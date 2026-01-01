Connettere Salesforce e Slack
Per impostare le funzioni di Slack che si integrano con Salesforce (come Slackbot, i canali Salesforce o Agentforce), configura una connessione tra Slack e Salesforce. Quando connetti Salesforce e Slack, puoi mappare gli account Salesforce dei membri con i loro account corrispondenti in Slack per garantire che le persone giuste abbiano accesso agli strumenti giusti.
Nota: se hai appena iniziato a usare Slack, puoi creare un’area di lavoro in Salesforce connessa automaticamente alla tua organizzazione Salesforce.
Ricorda
Ci sono un paio di cose da sapere prima di iniziare a connettere Slack e Salesforce.
- Non puoi connettere Slack alle organizzazioni Government Cloud su Salesforce.
- Le funzioni che utilizzano una connessione tra Slack e Salesforce potrebbero non funzionare come previsto quando sono attive delle restrizioni dell’IP di Salesforce. Per una migliore esperienza, disattiva le restrizioni dell’IP.
- Se modifichi l’URL della tua organizzazione Salesforce, devi aggiornare la connessione a Slack.
- Gli utenti con la licenza Dipendente unificato possono essere mappati solo automaticamente. Assicurati che l'opzione Mappatura automatica degli account sia attivata se la tua organizzazione utilizza questo tipo di licenza.
Nota: le connessioni a Salesforce utilizzano una piattaforma di integrazione dell’utente di Salesforce per gestire l’accesso ai tipi di oggetto per funzionalità come i canali Salesforce.
Configurare una connessione
Segui i passaggi qui sotto per connettere la tua organizzazione Salesforce e Slack Nei piani Pro, Business+ ed Enterprise, ripeti i passaggi per connettere fino a 20 organizzazioni Salesforce aggiuntive e Slack.
Nota: Coordinati con un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce.
Passaggio 1: richiedere una connessione Salesforce in Slack
Quando richiedi una connessione Salesforce in Slack, puoi scegliere la modalità di connessione degli account Slack e Salesforce dei membri. Puoi configurare automaticamente gli account dei membri utilizzando i campi E-mail o NameID SAML in Slack oppure configurarli manualmente, se lo desideri.
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
- Inserisci l’URL della tua organizzazione Salesforce.
- Scegli se utilizzare l’e-mail o il SAML NameID per il campo di mappatura dell’account. Se vuoi, disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
- Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su OK. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione.
Nota: puoi mappare manualmente gli account dei membri in Slack dopo aver completato tutti e tre i passaggi del processo di connessione. Per un’esperienza ottimale, utilizza un mapping automatico dell’account così da eliminare il passaggio di autenticazione manuale per i membri.
Passaggio 2: approvare la richiesta in Salesforce
Una volta effettuata la richiesta di connessione in Slack, un amministratore di sistema Salesforce può approvarla.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessione Slack.
- Sotto Configurazione utente, seleziona un campo di mappatura corrispondente.
- Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi clicca su Approva.
Passaggio 3: attivare la connessione in Slack
I proprietari e le persone con il ruolo di sistema di amministratore Salesforce in Slack possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona una connessione in sospeso.
- Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.
Nota: i membri con account mappati avranno automaticamente accesso a un'app Salesforce in Slack dove potranno accedere alle viste elenco di Salesforce, ricevere notifiche da Salesforce e altro ancora.
Mappare manualmente gli account dei membri
Se scegli di non mappare automaticamente gli account dei membri durante la configurazione, puoi mapparli manualmente in Slack. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account Slack e Salesforce.
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Scegli un’organizzazione Salesforce.
- Seleziona la scheda Utenti.
- Clicca su Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
Suggerimento: per una panoramica dell'accesso dei membri a Salesforce, clicca su Esporta CSV mappatura utenti dalla scheda Utenti.
Rimuovere la mappatura dei membri
Gli amministratori Salesforce possono rimuovere la mappatura per un membro e consentire di rimappare gli account.
- Da Salesforce, seleziona Configura.
- Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
- Seleziona Ricerca mappatura utenti.
- Cerca e seleziona un membro, quindi clicca su Fatto.
- Clicca su Cancella mappatura utenti.
Nota: Consulta l’articolo Gestire la connessione Salesforce del Centro assistenza per scoprire come personalizzare la connessione, gestire chi può connettere il proprio account o eliminare le connessioni che non ti occorrono più.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+), proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e persone con il ruolo di sistema Amministratore Salesforce in Slack
- Disponibile per tutti i piani