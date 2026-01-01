Para configurar las funciones de Slack que se integran con Salesforce (como Slackbot, los canales de Salesforce o Agentforce), configura una conexión entre Slack y Salesforce. Cuando conectas Salesforce y Slack, puedes asignar las cuentas de Salesforce de los miembros con sus cuentas correspondientes de Slack para asegurarte de que las personas correctas puedan acceder a las herramientas adecuadas.

Nota: Si recién estás comenzando a usar Slack, puedes crear un espacio de trabajo en Salesforce que se conecte automáticamente a tu organización de Salesforce.



Recuerda

Hay algunas cosas que debes saber antes de comenzar a conectar Slack y Salesforce.

No puedes conectar Slack con las organizaciones de Salesforce de Government Cloud.

Es posible que las funciones que dependen de una conexión entre Slack y Salesforce no funcionen como se espera cuando las restricciones de IP de Salesforce estén activadas. Considera desactivar las restricciones de IP para obtener la mejor experiencia.

Si cambias la URL de tu organización de Salesforce, deberás actualizar tu conexión con Slack.

Los usuarios con Licencia unificada de empleados solo pueden mapearse de forma automática. Asegúrate de que esté activado el Mapeo de cuentas automático si tu organización usa este tipo de licencia.

Nota: Las conexiones con Salesforce usan un usuario de integración de la plataforma de Salesforce para administrar el acceso a los tipos de objeto para funciones como los canales de Salesforce.



Configurar una conexión

Sigue los pasos que aparecen abajo para conectar tu organización de Salesforce y Slack. En los planes Pro, Business+ y Enterprise, repite los pasos para conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce adicionales y Slack.

Nota: Coordina con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.



Paso 1: Solicita una conexión con Salesforce en Slack

Cuando solicitas una conexión con Salesforce en Slack, puedes elegir el modo en que se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de los miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de los miembros mediante los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo deseas.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce. Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha. Escribe la URL de tu organización de Salesforce. Elige si deseas usar Correo electrónico o NameID de SAML para el campo de asignación de cuentas. Si lo deseas, desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente. Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.

Nota: Una vez que hayas completado los tres pasos del proceso de conexión, puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack. Para obtener la mejor experiencia, recomendamos usar el mapeo automático de cuentas a fin de eliminar el paso de autenticación manual para los miembros.



Paso 2: Aprueba la solicitud en Salesforce

Cuando se haya enviado la solicitud de conexión en Slack, un administrador del sistema de Salesforce puede aprobarla.

Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración. Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack. Debajo de Configuración del usuario, selecciona un campo de asignación adecuado. Marca la casilla para aceptar los términos y las condiciones, y haz clic en Aprobar.



Paso 3: Activa la conexión en Slack

Los propietarios y las personas que tengan el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce. Selecciona una conexión pendiente. Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.

Nota: Los miembros que tienen cuentas conectadas tendrán acceso automáticamente a una aplicación de Salesforce en Slack en la que podrán ingresar a las vistas de listas de Salesforce, recibir notificaciones de Salesforce y más.



Asigna manualmente cuentas de miembros

Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.

Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce. Elige una organización de Salesforce. Selecciona la pestaña Usuarios. Haz clic en Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.

Consejo: Para obtener información general del acceso de los miembros a Salesforce, haz clic en Exportar CSV de asignación de usuarios en la pestaña Usuarios.



Eliminar la asignación de un miembro

Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitirle reasignar sus cuentas.

En Salesforce, selecciona Configuración. Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack. Selecciona Búsqueda de asignación de usuarios. Busca y selecciona a un miembro y haz clic en Listo. Haz clic en Eliminar asignación de usuario.

Nota: Consulta Administrar tu conexión con Salesforce, en el Centro de ayuda, para obtener información sobre cómo personalizar la conexión, administrar quién puede conectar su cuenta o eliminar las conexiones que ya no necesitas.