente. Vérifiez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activer.

Remarque : les membres disposant de comptes mappés auront automatiquement accès à une application Salesforce dans Slack, où ils peuvent accéder à des vues en listes Salesforce, recevoir des notifications Salesforce, et plus encore.



Mapper manuellement les comptes des membres

Si vous n’avez pas choisi le mapping automatique des comptes des membres au moment de la configuration, vous pouvez les mapper manuellement dans Slack. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes Slack et Salesforce.

Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce. Choisissez une organisation Salesforce. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs. Cliquez sur Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.

Conseil : Pour obtenir une vue d’ensemble des accès de vos membres à Salesforce, cliquez sur Exporter le CSV du mapping utilisateur dans l’onglet Utilisateurs.



Supprimer le mapping du membre

Les administrateurs Salesforce peuvent supprimer le mapping d’un membre et lui permettre de procéder à un nouveau mapping de leurs comptes.

Dans Salesforce, sélectionnez Configuration. Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack. Sélectionnez Recherche de mapping utilisateur. Recherchez et sélectionnez un membre, puis cliquez sur Terminé. Cliquez sur Effacer le mapping utilisateur.

Remarque : Consultez la section Gérer votre connexion Salesforce dans le centre d’assistance pour découvrir comment personnaliser votre connexion, gérer les personnes autorisées à connecter leurs comptes ou supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.